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Ламин Ямал е играч на сезона в испанскита Ла Лига

Ламин Ямал е играч на сезона в испанскита Ла Лига

5 Юни, 2026 21:44 463 2

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Младият талант на Барселона пренаписа историята с изключителни постижения

Ламин Ямал е играч на сезона в испанскита Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ламин Ямал бе коронясан за най-добрия играч на сезона в Ла Лига. Младият ас на Барселона не просто впечатли феновете, а остави траен отпечатък в историята на испанския шампионат.

Ямал се превърна в истински кошмар за защитниците на съперниците, като през изминалата кампания реализира 16 гола и подаде за още 11 попадения – постижение, което никой друг футболист в първенството не успя да достигне. Със своята бързина, креативност и хладнокръвие пред вратата, младият нападател не само помогна на Барселона да защити титлата си, но и стана първият играч, печелил три пъти наградата за „Играч на месеца“ в рамките на един сезон.

Каталунският гранд не скри възхищението си от изявите на Ямал. В официално изявление от Барселона го определиха като „истинско главоболие за всяка защита“, подчертавайки неговите изключителни качества и принос към отбора. Междувременно, наставникът на тима Ханзи Флик също бе отличен – той бе избран за треньор на годината, което затвърди доминацията на Барса през сезона.

Въпреки че пропусна последните шест срещи на каталунците заради травма в подколянното сухожилие, Ламин Ямал се очаква да бъде напълно възстановен и на разположение за националния отбор на Испания.

Световното първенство стартира следващата седмица.


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  • 1 Факт

    0 1 Отговор
    Ламин Ямал 😂😂😂

    21:48 05.06.2026

  • 2 Факт

    0 1 Отговор
    Ламин Ямал 😂😂😂

    21:50 05.06.2026

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