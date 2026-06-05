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Нургюл Салимова остана на крачка от медалите на Европейското по шахмат в Батуми

Нургюл Салимова остана на крачка от медалите на Европейското по шахмат в Батуми

5 Юни, 2026 20:41 517 0

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Българската шахматна звезда се размина с отличието след драматичен финал

Нургюл Салимова остана на крачка от медалите на Европейското по шахмат в Батуми - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Европейското първенство по класически шахмат за жени, което се проведе в грузинския град Батуми, донесе на българските фенове много емоции и гордост. Нургюл Салимова, една от най-ярките ни шахматни надежди, завърши на престижното четвърто място, само на косъм от медалите. В последния, 11-и кръг, тя изигра решителна партия срещу естонската гросмайсторка Май Нарва и излезе победителка след дълга и напрегната битка.

Въпреки победата си, Салимова остана извън почетната тройка заради сложната система на допълнителните показатели. Тя, испанката Сабрина Вега и австрийката Олга Баделка приключиха шампионата с равен брой точки – по 8,5. За съжаление, именно тези допълнителни критерии отредиха на Салимова четвъртата позиция, докато Вега и Баделка се окичиха със сребро и бронз.

Партията на Салимова срещу Нарва бе истински трилър. Българката демонстрира завидна устойчивост и търпение, изчаквайки своя момент. В 49-ия ход Нарва допусна фатална грешка, от която Салимова се възползва безпощадно. След още няколко хода, естонката се видя принудена да се предаде, изчерпвайки възможностите си за спасение.

Другата българска представителка, Надя Тончева, също остави отлични впечатления. Тя завърши с 7,5 точки, което я нареди на 11-о място след изчисляване на допълнителните показатели. В последния кръг Тончева направи реми с черните фигури срещу Олга Зимина, като дори имаше шанс за победа, но пропусна възможността в ключов момент.

Шампионската титла отиде при сензацията на турнира – едва 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Със стартов номер 76 и ЕЛО рейтинг от 2251, тя се превърна в най-нископоставената състезателка, която някога е печелила европейската титла при жените. В последния кръг Хнатишин си осигури златото с реми срещу полякинята Клаудиа Колон.


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