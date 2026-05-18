Астрологът Павел Глоба: Румен Радев е заплашен от атентат

Новият български министър-председател Румен Радев ще заема строго пробългарска политика. Това ще го изправи пред проблеми, които ще му бъдат организирани от главните лица в Европейския съюз. Такъв извод прави известният астролог Павел Глоба, разглеждайки неговата натална карта и картата на последните парламентарни избори в България, пише flagman.bg.

„Радев е сериозен и решителен човек, обръщащ внимание на всеки малък детайл. Не е идеалист, не е фантазьор, но въпреки това знае как да преговаря. Освен това е твърде скептично настроен към основния дневен ред, налаган от Европейския съюз. Донякъде е евроскептик“, разкрива астрологът детайлите от хороскопа на бившия президент.

Според Павел Глоба е трудно да се каже, че той е проруски политик, по-скоро е пробългарски и ще заема прагматична позиция към онова, което ЕС се опитва да налага на целия континент. Тази му политика ще предизвика „огромна протестна буря“ от страна на Брюксел, което ще доведе до тежки последици за него.

В крайна сметка в последните месеци на 2029 година Румен Радев ще се изправи пред най-голямото предизвикателство в живота си, което може да му струва физическото оцеляване. Срещу него ще бъде пуснат черен пиар. Ще се опитат да му организират преврат.

„Макар че управлението му като цяло ще е положително за България, ако окаже сериозна съпротива, а той като решителен човек ще го направи, животът му може да бъде прекъснат“, предвижда астрологът.

Това е вторият път, в който Павел Глоба обръща внимание на България. Като правило известните световни астролози никога не се занимават със страната. Някои от тях са обяснявали защо – тъй като България изцяло се е подчинила на Европейския съюз, нейната мунданна (от лат.: мундо – свят, б.а.) астрологична карта не е особено интересна. Тя следва изцяло тази на ЕС. Тоест от България нищо не зависи.

Падането на последното правителство обаче очевидно е променило това положение, защото за кратко време няколко световни астролози насочиха поглед към балканската страна. Предишната прогноза на г-н Глоба бе направена непосредствено след масовите протести през декември 2025, отстранили министър-председателя Росен Желязков. Тогава той предвиди, че те ще донесат на страната точно обратното на онова, което участващите в тях са вярвали, че ще се случи. Като резултат – след три години държавата може да бъде изправена пред гражданска война. Това съвпада с времето, по което, според хороскопа на Румен Радев, го чакат огромни проблеми.

Павел Глоба е един от най-известните съветски и руски астролози, телевизионен и радио водещ, както и автор на множество книги. Притежава и немско гражданство. Сред най-успешните му прогнози са предсказанията за разпадането на СССР, терористичните атаки на 11 септември 2001 г. в САЩ, както и войната срещу Украйна.

Тъй като често е и в Русия, се опитва да е внимателен към прогнозите си за тази страна, но от две години неведнъж е намеквал, че я заплашва разпадане. От началото на тази година, което може да се чуе и в това видео, завършва прогнозите със загадъчното предупреждение към зрителите си, които в мнозинството си са руснаци, че ги чакат „големи дела“, за които трябва да са готови.