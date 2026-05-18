Новият премиер Мадяр откри чували с нарязани документи от хората на Орбан

Торби с разкъсани документи и предизборни плакати са открити в сградата на бившето Министерство на строителството и транспорта в Унгария. Това заяви унгарският премиер Петер Мадяр във видео, публикувано във Facebook, цитиран от „Европейска правда“, предава Фокус.

В неделя Мадяр е посетил сградата, в която се е помещавало министерството по време на предишното правителство на Виктор Орбан. В момента тя ще бъде използвана като офис на министър-председателя.

По думите му на място са открити около 15–20 торби с разкъсани документи от предишната администрация. Мадяр предполага, че става дума за умишлено унищожаване на документи, извършено преди смяната на властта.

В същите помещения са намерени и предизборни материали - плакати и листовки с лозунга „Фидес е надежден избор“, както и партийни знамена, използвани по време на митинги на управлявалата партия „Фидес“.

Премиерът заяви, че направените констатации могат да послужат като основание за започване на няколко наказателни разследвания, включително за предполагаемо незаконно финансиране на политически кампании. По негови думи проверките могат да засегнат и бившия министър Янош Лазар.