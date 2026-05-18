Митко "Пайнера" строи грандиозен жилищен комплекс в София

Бившият собственик на музикална компания "Пайнер“ Митко Димитров стартира изграждането на грандиозен луксозен комплекс на столичния булевард "Цариградско шосе“. Новият мащабен проект, наречен "Living park“, се очаква да бъде сред жилищните резиденции с най-голяма застроена площ в София, пише пише HotArena.bg.
Бъдещият комплекс ще заложи на премиум концепция с богато озеленяване, многобройни зелени площи и специално обособени зони за дълбок отдих.
Пълна промяна в бизнес фокуса
След като се оттегли от оперативния мениджмънт и управлението на попфолк империята "Пайнер“, Димитров е насочил изцяло своите усилия и инвестиции към строителния сектор. Първата копка на амбициозния архитектурен проект на булеварда е официално планирана за тази седмица.
Рокадите в музикалната империя
Строителната офанзива става факт, след като по-рано бе разкрита голямата промяна в собствеността на музикалния гигант. От 17 декември 2025 година компанията "Пайнер Медия Груп“ ЕООД вече не е притежание на Митко Димитров. Тя беше прехвърлена на популярния композитор Йорданчо Василковски - Оцко. Тогава Димитров публично обяви, че гласува огромно доверие на Оцко и изрази увереност, че под негово ръководство музикалната компания ще се развива още по-успешно.
Кой стои зад мегапроекта
Въпреки раздялата с музикалния каталог, Митко Димитров запазва позициите си в други бизнес направления. Той остава управител на дружеството "Пайнер“ ООД, което развива активна дейност в сферата на строителството, ресторантьорството и редица други търговски ниши. Именно това предприятие е официалният инвеститор и двигател зад грандиозния комплекс на "Цариградско шосе“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "Трол":От щракане с пръсти. Човекът се води за магьосник.
08:48 18.05.2026
17 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Трол":От генерация "след 1989" на разглезили родителите си деца ,важно е чалга деградация и прайдове да има ,кой не е чувал за Азиз
09:02 18.05.2026
18 честен ционист
До коментар #11 от "Даката":"Предприемачът" препечелва на основите на паразитен тип бизнес. Не го питайте как е изкарал първия си милион. Каквото е качеството му на музикалната му продукция, такова ще е и на кутийките, които строи.
09:03 18.05.2026
28 ами,
До коментар #1 от "Трол":Чалгаропитеците му пълниха касичката.
12:03 18.05.2026