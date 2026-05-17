Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина

Ювентус отстъпи на Фиорентина с 0:2 в мач от 37-ия кръг на Серия "А". Попаденията реализираха Шер Ндур (34) и Роландо Мандрагора (83).

Първата интересна ситуация дойде в 15-ата минута, когато Франсиско Консейсао намери място в наказателното поле, за да отправи удар, който бе блокиран от бранител на гостите. Кълбото попадна в краката на Мануел Локатели, но изстрелът му не затрудни Давид Де Хеа.

В 34-ата минута гостите от Флоренция шокираха Ювентус. "Виолетовите" комбинираха добре, а Манор Соломон задържа кълбото и пусна пас към Шер Ндур. Младият халф стреля по земя в близкия ъгъл, а Микеле Ди Грегорио за пореден път от началото на сезона допусна твърде лесен изстрел да попадне в мрежата му.

Юве отговори с мощен шут на Кенан Йълдъз, но испанският страж се намеси майсторски, за да запази преднината на своя тим. До края на първата част "бианконерите" продължиха да търсят гола, но без ясна идея и план.

Треньорът на докамините Лучано Спалети направи моментална рокада за второто полувреме, като Жереми Бога се появи на мястото на Тюн Копмайнерс, който изигра поредния си слаб мач за отбора. В 54-ата минута именно крилото отправи удар от близка дистанция, но Давид де Хеа показа добър рефлекс.

В 57-ата минута Ювентус направи добра атака, която завърши с изстрел на Уестън Маккени, но топката попадна в ръцете на стража. Две минути по-късно Кенан Йълдъз проби през центъра на терена, след което пусна пас към Консейсао. Португалското крило стреля с десния крак в близкия ъгъл, но Де Хеа отново се намеси на високо ниво.

В 60-ата минута Жереми Бога центрира на задна греда към Уестън Маккени, който вкара гол с глава, но главният съдия Давиде Маса отмени попадението поради нарушение в атака на американския национал. Бразилският национал Бремер също се озова на добра позиция, но ударът му с глава бе отразен от бившия страж на Манчестър Юнайтед.

В 70-ата минута Душан Влахович вкара гол, след като се оказа най-съобразителен в наказателното поле, но след преглед с ВАР попадението бе отменено.

В 83-ата минута бившият футболист на торинския гранд Роландо Мандрагора, който се появи в игра през втората част, вкара изключително красив гол с удар от далечна дистанция.

В 87-ата падна и трето попадение във врата на Микеле Ди Грегорио, но Роберто Пиколи бе в положение на засада.

ЮВЕНТУС - ФИОРЕНТИНА 0:2

0:1 Шер Ндур (34)

0:2 Роландо Мандрагора (83)

Стартови състави:

Ювентус: 16. Микеле Ди Грегорио, 14. Пиер Калюлю, 5. Бремер, 6. Лойд Кели, 27. Андреа Камбиасо, 5. Мануел Локатели, 8.Тюн Копмайнерс, 22. Уестън Маккени, 7. Франсиско Консейсао, 10. Кенан Йълдъз, 9. Душан Влахович

Фиорентина: 43. Давид де Хеа, 2. Додо, 5. Марин Понграчич, 6. Лука Раниери, 21. Робин Госенс, 27. Шер Ндур, 44. Николо Фаджоли, 4. Марко Брешанини, 65. Фабиано Паризи, 19. Манор Соломон, 91. Роберто Пиколи

Стадион: "Алианц Стейдиъм", Торино

Главен съдия: Давиде Маса