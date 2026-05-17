Капитанът на Ливърпул е отворен за трансфер в Галатасарай

17 Май, 2026 14:29 901 3

Треньорът Арне Слот е под голямо напрежение, след като изравни редица антирекорди през кампанията

Ивайло Борисов

Ливърпул ще иска бързо да забрави изминаващия сезон, след като не успя да защити титлата си от миналата година, а кръг преди края дори още не е сигурен за мястото си в Шампионската лига. В петък „червените“ допуснаха 20-ата си загуба през кампанията, отстъпвайки с 2:4 в гостуването на Астън Вила.

Треньорът Арне Слот е под голямо напрежение, след като изравни редица антирекорди през кампанията, но въпреки това нидерландецът е уверен, че ще остане начело на отбора от „Анфийлд“ и догодина.

През лятото се очакват нови сериозни промени в състава, след като легендата Мохамед Салах и Андрю Робъртсън ще сложат край на деветгодишния си престой при „червените“. Усилено се спекулира, че и вратарят Алисон Бекер може да си тръгне, като Ювентус продължава да се интересува силно от бразилския страж.

Лошите новини за феновете на 20-кратния шампион обаче не свършват дотук, защото още една емблематична фигура е близо до напускане - става въпрос за капитана Върджил ван Дайк. Макар нидерландският защитник да има договор за още един сезон, турският журналист Арда Йоцкурт пише, че Ван Дайк е отворен към възможността да се присъедини към местния шампион Галатасарай, ако от Ливърпул са готови да го пуснат като свободен агент.

34-годишният нидерландец пристигна на „Анфийлд“ през януари 2018-а година за рекордните за тогава защитник 84.7 милиона евро и бързо се превърна в истински стълб в защитата на „червените“. Той подписа нов двугодишен договор в края на миналия сезон, а през настоящата кампания Ван Дайк записа осем гола и три асистенции в 54 мача от всички турнири.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Обаче пък ΔΑΡΑ би на Еврото.

    14:32 17.05.2026

  • 2 Артилерист

    3 0 Отговор
    Ван Дайк е най-скъпоплатения футболист на Ливърпул (заедно със Салах), тоест от най-ценните и не вярвам да го пуснат като свободен агент. В Ливърпул няма кой да го замести и ако го пуснат просто ще счупят защитата. При Салах положението е по-различно. Той е ценен все още, но губи бързина и не е толкова ефективен за парите които получава...

    Коментиран от #3

    14:48 17.05.2026

  • 3 Герги

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Артилерист":

    Отделно че може да отиде в класен европейски отбор а не да се забие в Галтасарай,поредната журналистическа изцепка...

    15:07 17.05.2026

