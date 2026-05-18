"Иван Шишков: Спираме всякакви плащания за строителство по старата методика".

МРРБ ще спре всякакви плащания за строителство по старата методика. Това обяви регионалният министър Иван Шишков в предаването „Здравей, България” по Нова ТВ.
Той обясни, че на 15 декември 2025 г. тогавашното правителство е взело решение за нова методика за индексация в строителния сектор заради инфлацията. „В един момент обаче се появява индексация на авансите. И онези пари, раздавани за „Хемус”, сега се бяха приготвили да ги индексират. Сумата беше около 1 милиард лева. Но това е само за „Хемус”. Имаме по същия начин аванс за пътя от Монтана към Видин. Там ситуацията е сходна. Отново няма път”, коментира Шишков.
Така по думите му МРРБ няма да даде парите, които е трябвало да бъдат дадени сега. „Спряхме ги и спираме всякакви плащания по тази методика. Когато даваш аванс и нямаш готовност да започнеш да строиш, е едно. Когато даваш аванс и имаш възможност да започнеш да строиш на другия ден - е съвсем различно”, коментира Шишков.
Той е наредил проверка на мястото на магистрала „Хемус”, където беше заснето наводнение. Видеото беше пуснато от бащата на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна - Николай Попов.
Участъкът е пуснат в експлоатация в края на миналата година. „Това не е лошо техническо решение, а незаконосъобразно. Тази канавка не ѝ е мястото там. Не знам дали проектът е сгрешен, или имаме грешка в изпълнението, но не може по този начин”, каза Шишков. Мястото ще бъде коригирано, защото в момента е опасно.
Шишков обясни, че за 4 години са били предвидени около 4 млрд. лева за поддръжка на пътната мрежа. „В момента са похарчени почти всички пари. В рамките на 2 години”, каза Шишков. Обясни още, че има дисбаланс – голяма част от тези пари са дадени в определени райони. Анализът сочи, че най-лошите пътища са в Северозападна България, именно там били дадени и най-малко пари.
Какво предстои да се построи?
Шишков увери, че ще се работи по магистралите „Струма” и „Хемус”, по пътя от Монтана до Видин.
„Аз съм го казвал много пъти, а „Прогресивна България“ го има и в програмата - ще направим тунел под Петрохан. Ще дадем тласък да се строят включително магистрала „Черно море”, магистралата от Русе към Маказа, магистрала „Рила”, каза Шишков.
„Част от тези магистрали, които в момента ги няма на картата, първо ще ги проектираме и после ще ги направим с публично-частно партньорство”, допълни Шишков.
Той обясни, че на пътя Пампорово-Смолян трябва да бъде изградено инженерно мостово съоръжение, защото свлачището е огромно. „Ако тръгнем да го укрепваме, тогава времето става изключително дълго, защото това означава подробни планове, отчуждаване, влизане в чужди територии. Мостът е най-бързото решение”, смята Шишков.
Ще довършат тунела на Лама Калуш като гепиха картата на съкровището.
Коментиран от #8
Коментиран от #5
...
ТЯ ЩЕ КОМАНДВА АРЕСТИТЕ ...
САМО ВАНЬО ДЕМЕРДЖИЕВ И ГЕОРГИ КОНДЕВ ТРЯБВА ДА ГИ АРЕСТУВАТ :)
5 Да видим
До коментар #3 от "Тъпото руско говедо":От седмица има редовно правителство. Започнаха пак плюнки. Изчакайте 35 години ни крадат не става за 3 дни ремонта!
7 Гони
8 Хахаха
До коментар #2 от "Гоя":Лапачката им е гарантирана.
9 Ти да видиш
Добре. Ама кажи колко разплатихте, като служебници, без строителство насреща?
СТЕФАН СОФИЯНСКИ ЩЕ
Е ЗАЕТ ВСЯКА НЕДЕЛЯ ДА НОСИ ЦИГАРИ И ХРАНА НА БАДЖАНАКА, ЗЕТЯ И ИВА СОФИЯНСКА :)
11 Оракула от Делфи
изпълнена работа???
Парите да бъдат върнати веднага и запорите да бъдат наложени веднага !!!
Иначе ше топлим "Таки" и "Джипи" до живот!!! !!!
Всички знаем, че началника на тези пътища беше само един , Банкера от Банкя!!!
13 Бойколандия
Какво ли ще е в новата Руменландия? Очаквам започване на процес на подготовка за замяна на еврото с рублата. Запазване московската собственист върху рафинерията в Бургас, възход на газопровода "Турски поток", съсипване на газопроводите до Азербейджан и Александрополис, пореден десети рестарт на АЕЦ Беляне с руската ръждядака скрап наречена атомни реакъори, поръчкс на още две ескадрили от 32 бр. изтребители, 16 Су и 16 миг..., покупка на няколко броя втора употреба ръждясали над 50 годишни дизелови съветски подводници.
09:26 18.05.2026
18 Тъпото руско говедо
До коментар #11 от "Оракула от Делфи":И като проследиха пътят на парите източени от магистрала "Хемус" ги отведе до руският "Университет спецназа имени В В Путина"... парите оставят следа, няма такова нещо като изпарили се пари.
09:35 18.05.2026
22 Даката
- Ще ви построим и училище...
- Ама ние деца нямаме.
- И деца ще ви направим...
Ще гледаме какви ще ги свършат русофилите, макар че аз нямам никакви съмнения, че ще се провалят... това са безидейни министри, които очакват някой да им подскаже, какво да правят, а Путин не си вдигал телефона...
09:42 18.05.2026
24 Вуте
До коментар #12 от "Голям":Пак ни омайват със сияйни хоризонти и светло бъдеще.За "Черно море"-нищо.За втори стратегически мост във Варна-нищо.Фъфлещата баба Комитова ако не беше спряла "Хемус",до сега да е готова.А тунел под Шипка кога?
28 Ние помним
До коментар #17 от "Сталин":Борисов беше заделил 1,5 милиярда лева за "Хемус".Асен Василев ги прибра,обявиха,че има ала-бала( любим техен израз) и КОМИТОВА я спря.Вместо да се търси начин нещо да стане бързо,като виждаха,че всички строителни материали поскъпват,те търсиха причини да я спрат.Резултат--сега трябва да "се почесват по главата" и Да ИНДЕКСИРАТ. Пък и се изкарват те прави.
10:32 18.05.2026
30 Калъчев
В строителството е истинска мафия, занижават цени, ДДС намаляват и изпраните пари веднага инвестират в ново строителство, некачествено, при тясни сокаци и продажни общинари, които лапат повече рушвети от по-гъстото застрояване. А място за движение и паркиране на МПС няма.
10:42 18.05.2026
32 Дед Мороз
Като се пътува от Пловдив по Голямоконарско шосе за магистралата, за 6 км. е нацвъкано с табели по 5 на брой всеки 200 м., с отдавна минала употреба. Коя по-напред да гледаш, или дупките през 5 метра, които са така от 30 години. Кога тая АПИ ще цзапоччне своевременно да си събира табелите, а само ще ги рои за далаверата на някой си наш човек от бандата на мутрите??!
10:47 18.05.2026
39 Като знам че искаха 3 моста над Дунава
-;-
Вече не знам кое реално и кое фантазия- нали помните че искаха 3 моста над Дунава
При тази крадлива поскомунистическа пасмина- нищо няма да се постой- вижте ни пътищата, Болниците , каквото се сетите.
А като видим и разбитите бивши заводи от пропадналия Соц- тогава работеха на загуба- сега са привитизирани и нищо и 1/2
12:49 18.05.2026
40 Като до 1-2години нищо не проектират и
До коментар #14 от "така е":напрявят и аут
--;---
така е:
Поредните 4 години изгубени от нашия собствен живот. Явно и тези няма да построят един километър пътища. Жалко за излъганите надежди на хората
---;---
Спако няма да има вече лесни пълни мандати.
нали почти всяка година имаме избори и ще стане ясно
за 1026- ноември са Президентсктие
за хх-2027 са Местните
за 2028 май са Емропарламента
Ако до края на 2027 год Прогресивните не направятнищо осезаемо и Боташлията отива на кино!
Но кога ще се очистим от Ламата и Свинята!
12:56 18.05.2026
