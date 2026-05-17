Капитанът на Ливърпул е отворен за трансфер в Галатасарай

Ливърпул ще иска бързо да забрави изминаващия сезон, след като не успя да защити титлата си от миналата година, а кръг преди края дори още не е сигурен за мястото си в Шампионската лига. В петък „червените“ допуснаха 20-ата си загуба през кампанията, отстъпвайки с 2:4 в гостуването на Астън Вила.

Треньорът Арне Слот е под голямо напрежение, след като изравни редица антирекорди през кампанията, но въпреки това нидерландецът е уверен, че ще остане начело на отбора от „Анфийлд“ и догодина.

През лятото се очакват нови сериозни промени в състава, след като легендата Мохамед Салах и Андрю Робъртсън ще сложат край на деветгодишния си престой при „червените“. Усилено се спекулира, че и вратарят Алисон Бекер може да си тръгне, като Ювентус продължава да се интересува силно от бразилския страж.

Лошите новини за феновете на 20-кратния шампион обаче не свършват дотук, защото още една емблематична фигура е близо до напускане - става въпрос за капитана Върджил ван Дайк. Макар нидерландският защитник да има договор за още един сезон, турският журналист Арда Йоцкурт пише, че Ван Дайк е отворен към възможността да се присъедини към местния шампион Галатасарай, ако от Ливърпул са готови да го пуснат като свободен агент.

34-годишният нидерландец пристигна на „Анфийлд“ през януари 2018-а година за рекордните за тогава защитник 84.7 милиона евро и бързо се превърна в истински стълб в защитата на „червените“. Той подписа нов двугодишен договор в края на миналия сезон, а през настоящата кампания Ван Дайк записа осем гола и три асистенции в 54 мача от всички турнири.

🚨 Virgil van Dijk has reportedly informed Galatasaray he is OPEN to joining the club this summer if Liverpool wanted to release him on a free transfer. 🇹🇷

(Source: Arda Özkurt) — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 16, 2026



