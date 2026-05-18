Митко "Пайнера" строи грандиозен жилищен комплекс в София

18 Май, 2026 08:44 3 810 28

След като се оттегли от управлението на попфолк империята "Пайнер“, Димитров е насочил изцяло своите усилия и инвестиции към строителния сектор

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившият собственик на музикална компания "Пайнер“ Митко Димитров стартира изграждането на грандиозен луксозен комплекс на столичния булевард "Цариградско шосе“. Новият мащабен проект, наречен "Living park“, се очаква да бъде сред жилищните резиденции с най-голяма застроена площ в София, пише пише HotArena.bg.

Бъдещият комплекс ще заложи на премиум концепция с богато озеленяване, многобройни зелени площи и специално обособени зони за дълбок отдих.

Пълна промяна в бизнес фокуса

След като се оттегли от оперативния мениджмънт и управлението на попфолк империята "Пайнер“, Димитров е насочил изцяло своите усилия и инвестиции към строителния сектор. Първата копка на амбициозния архитектурен проект на булеварда е официално планирана за тази седмица.

Рокадите в музикалната империя

Строителната офанзива става факт, след като по-рано бе разкрита голямата промяна в собствеността на музикалния гигант. От 17 декември 2025 година компанията "Пайнер Медия Груп“ ЕООД вече не е притежание на Митко Димитров. Тя беше прехвърлена на популярния композитор Йорданчо Василковски - Оцко. Тогава Димитров публично обяви, че гласува огромно доверие на Оцко и изрази увереност, че под негово ръководство музикалната компания ще се развива още по-успешно.

Кой стои зад мегапроекта

Въпреки раздялата с музикалния каталог, Митко Димитров запазва позициите си в други бизнес направления. Той остава управител на дружеството "Пайнер“ ООД, което развива активна дейност в сферата на строителството, ресторантьорството и редица други търговски ниши. Именно това предприятие е официалният инвеститор и двигател зад грандиозния комплекс на "Цариградско шосе“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    23 2 Отговор
    Този откъде има толкова пари?

    Коментиран от #6, #17, #28

    08:47 18.05.2026

  • 2 Един

    24 6 Отговор
    от строителите на съвременна България !

    08:47 18.05.2026

  • 3 Българин

    10 4 Отговор
    И без това имам няколко милиона, ще инвестирам в 5-6 квалитетни апартамента!

    08:47 18.05.2026

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    22 1 Отговор
    С окраденото от певачките :)

    08:47 18.05.2026

  • 5 1,3 милиона олиго....ни

    9 1 Отговор
    добре е и новата стара промняна. веригуд и зергут даже

    08:48 18.05.2026

  • 6 честен ционист

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    От щракане с пръсти. Човекът се води за магьосник.

    08:48 18.05.2026

  • 7 кючек гарден

    16 0 Отговор
    може би или чалгаленд...

    08:48 18.05.2026

  • 8 100

    21 1 Отговор
    Мазен чалгар.

    08:49 18.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Селсъвет

    23 1 Отговор
    Явно селяните в София са малко, трябва да се настанят още. Естествено с кредити и ипотеки.

    08:53 18.05.2026

  • 11 Даката

    8 13 Отговор
    Умен и находчив човек, уважавам хората, които могат да създават и ръководят успешен бизнес в България, човека се развива, няма лошо в това, да е жив и здрав.

    Коментиран от #18, #24

    08:53 18.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ООрана държава

    20 0 Отговор
    Човека е направил на всяка чалгарка по няколко деца, трябват му апартаменти за наследниците

    08:55 18.05.2026

  • 14 Дими

    15 1 Отговор
    Строи апартаменти за децата си, от певачките

    08:57 18.05.2026

  • 15 Пич

    20 1 Отговор
    В настоящият момент, това прилича като да си строиш фабрика на девети септември!!!

    08:57 18.05.2026

  • 16 шпагат

    6 1 Отговор
    Ще има още са-са-са!Кючеклък до мозъка на костите.

    08:58 18.05.2026

  • 17 Kaлпазанин

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    От генерация "след 1989" на разглезили родителите си деца ,важно е чалга деградация и прайдове да има ,кой не е чувал за Азиз

    09:02 18.05.2026

  • 18 честен ционист

    16 1 Отговор

    До коментар #11 от "Даката":

    "Предприемачът" препечелва на основите на паразитен тип бизнес. Не го питайте как е изкарал първия си милион. Каквото е качеството му на музикалната му продукция, такова ще е и на кутийките, които строи.

    09:03 18.05.2026

  • 19 Кажете колко

    13 0 Отговор
    Данъци е плащал.

    09:14 18.05.2026

  • 20 лоза

    5 1 Отговор
    Ще строи. Още не е започнал стоежът.

    09:15 18.05.2026

  • 21 на село

    10 1 Отговор
    Сигурно в този ком пляск ще настанява кючекчийките си.

    09:16 18.05.2026

  • 22 Шкиф

    23 0 Отговор
    Поредния повярвал си "строителен магнат". Нека, нека. Нека се връзва арматура и се леят тонове бетон. Нека. Още малко ще потърпим тази мизерия и всичко под наем и се изнасяме на село- ние, кореняк столичаните. Ще си сглобя една къщурка от тия бързите и ще ходя бос по тревата сутрин, а селяндурите нека бълбукат плесенясал въздух по моловете и се блещят по светофарите от новите си джипки на лизинг. Живиздрави.

    09:20 18.05.2026

  • 23 Директора👨‍✈️

    18 0 Отговор
    Закопахте ни в бетон, ГАДОВЕ!

    09:33 18.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 От Варна

    7 0 Отговор
    Как пък не реши да построи производствен комплекс? Да даде работа на някои от милионите софиянци! Те отдавна си имат излишък от жилища, офиси, магазини, даже и болници…

    10:31 18.05.2026

  • 26 мдаа

    7 0 Отговор
    Строителството е един от най-добрите методи за пране на пари.

    11:04 18.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ами,

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Чалгаропитеците му пълниха касичката.

    12:03 18.05.2026