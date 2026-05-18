Новини
България »
София »
Отварят за автомобилно и трамвайно движение бул. “Ал. Стамболийски“ от бул.“К. Величков“ до ул. “Западна“

Отварят за автомобилно и трамвайно движение бул. “Ал. Стамболийски“ от бул.“К. Величков“ до ул. “Западна“

18 Май, 2026 09:36 1 013 6

  • бул. “ал. стамболийски“-
  • западен парк-
  • никола лютов

Продължава работа по прилежащите към сградите терени и локалните платна

Отварят за автомобилно и трамвайно движение бул. “Ал. Стамболийски“ от бул.“К. Величков“ до ул. “Западна“ - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От днес е отворен за движение бул. „Ал. Стамболийски“ между бул.“Константин Величков“ и Западен парк, където е извършена цялостна реконструкция. Движението на превозни средства се извършва по основните пътни платна, а на трамваите по обособено ново трасе. Продължават строителни работи в локалните платна и прилежащите площи към сградите. Това съобщи зам.-кметът по направление обществено строителство на Столична община Никола Лютов.

Приключи полагането на последния пласт асфалтова настилка в участъка, изпълнена е нова маркировка и са поставени пътни знаци. Цялото трасе от 1,8 км от бул. „Александър Стамболийски“ е с обновени пътни платна. Изпълнени са нова конструкция на пътя, подземната инженерна инфраструктура, поставени са контактно-кабелната мрежа и уличното осветление, с енергоефективни осветителни тела.

Специално внимание е отделено на трамвайните спирки – изградени са перони с парапети към пътното платно за повишаване на безопасността, както и преходни рампи за достъпна среда. По тротоарите в зоните на кръстовищата са поставени тактилни ленти с цел по-добра ориентация на хората в неравностойно положение.

Обновени са тротоарите, алейната мрежа и озеленяването. Засажда се храстова и дървесна растителност, поставят се нови пейки, както и кошчета за отпадъци.

По близо двукилометровата отсечка от столичният булевард е въведена нова временна организация на движение. Възстановява се маршрута на трамвайна линия № 10, осигурява се и нова линия №13.

С цел повишаване на безопасността на придвижване левите завой на моторни превозни средства се извършват там, където е най-безопасно: на регулираните кръстовища по булеварда. Такива места, където участниците в пътното движение имат възможност да изпълнят ляв завой и достъп до близките жилищни части на квартала в участъка от бул. “Константин Величков“ до ул.“Западна“, са пет.

Целта е по-малко засичания и инциденти, както и осигуряване на по-бърз градски транспорт за хиляди хора всеки ден. В участъка от бул. "Константин Величков" до ул. "Западна" леви завои се изпълняват на четири светофарно регулирани кръстовища, съответно на:

бул. "Константин Величков"

ул. "Антон"

бул. "Вардар"

ул. "Булина ливада".

На Т-образното кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Западна" също има възможност за ляв завой, като то е регулирано с пътни знаци.

Пресичането и завоите през трамвайното трасе са сред най-рисковите маневри в града. Затова те се насочват към местата със светофари и контрол. С цел предотвратяване на инциденти между леки автомобили и трамваи се предвижда също поставяне на светофарна уредба на бул. ”Константин Величков” и ул. “Д-р Калинков”, където се случиха няколко пътно транспортни произшествия.

С тази организация на движение се намаляват конфликтите между автомобили и трамваи, ускорява се движението на градския транспорт и се осигурява неговата по-голяма предвидимост.

Реконструкцията на бул.“Ал. Стамболийски“ е един от стратегическите проект в строителната програма на Столична община, финансиран със средства от държавния бюджет.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    0 1 Отговор
    Гала разкри любопитен навик, който спазва стриктно – спи единствено по гръб. За да си запазвала красотата.

    09:37 18.05.2026

  • 2 МПС

    3 0 Отговор
    Васко ухото от ДС пак се изложи като кифладжия. По-скоро да идват изборите да се маха този некадърник

    10:23 18.05.2026

  • 3 Видяхме го

    4 2 Отговор
    Чудесен ремонт на бул. "Ал. Стамболийски", готов е за ремонт на ремонта, че майсторите и началниците им си оставиха ръчичките. Всичко там, по целия ремонт е направено като в час по трудово обучение за деца със СОП. Това прави линии, прави ъгли, правилни наклони, нивелация .... нищо от това не е важно и не е съобразено. По тротоарите и пресечките с улиците се задържа вода, кал, пясък, стават локви, а вече между плочките е прорасла трева. Христоматиен пример за това, как не трябва да се прави!
    Готови са - за ремонт на ремонта.

    10:23 18.05.2026

  • 4 Минувач

    5 2 Отговор
    Странно е как някои хора, заслепени от омразата си, не могат да се зарадват дори на хубавите неща, които подобряват качеството на живот на хиляди хора.

    10:39 18.05.2026

  • 5 аааааа

    3 1 Отговор
    Да и трамвай 10, който беше на 6 минути, за удобство на гражданите става на 12 минути. Супер, няма що. Как не ви е срам, бе. Цял квартал една година беше без транспорт и сега пак дърво. Окрива трамвай 13 и разбира се за сметка на травмай 10.

    Коментиран от #6

    10:49 18.05.2026

  • 6 Видеонаблюдение

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "аааааа":

    Иначе са наслагали камери на всяка крачка, да ни снимат и да ни наблюдават денонощно. Иначе ДС била следяла, снимала, подслушвала и чела писма, а сега как е, по-добре ли е?

    11:32 18.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове