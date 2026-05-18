18 май 1048 г.: Роден е Омар Хаям

18 Май, 2026 09:23 5 536 26

Приживе той е известен най-вече като астроном и астролог

Снимкa: Shutterstock
Венцислав Михайлов

На 18 май светът отбелязва годишнината от рождението на Омар Хаям – една от най-ярките фигури на средновековния Изток. Роден през 1048 г. в град Нишапур, днешен Иран, той остава в историята не само като изтънчен поет, но и като учен с изключителен принос в математиката и астрономията.

Приживе той е известен най-вече като астроном и астролог. През 1073 г., вече придобил известност в Иран. В Исфахан ръководи изграждането на голяма обсерватория, заедно с други изтъкнати учени.

Омар Хаям създава карта на звездното небе, която днес е изгубена. Той изчислява дължината на годината на 365,24219858156 дни, което съвпада с голяма точност с тропическата година (365,24218967 дни). На базата на изчисленията на Омар Хаям на 15 март 1079 г. Малик Шах I коригира иранския календар, както през 1582 г. прави папа Григорий XIII с европейския.

Омар Хаям е известен и със създаването на метод за решаване на кубични уравнения, чрез пресичане на парабола с окръжност. Макар подобен подход да е използван и преди това, той го обобщава до всички кубични уравнения. Освен това той открива биномното разлагане и прави някои изследвания на свойствата на фигури в неевклидова геометрия

Днес Омар Хаям е известен не толкова с научните си постижения, колкото с литературните си произведения. Смята се, че той е автор на около хиляда четиристишия (рубаи).

--------

Пийни, защото пак ще бъдеш прах.

Единствено от самотата ме е страх.

Без вино, без любима, без другари – в гроба!

Червени, розите ще пият моя грях.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 митака

    7 29 Отговор
    местя докато си пия кафенцето

    07:32 04.12.2018

  • 2 Пешо

    32 3 Отговор
    Пичове е бил, вино е пил, а не кат сегашните чалми ...

    Коментиран от #3

    07:49 04.12.2018

  • 3 Хасан ибн ал Невежи

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пешо":

    Те и сегашните пият , По принцип !!! Само че , Богаташите и Власт имащите , бедните се крият защото хванат ли ги Прошка Няма , ( който не е гледал пиянските запой на синовете на Садам , да ги гледа ) Но по ПРИНЦИП главният "проблем " Е Религията и Законите за Доста Изкривени от тогава до сега .

    Коментиран от #4

    10:27 04.12.2018

  • 4 НЕВАЖА СВОЛАЧ

    13 9 Отговор

    До коментар #3 от "Хасан ибн ал Невежи":

    САМО ОТ НАПИСАНОТО Е ЯСНО ЧЕ ЕВРО ЦИВИЛИЗАЦИЯТА СА ДВИЖИ 500 Г. НАЗАД ОТ ИЗТОКА.СЕГА Е СЪЩОТО.

    19:09 04.12.2018

  • 5 Румяна Костова

    17 1 Отговор
    Да,достоен човек от персийската цивилизация.Какво отношение тук има кой колко е пил?

    09:52 05.12.2018

  • 6 Софийски

    14 0 Отговор
    Невероятен ум

    09:51 04.12.2024

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Йов

    1 5 Отговор
    всеки му своето щом вярва че е прах така да бъде...

    10:22 04.12.2024

  • 9 Механик

    19 5 Отговор
    Човекът през 1070-та година е решавал кубични уравнения. В това време в Англия са спели в едно помещение с животните и са си разбивали главите с тояги.
    И какво стана та тия кривоглави британци в последствие поробиха целия свят? Е това не го разбирам. Винаги съм си задавал тоя въпрос и никога не намирах отговор.

    Коментиран от #11, #13, #17

    10:24 04.12.2024

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Спам

    1 7 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    няма и да го намериш защото си просто механик.

    10:26 04.12.2024

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мими Кучева

    4 5 Отговор
    Апни,пийни,клецни.Тва е девиза на бай Омар.💋👅💘🖕

    11:06 04.12.2024

  • 15 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    8 4 Отговор
    Като гледам коментарите май никой не е чел някой стих от него .

    Коментиран от #16

    11:14 04.12.2024

  • 16 Мими Кучева

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Ти го четеш и си водиш записки?🤣🤣🤣🤔🖕

    11:20 04.12.2024

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    ПО ОНОВА ВРЕМЕ
    ПРА ПРА ПРА .. ДЯДОТО НА ДОНЧО ПЕРУКАТА Е ЖИВЯЛ В ЗЕМЛЯНКА :)

    09:28 18.05.2026

  • 19 Пич

    2 4 Отговор
    Има велики стихове, но чак пък - пръв това, пръв онова...!? Това което птевъзнасящите изтока не схващат е, че Омар Хаям е истински епикуреец!!! А това е много векове преди него...

    Коментиран от #22

    09:29 18.05.2026

  • 20 Гледайте

    3 0 Отговор
    клипа на група Ленинград "СИЗОнная"!
    Тъй рече Омар Хаям

    09:34 18.05.2026

  • 21 Русь

    3 0 Отговор
    Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
    Чем в число блюдолизов презренных попасть.
    Лучше кости глодать, чем прельститься сластями
    За столом у мерзавцев, имеющих власть.

    09:50 18.05.2026

  • 22 Това е истината

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    Нещата които изтокът прави през 1079, западът прави през 1582. Просто тъмното християнско средновековие спъва цивилизационното развитие на Европа. Не ти харесва тази истина...

    Коментиран от #23

    11:06 18.05.2026

  • 23 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Това е истината":

    Не е толкова просто! Първо, признавам си, че не ми харесва, защото го знам в детайли по добре от тебе! Второ, много повече е!!! Никой не се осмелява да каже, че тъмните векове са в резултат на възхода на църквата!!! Но........от друга страна, исляма в лицето на адаша на Омар, с фанатичен тепегьозлък унищожава Александрийската библиотека!!! Където са събрани най големите познания на човечеството! А това е забавило цивилизацията с хиляда години преоткриване!!! Като резултат стигаме до епикурейците, който са изповядвали отношение към живота като това на Хаям, векове преди него!!! Или - няма невинни!!! Глупаците дали христиани, дали мюсюлмани, са си глупаци!!!

    Коментиран от #24

    11:27 18.05.2026

  • 24 Виждам колко знаеш🤣🤣🤣

    0 6 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Александрийската библиотека е унищожена от римляните през 1век, а това което е останало е до унищожено през 4ти от християните. Другото са християнски инсинуации целящи да очернят исляма.

    Коментиран от #25

    11:56 18.05.2026

  • 25 Какво НЕ е ислямът

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Виждам колко знаеш🤣🤣🤣":

    "... инсинуации целящи да очернят исляма."
    Стигнах до края на този знаменателен коментар и си припомних някои интересни нещица: никой от физичните и химичните закони, които се споменаваха в часовете по физика и химия в основното и средното училище, не носи името на мохамеданин ( дали има поне един химичен елемент, открит от мохамеданин?!?). Никоя от теоремите, споменавани в часовете по математика, не носи името на мохамеданин. Мохамеданите блестяха с отсъствието си и в учебниците по биология, музика и изобразително изкуство. Измежду създателите на парната машина, локомотива, телеграфа телефона, радиото, телевизията и какво ли не още мохамедански имена също не се забелязват...
    Когато сам се очерниш, никой не може да те направи по-черен.

    Коментиран от #26

    14:01 18.05.2026

  • 26 Какво НЕ е ислямът

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Какво НЕ е ислямът":

    И още една малка подробност: никой измежду шахматистите (и шахматистките) - световни шампиони(к)и, не е "мирно"религиозен. Чиста случайност;-)...

    14:12 18.05.2026