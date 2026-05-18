Новият премиер Мадяр откри чували с нарязани документи от хората на Орбан

18 Май, 2026 09:21 2 196 39

В сградата са открити и предизборни материали на „Фидес“, а властите подозират възможно унищожаване на документи и незаконно финансиране

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Торби с разкъсани документи и предизборни плакати са открити в сградата на бившето Министерство на строителството и транспорта в Унгария. Това заяви унгарският премиер Петер Мадяр във видео, публикувано във Facebook, цитиран от „Европейска правда“, предава Фокус.

В неделя Мадяр е посетил сградата, в която се е помещавало министерството по време на предишното правителство на Виктор Орбан. В момента тя ще бъде използвана като офис на министър-председателя.

По думите му на място са открити около 15–20 торби с разкъсани документи от предишната администрация. Мадяр предполага, че става дума за умишлено унищожаване на документи, извършено преди смяната на властта.

В същите помещения са намерени и предизборни материали - плакати и листовки с лозунга „Фидес е надежден избор“, както и партийни знамена, използвани по време на митинги на управлявалата партия „Фидес“.

Премиерът заяви, че направените констатации могат да послужат като основание за започване на няколко наказателни разследвания, включително за предполагаемо незаконно финансиране на политически кампании. По негови думи проверките могат да засегнат и бившия министър Янош Лазар.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иванчо Иванов

    15 33 Отговор
    Тури украйнското знаме на пук на Русия!

    Коментиран от #19, #39

    09:19 18.05.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 11 Отговор
    МАДЯРА МАЙ ЩЕ СЕ ОКАЖЕ ПОПУЛИСТКИ
    ЧАЛГАР
    .....
    ДАНО ГЕНЕРАЛ РУМЕН ВОЙВОДА НЕ ПОЧНЕ ДА ПУСКА И ТОЙ ЧАЛГА

    Коментиран от #27, #37

    09:25 18.05.2026

  • 3 Бравос

    10 13 Отговор
    на Пешо Маджара !

    09:26 18.05.2026

  • 4 ФАКТ

    10 26 Отговор
    139 държави издирват на срания от страх руски лидер.

    Коментиран от #12, #15

    09:28 18.05.2026

  • 5 Иво Мирчев, БКП с. Крушари

    24 6 Отговор
    Добра постановка, ама Мджара е много далече от моите циркови изпълнения.

    09:30 18.05.2026

  • 6 баце

    24 3 Отговор
    Простотията тука се лее на поразия

    09:30 18.05.2026

  • 7 Трол

    16 3 Отговор
    Чувалите са български.

    Коментиран от #35

    09:30 18.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 чикчирик

    14 11 Отговор
    Поредната руска параноя, запазен фитиш за ЕК.

    09:32 18.05.2026

  • 11 Някой вярва ли на тоя токсичен

    22 6 Отговор
    Писмен материал?

    09:39 18.05.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 2 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    190 държави знаят къде е❗
    А защо тези 139 не отидат да го "издирят" там,
    а го издирват в гардеробите на пресаташетата си 🤔❓❗

    09:39 18.05.2026

  • 13 Папуц

    18 2 Отговор
    Голям кеф , намерили накъсани "документи" - веднага да сложат някого на въжето!
    Как може така, да слагат агитиционни материали , в чували?
    Очакваме Мадяр да "намери " и по-така доказателство срещу Орбан - нещо , я сметки в овшорки, я къща в някоя столица, я частен самолет дето лети, пък не се знае кой плаща!
    Дерзай Мадяре, целокупният европейски съюз на теб разчита - да събориш Путин де!

    09:39 18.05.2026

  • 14 Шперца

    6 7 Отговор
    Радев не намери ли такива чували или тука на никой за нищо не му дреме

    Коментиран от #20

    09:40 18.05.2026

  • 15 Това се харесва на

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Г- жа Е. СтояНТакова.

    09:40 18.05.2026

  • 16 Извънредно

    14 2 Отговор
    Защо в унгарските медии няма изнесено нищо подобно?

    Коментиран от #23, #30

    09:43 18.05.2026

  • 17 ООрана държава

    9 1 Отговор
    О и след бойко е същото, чували с пари липсват, чували с бюлетини липсват, чували с документи липсват....

    09:43 18.05.2026

  • 18 Предполагаем журналист

    7 1 Отговор
    Най-обичам да предполагам. Така правя и пиша новини в правилната посока.

    09:45 18.05.2026

  • 19 Коко

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Иванчо Иванов":

    Иванчо, и какво като ти го турят ,украинското знаме- на кого ще го накривиш?
    Нащите петроханци като го вееят, какво постигнахме?
    Какво спечелихме ние - само загуби ,издържаме вече трета година онези търтеи с луксозните лимузини, с украински номера.
    Пращаме оръжие и пари , на доказани крадци и престъпници в Киев.
    За нашите пенсионери няма - но за наркомана даваме мило и драго.
    Е , ти доволен ли си , че се вее украинското знаме в София?

    09:45 18.05.2026

  • 20 Я стига!

    14 1 Отговор

    До коментар #14 от "Шперца":

    Това не е сериозно.
    И неродените знаят как се унищожават книжа.
    Не слизайте на нивото на автора на мазноча!

    09:46 18.05.2026

  • 21 К00ПЕЙКИте

    4 8 Отговор
    Оркбан ни беше любимия юропееццЦ

    09:49 18.05.2026

  • 22 Хейт

    11 0 Отговор
    Хората на Буци направо ги горяха.

    09:49 18.05.2026

  • 23 Умников

    16 3 Отговор

    До коментар #16 от "Извънредно":

    Нали четете уважаеми, къде е публикувана тази "новина"?
    В "Европейска правда" - даже и името за копирали от руснаците!
    Толкова им е потенциала, на европейските русофоби!

    09:49 18.05.2026

  • 24 К ПЕЙКИ с чалми

    3 9 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим европейски ред ама пак хванахме сред ния

    09:50 18.05.2026

  • 25 зИленски

    11 1 Отговор
    ДА,БЕ,ДА
    ИГРАЛИ СА СИ ДА ГИ ПЪЛНЯТ В ЧУВАЛИ ,А НЕ СА ГИ ЗАНЕСЛИ ДО БОКЛУКА
    ЧАКАТ ГО НЕГО ДА ГИ НАМЕРИ

    09:50 18.05.2026

  • 26 Т Живков

    4 8 Отговор
    Смъртт на комунизма!

    09:52 18.05.2026

  • 27 Tъй ще се окаже

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    същи като любимната ти Кодруца

    10:00 18.05.2026

  • 28 Павел Пенев

    11 3 Отговор
    Още ли не сте разбрали,че Мадяр е млад, умен и красив- пич по рождение и по голям перко от Орбан. Точно затова много бързо оправи своите роднини и зет си в разни министерства за да не гладуват и да работят за благото на унгарския народ.

    10:10 18.05.2026

  • 29 Унгарците

    6 1 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    10:20 18.05.2026

  • 30 Хи хи хи

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Извънредно":

    Няма и да има.....
    Хи хи хи

    10:22 18.05.2026

  • 31 Премиера

    1 9 Отговор
    МАДЯР, президента МАДУРО, премиера МУНЧО, всички са звезди от шоу бизнеса.

    10:22 18.05.2026

  • 32 „Европейска правда“

    7 0 Отговор
    Хи хи хи
    с тоя Мадяр, ученик на Орбан и негов последовател де,
    пуснаха уСРулите по пързалката.........
    Хи хи хи
    язък за паричките

    Коментиран от #38

    10:30 18.05.2026

  • 33 Някой

    6 0 Отговор
    Има си шредери за тази цел за нарязване на документи. Като нищо за разни неща са длъжни да го направят, за скриване на лична информация. Не по нея някой да изтегли например кредити.

    10:51 18.05.2026

  • 34 СЪЧИНЯВАТЕ ГЛУПОСТИ

    6 1 Отговор
    а ние ви вярваме на куково лято !

    11:16 18.05.2026

  • 35 Хи хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    как българска следа. ......

    11:19 18.05.2026

  • 36 Хи хи

    3 0 Отговор
    Че то и аз си режа документите ?? Какво престъпно има да нарежеш стар ненужен документ ??!!

    11:34 18.05.2026

  • 37 Ти да видиш

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    А НЕ, БЕ!

    12:22 18.05.2026

  • 38 дали?

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "„Европейска правда“":

    Като гледам пуснаха париците за ГРУЗ 200.

    13:11 18.05.2026

  • 39 Лиз ач евроатлантик

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иванчо Иванов":

    По ориинално ще е ако ти го забият в за дника,тогава вече руснаците ще се спукат от яд

    13:15 18.05.2026

