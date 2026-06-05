Лидия Енчева и Юлия Стаматова една срещу друга в Сърбия

Лидия Енчева и Юлия Стаматова се класираха за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия). Надпреварата е с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставената под №3 в схемата - Енчева елиминира представителката на домакините Елена Милутинович след 6:0 и отказване на сръбкинята поради травма.



Стаматова пък се наложи над Клара Вая (Сърбия) с 6:4, 6:2 за 87 минути игра. Българката навакса изоставане от 3:4 в първия сет, като спечели три поредни гейма, за да поведе в резултата. Във втората част тя направи решителна серия от пет последователни гейма и стигна до крайния успех.



Така за място на полуфиналите двете българки ще се изправят една срещу друга. Досега Енчева и Стаматова са играли веднъж помежду си на професионално ниво, като 19-годишната Енчева победи 33-годишната левичарка с 6:4, 6:1 на четвъртфиналите в Куршумлийска Баня през юни миналата година.



В надпреварата на двойки Юлия Стаматова и Маделиф Хагеман (Нидерландия), поставени под №3, се класираха за полуфиналите след победа над Ема Гирардато (Италия) и Еухения Менендес (Испания) с 6:3, 1:6, 10-8 за 78 минути.

В спор за място на финала Стаматова и Хагеман ще се изправят срещу водачките в схемата Елена Милованович и Наталия Сенич от Сърбия.