18 май 1048 г.: Роден е Омар Хаям

На 18 май светът отбелязва годишнината от рождението на Омар Хаям – една от най-ярките фигури на средновековния Изток. Роден през 1048 г. в град Нишапур, днешен Иран, той остава в историята не само като изтънчен поет, но и като учен с изключителен принос в математиката и астрономията.
Приживе той е известен най-вече като астроном и астролог. През 1073 г., вече придобил известност в Иран. В Исфахан ръководи изграждането на голяма обсерватория, заедно с други изтъкнати учени.
Омар Хаям създава карта на звездното небе, която днес е изгубена. Той изчислява дължината на годината на 365,24219858156 дни, което съвпада с голяма точност с тропическата година (365,24218967 дни). На базата на изчисленията на Омар Хаям на 15 март 1079 г. Малик Шах I коригира иранския календар, както през 1582 г. прави папа Григорий XIII с европейския.
Омар Хаям е известен и със създаването на метод за решаване на кубични уравнения, чрез пресичане на парабола с окръжност. Макар подобен подход да е използван и преди това, той го обобщава до всички кубични уравнения. Освен това той открива биномното разлагане и прави някои изследвания на свойствата на фигури в неевклидова геометрия
Днес Омар Хаям е известен не толкова с научните си постижения, колкото с литературните си произведения. Смята се, че той е автор на около хиляда четиристишия (рубаи).
Пийни, защото пак ще бъдеш прах.
Единствено от самотата ме е страх.
Без вино, без любима, без другари – в гроба!
Червени, розите ще пият моя грях.
1 митака
07:32 04.12.2018
2 Пешо
Коментиран от #3
07:49 04.12.2018
3 Хасан ибн ал Невежи
До коментар #2 от "Пешо":Те и сегашните пият , По принцип !!! Само че , Богаташите и Власт имащите , бедните се крият защото хванат ли ги Прошка Няма , ( който не е гледал пиянските запой на синовете на Садам , да ги гледа ) Но по ПРИНЦИП главният "проблем " Е Религията и Законите за Доста Изкривени от тогава до сега .
Коментиран от #4
10:27 04.12.2018
4 НЕВАЖА СВОЛАЧ
До коментар #3 от "Хасан ибн ал Невежи":САМО ОТ НАПИСАНОТО Е ЯСНО ЧЕ ЕВРО ЦИВИЛИЗАЦИЯТА СА ДВИЖИ 500 Г. НАЗАД ОТ ИЗТОКА.СЕГА Е СЪЩОТО.
19:09 04.12.2018
5 Румяна Костова
09:52 05.12.2018
6 Софийски
09:51 04.12.2024
8 Йов
10:22 04.12.2024
9 Механик
И какво стана та тия кривоглави британци в последствие поробиха целия свят? Е това не го разбирам. Винаги съм си задавал тоя въпрос и никога не намирах отговор.
Коментиран от #11, #13, #17
10:24 04.12.2024
11 Спам
До коментар #9 от "Механик":няма и да го намериш защото си просто механик.
10:26 04.12.2024
14 Мими Кучева
11:06 04.12.2024
15 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #16
11:14 04.12.2024
16 Мими Кучева
До коментар #15 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Ти го четеш и си водиш записки?🤣🤣🤣🤔🖕
11:20 04.12.2024
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРА ПРА ПРА .. ДЯДОТО НА ДОНЧО ПЕРУКАТА Е ЖИВЯЛ В ЗЕМЛЯНКА :)
09:28 18.05.2026
19 Пич
Коментиран от #22
09:29 18.05.2026
20 Гледайте
Тъй рече Омар Хаям
09:34 18.05.2026
21 Русь
Чем в число блюдолизов презренных попасть.
Лучше кости глодать, чем прельститься сластями
За столом у мерзавцев, имеющих власть.
09:50 18.05.2026
22 Това е истината
До коментар #19 от "Пич":Нещата които изтокът прави през 1079, западът прави през 1582. Просто тъмното християнско средновековие спъва цивилизационното развитие на Европа. Не ти харесва тази истина...
Коментиран от #23
11:06 18.05.2026
23 Пич
До коментар #22 от "Това е истината":Не е толкова просто! Първо, признавам си, че не ми харесва, защото го знам в детайли по добре от тебе! Второ, много повече е!!! Никой не се осмелява да каже, че тъмните векове са в резултат на възхода на църквата!!! Но........от друга страна, исляма в лицето на адаша на Омар, с фанатичен тепегьозлък унищожава Александрийската библиотека!!! Където са събрани най големите познания на човечеството! А това е забавило цивилизацията с хиляда години преоткриване!!! Като резултат стигаме до епикурейците, който са изповядвали отношение към живота като това на Хаям, векове преди него!!! Или - няма невинни!!! Глупаците дали христиани, дали мюсюлмани, са си глупаци!!!
Коментиран от #24
11:27 18.05.2026
24 Виждам колко знаеш🤣🤣🤣
До коментар #23 от "Пич":Александрийската библиотека е унищожена от римляните през 1век, а това което е останало е до унищожено през 4ти от християните. Другото са християнски инсинуации целящи да очернят исляма.
Коментиран от #25
11:56 18.05.2026
25 Какво НЕ е ислямът
До коментар #24 от "Виждам колко знаеш🤣🤣🤣":"... инсинуации целящи да очернят исляма."
Стигнах до края на този знаменателен коментар и си припомних някои интересни нещица: никой от физичните и химичните закони, които се споменаваха в часовете по физика и химия в основното и средното училище, не носи името на мохамеданин ( дали има поне един химичен елемент, открит от мохамеданин?!?). Никоя от теоремите, споменавани в часовете по математика, не носи името на мохамеданин. Мохамеданите блестяха с отсъствието си и в учебниците по биология, музика и изобразително изкуство. Измежду създателите на парната машина, локомотива, телеграфа телефона, радиото, телевизията и какво ли не още мохамедански имена също не се забелязват...
Когато сам се очерниш, никой не може да те направи по-черен.
Коментиран от #26
14:01 18.05.2026
26 Какво НЕ е ислямът
До коментар #25 от "Какво НЕ е ислямът":И още една малка подробност: никой измежду шахматистите (и шахматистките) - световни шампиони(к)и, не е "мирно"религиозен. Чиста случайност;-)...
14:12 18.05.2026