18 май 1048 г.: Роден е Омар Хаям

На 18 май светът отбелязва годишнината от рождението на Омар Хаям – една от най-ярките фигури на средновековния Изток. Роден през 1048 г. в град Нишапур, днешен Иран, той остава в историята не само като изтънчен поет, но и като учен с изключителен принос в математиката и астрономията.

Приживе той е известен най-вече като астроном и астролог. През 1073 г., вече придобил известност в Иран. В Исфахан ръководи изграждането на голяма обсерватория, заедно с други изтъкнати учени.

Омар Хаям създава карта на звездното небе, която днес е изгубена. Той изчислява дължината на годината на 365,24219858156 дни, което съвпада с голяма точност с тропическата година (365,24218967 дни). На базата на изчисленията на Омар Хаям на 15 март 1079 г. Малик Шах I коригира иранския календар, както през 1582 г. прави папа Григорий XIII с европейския.

Омар Хаям е известен и със създаването на метод за решаване на кубични уравнения, чрез пресичане на парабола с окръжност. Макар подобен подход да е използван и преди това, той го обобщава до всички кубични уравнения. Освен това той открива биномното разлагане и прави някои изследвания на свойствата на фигури в неевклидова геометрия

Днес Омар Хаям е известен не толкова с научните си постижения, колкото с литературните си произведения. Смята се, че той е автор на около хиляда четиристишия (рубаи).

Пийни, защото пак ще бъдеш прах.

Единствено от самотата ме е страх.

Без вино, без любима, без другари – в гроба!

Червени, розите ще пият моя грях.