Променят маршрутите на трамваи в София, тръгва и нова линия

18 Май, 2026 08:20 1 386 5

Възстановява се и постоянният маршрут на трамвай № 10

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От 18 май Столичната община променя движението на няколко трамвайни линии в София и пуска нова линия № 13, която ще свързва квартал "Захарна фабрика" с метростанция "Витоша".

Новият трамвай ще минава през площадите "Възраждане", "Македония", "Славейков" и "Журналист". Така жителите на западните квартали ще могат да стигат по-лесно до центъра и южните части на града без прекачване.

Промени има и по линия № 1. От 18 май тя ще се движи от квартал "Иван Вазов" до "Западен парк" през площадите "Македония" и "Възраждане".

Възстановява се и постоянният маршрут на трамвай № 10, който отново ще стига от "Западен парк" до метростанция "Витоша".

От общината обясняват, че ще бъдат променени и разписанията на трамваи № 3 и № 10, за да се движат по-синхронизирано с линиите № 1 и № 13. Целта е да има по-кратко чакане и по-удобни връзки за пътниците.

Промените са свързани с последния етап от ремонта по бул. "Александър Стамболийски". Според общината новата организация трябва да улесни придвижването между западните квартали, центъра и южната част на София.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 3 Отговор
    Васик вече се подготвя за най-скъпата Евровизия в историята догодина.

    08:22 18.05.2026

  • 2 фандък

    4 0 Отговор
    А бе ремонт на ремонта на ремонтите - гербави к-а-ци

    08:34 18.05.2026

  • 3 надарена кака

    0 7 Отговор
    Това слабо ме засяга. Аз си пътувам с колата,като отивам да си взема децата от училище или като пътувам за работата ми.

    08:34 18.05.2026

  • 4 ннннннннн

    6 1 Отговор
    След като има отново ремонти на ремонтите,значи,че има много евра за осмукване.

    08:35 18.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

