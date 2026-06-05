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Байерн Мюнхен с интерес към млада сензация на Ливърпул

Байерн Мюнхен с интерес към млада сензация на Ливърпул

5 Юни, 2026 21:27 271 0

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Баварците с апетит към 17-годишния талант Рио Нгумоа

Байерн Мюнхен с интерес към млада сензация на Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен е насочил вниманието си към изгряващата звезда на Ливърпул, Рио Нгумоа. Според авторитетния журналист Дейвид Орнстийн от The Athletic, германският шампион усилено проучва възможността да привлече 17-годишния нападател, който вече впечатлява с изявите си на "Анфийлд".

Въпреки засиления интерес от страна на баварците, на този етап между двата клуба не са стартирали официални преговори. Източници, близки до Ливърпул, категорично заявяват, че Рио Нгумоа не е на пазара. Английският гранд е твърдо решен да запази най-острия си младок, като вярва, че именно той ще бъде ключова фигура в бъдещите успехи на отбора.

Макар слуховете да се вихрят с пълна сила, все още не е ясно дали Байерн Мюнхен ще предприеме конкретни стъпки и ще подготви официално предложение за младия нападател.



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