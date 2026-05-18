Иван Шишков: Спираме всякакви плащания за строителство по старата методика

18 Май, 2026 09:04 1 844 41

Той е наредил проверка на мястото на магистрала „Хемус”, където беше заснето наводнение

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

МРРБ ще спре всякакви плащания за строителство по старата методика. Това обяви регионалният министър Иван Шишков в предаването „Здравей, България” по Нова ТВ.

Той обясни, че на 15 декември 2025 г. тогавашното правителство е взело решение за нова методика за индексация в строителния сектор заради инфлацията. „В един момент обаче се появява индексация на авансите. И онези пари, раздавани за „Хемус”, сега се бяха приготвили да ги индексират. Сумата беше около 1 милиард лева. Но това е само за „Хемус”. Имаме по същия начин аванс за пътя от Монтана към Видин. Там ситуацията е сходна. Отново няма път”, коментира Шишков.

Така по думите му МРРБ няма да даде парите, които е трябвало да бъдат дадени сега. „Спряхме ги и спираме всякакви плащания по тази методика. Когато даваш аванс и нямаш готовност да започнеш да строиш, е едно. Когато даваш аванс и имаш възможност да започнеш да строиш на другия ден - е съвсем различно”, коментира Шишков.

Той е наредил проверка на мястото на магистрала „Хемус”, където беше заснето наводнение. Видеото беше пуснато от бащата на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна - Николай Попов.

Участъкът е пуснат в експлоатация в края на миналата година. „Това не е лошо техническо решение, а незаконосъобразно. Тази канавка не ѝ е мястото там. Не знам дали проектът е сгрешен, или имаме грешка в изпълнението, но не може по този начин”, каза Шишков. Мястото ще бъде коригирано, защото в момента е опасно.

Шишков обясни, че за 4 години са били предвидени около 4 млрд. лева за поддръжка на пътната мрежа. „В момента са похарчени почти всички пари. В рамките на 2 години”, каза Шишков. Обясни още, че има дисбаланс – голяма част от тези пари са дадени в определени райони. Анализът сочи, че най-лошите пътища са в Северозападна България, именно там били дадени и най-малко пари.

Какво предстои да се построи?

Шишков увери, че ще се работи по магистралите „Струма” и „Хемус”, по пътя от Монтана до Видин.

„Аз съм го казвал много пъти, а „Прогресивна България“ го има и в програмата - ще направим тунел под Петрохан. Ще дадем тласък да се строят включително магистрала „Черно море”, магистралата от Русе към Маказа, магистрала „Рила”, каза Шишков.

„Част от тези магистрали, които в момента ги няма на картата, първо ще ги проектираме и после ще ги направим с публично-частно партньорство”, допълни Шишков.

Той обясни, че на пътя Пампорово-Смолян трябва да бъде изградено инженерно мостово съоръжение, защото свлачището е огромно. „Ако тръгнем да го укрепваме, тогава времето става изключително дълго, защото това означава подробни планове, отчуждаване, влизане в чужди територии. Мостът е най-бързото решение”, смята Шишков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 14 Отговор
    "ще направим тунел под Петрохан"

    Ще довършат тунела на Лама Калуш като гепиха картата на съкровището.

    09:07 18.05.2026

  • 2 Гоя

    8 7 Отговор
    Голяма парична маса, бе Шишков!

    Коментиран от #8

    09:08 18.05.2026

  • 3 Тъпото руско говедо

    15 15 Отговор
    И тези ще чегъртат безпаметно, докато се осе...рат... нищо няма да свършат... всички помним тъпата патка Комитова, която спря всички плащания и всичко отиде по дяволите... нищо ново, то вършенето на работа не е като плямпането.

    Коментиран от #5

    09:10 18.05.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 9 Отговор
    ЛАУРА КЬОВЕШИ КАЗА ЧЕ ИДВА
    ...
    ТЯ ЩЕ КОМАНДВА АРЕСТИТЕ ...
    САМО ВАНЬО ДЕМЕРДЖИЕВ И ГЕОРГИ КОНДЕВ ТРЯБВА ДА ГИ АРЕСТУВАТ :)

    09:11 18.05.2026

  • 5 Да видим

    20 6 Отговор

    До коментар #3 от "Тъпото руско говедо":

    От седмица има редовно правителство. Започнаха пак плюнки. Изчакайте 35 години ни крадат не става за 3 дни ремонта!

    Коментиран от #15

    09:14 18.05.2026

  • 6 ПО СПРАВЕДЛИВО Е..........

    13 3 Отговор
    ........ДА ВРЪЩАТ ПАРИТЕ И ПЪЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАБЕЖИТЕ , РЕМОНТИТЕ НА РЕМОНТИТЕ , КУФАРИТЕ С ПАРИ , ЗЛАТНИТЕ КЮЛЧЕТА И ЛИ ЛАВИТЕ ПАРИ ПО ЧЕКМЕДЖЕТАТА ...........ВСИЧКОООО

    09:14 18.05.2026

  • 7 Гони

    17 2 Отговор
    Голяма кражба е било, ама това с пътища и магистрали е върха.

    09:15 18.05.2026

  • 8 Хахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гоя":

    Лапачката им е гарантирана.

    09:21 18.05.2026

  • 9 Ти да видиш

    11 3 Отговор
    "Иван Шишков: Спираме всякакви плащания за строителство по старата методика".
    Добре. Ама кажи колко разплатихте, като служебници, без строителство насреща?

    09:21 18.05.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 2 Отговор
    АКО РЕАЛНО ИЗЛЕЗНАТ ДАЛАВЕРИТЕ
    СТЕФАН СОФИЯНСКИ ЩЕ
    Е ЗАЕТ ВСЯКА НЕДЕЛЯ ДА НОСИ ЦИГАРИ И ХРАНА НА БАДЖАНАКА, ЗЕТЯ И ИВА СОФИЯНСКА :)

    09:23 18.05.2026

  • 11 Оракула от Делфи

    6 4 Отговор
    Спирате да плащате, но къде са парите дадени авансово и за които няма
    изпълнена работа???
    Парите да бъдат върнати веднага и запорите да бъдат наложени веднага !!!
    Иначе ше топлим "Таки" и "Джипи" до живот!!! !!!
    Всички знаем, че началника на тези пътища беше само един , Банкера от Банкя!!!

    Коментиран от #18

    09:23 18.05.2026

  • 12 Голям

    10 7 Отговор
    Звучи ми като на времето русофилските боклуци казваха "Дайте другари да дадем" и...после нищо. Показват ни с пръст, че ей го на, почти сме в близкото бъдеще, което така и не дойде, такива ще са и всичките тези тунели и магистрали с които ни приспива и после някой ще е виновен, ама няма да са те... Те още не били планирани и проектирани, но щели да са... някога.

    Коментиран от #24

    09:25 18.05.2026

  • 13 Бойколандия

    10 3 Отговор
    В старата Бойколандия ремонт на ремонта и индексация на авансите.

    Какво ли ще е в новата Руменландия? Очаквам започване на процес на подготовка за замяна на еврото с рублата. Запазване московската собственист върху рафинерията в Бургас, възход на газопровода "Турски поток", съсипване на газопроводите до Азербейджан и Александрополис, пореден десети рестарт на АЕЦ Беляне с руската ръждядака скрап наречена атомни реакъори, поръчкс на още две ескадрили от 32 бр. изтребители, 16 Су и 16 миг..., покупка на няколко броя втора употреба ръждясали над 50 годишни дизелови съветски подводници.

    09:26 18.05.2026

  • 14 така е

    8 3 Отговор
    Поредните 4 години изгубени от нашия собствен живот. Явно и тези няма да построят един километър пътища. Жалко за излъганите надежди на хората.

    Коментиран от #40

    09:27 18.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Един не-трол

    13 6 Отговор
    Както и предполагах тези смотаняци отново ще спрат магистралата, а вече можеше да е готова. Сега я почнаха на двойни цени, като я почнете пак ще стане на четворни и вече ще сме за 2035. С този темп отиваме на юбилей 100 години магистрала Хемус. Вместо да я спирате постоянно упражнете контрол и ги карайте да си изпълняват гаранциите, които са дали.

    09:29 18.05.2026

  • 17 Сталин

    9 7 Отговор
    Арестувайте Тиквата и ортаците му мутрите строители на магистрали

    Коментиран от #28

    09:34 18.05.2026

  • 18 Тъпото руско говедо

    6 6 Отговор

    До коментар #11 от "Оракула от Делфи":

    И като проследиха пътят на парите източени от магистрала "Хемус" ги отведе до руският "Университет спецназа имени В В Путина"... парите оставят следа, няма такова нещо като изпарили се пари.

    09:35 18.05.2026

  • 19 Дълго живял под москивски ботуш

    8 3 Отговор
    Няма значение какво става на сцената на театър Копринков, по-важно е какво става зад кулусите. Традиционо ще се разбере, когато дойде врем за плащане и вече е късно да се предотврати далаверата.

    09:35 18.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Румен Гечев

    2 2 Отговор
    Няма по тъпо нещо от това да дадеш готови пари за инфраструктура, вместо да ги усвоиш.

    09:39 18.05.2026

  • 22 Даката

    7 2 Отговор
    Като в оня виц, където един политик обещавал много неща да построи в едно село...
    - Ще ви построим и училище...
    - Ама ние деца нямаме.
    - И деца ще ви направим...

    Ще гледаме какви ще ги свършат русофилите, макар че аз нямам никакви съмнения, че ще се провалят... това са безидейни министри, които очакват някой да им подскаже, какво да правят, а Путин не си вдигал телефона...

    09:42 18.05.2026

  • 23 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Сега гербарите ще изкарат лилавиработници на протест

    09:45 18.05.2026

  • 24 Вуте

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Голям":

    Пак ни омайват със сияйни хоризонти и светло бъдеще.За "Черно море"-нищо.За втори стратегически мост във Варна-нищо.Фъфлещата баба Комитова ако не беше спряла "Хемус",до сега да е готова.А тунел под Шипка кога?

    09:47 18.05.2026

  • 25 Анонимен

    4 1 Отговор
    Шишков а защо получаваш заплата от държавата Спри си заплатата Назначен саботажник си но нали регресите завладяха цялата власт с лъжи и пак продължават с лъжи и разрушения за държавата ни А кога ще работите за държавата

    10:19 18.05.2026

  • 26 До сега

    4 3 Отговор
    "Хемус"щеше да е готова,ако не бяхте я спрели с вашите врели некипели.Все знаете КАК,но резултатът е ОСКЪПЯВАНЕ.

    10:25 18.05.2026

  • 27 Анонимен

    5 3 Отговор
    Шишков а кога ще работиш питам аз Вие от 5 години всичко саботирате а парите за българската инфраструктура Шишков вие къде ги давате явно ги прибирате за себе си какво строите защо рушите Тогава се махайте вие сте разрушители но получавате пари от държавата за разрушаването защо сте недосегаеми

    10:25 18.05.2026

  • 28 Ние помним

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    Борисов беше заделил 1,5 милиярда лева за "Хемус".Асен Василев ги прибра,обявиха,че има ала-бала( любим техен израз) и КОМИТОВА я спря.Вместо да се търси начин нещо да стане бързо,като виждаха,че всички строителни материали поскъпват,те търсиха причини да я спрат.Резултат--сега трябва да "се почесват по главата" и Да ИНДЕКСИРАТ. Пък и се изкарват те прави.

    10:32 18.05.2026

  • 29 до края на юли

    3 2 Отговор
    народа ще излезе по площадите. Този път безплатно. Жалко, че нищо няма да постигне, но ще го разбере по трудния начин.

    10:39 18.05.2026

  • 30 Калъчев

    3 2 Отговор
    Уволнете цялото АПИ и всички рушветчии там, всички които са отклонявали милиардите за джоба на тулупа и неговата банда. Като смените прокурорите, всички крали 20 години на съд и затвор доживот плюс пълни конфискации. Тулупът да връща милиарди.
    В строителството е истинска мафия, занижават цени, ДДС намаляват и изпраните пари веднага инвестират в ново строителство, некачествено, при тясни сокаци и продажни общинари, които лапат повече рушвети от по-гъстото застрояване. А място за движение и паркиране на МПС няма.

    10:42 18.05.2026

  • 31 Гответе се

    5 0 Отговор
    Замразява се всякакво строителство на магистрали и пътища. Същото беше и по времето на управлението на Промяната. АМ Хемус и АМ Видин - през крив макарон.

    10:45 18.05.2026

  • 32 Дед Мороз

    3 0 Отговор
    Кога АПИ ще постави хоризонтална маркировка на една 8 км. отсечка от магистрала Тракия до гр. Съединение, Пловдивско, преасфалтирана преди 2 години. Всъщност на всички преасфалтирани шосета няма никаква хоризонтална маркировка, като за Карлово, Хисаря например.
    Като се пътува от Пловдив по Голямоконарско шосе за магистралата, за 6 км. е нацвъкано с табели по 5 на брой всеки 200 м., с отдавна минала употреба. Коя по-напред да гледаш, или дупките през 5 метра, които са така от 30 години. Кога тая АПИ ще цзапоччне своевременно да си събира табелите, а само ще ги рои за далаверата на някой си наш човек от бандата на мутрите??!

    10:47 18.05.2026

  • 33 Гaдина

    3 0 Отговор
    Тунел под Шипка трябва да е приоритет, а не под хижа Петрохан, лами и пoмияри крадливи!

    Коментиран от #41

    10:48 18.05.2026

  • 34 Развитие

    2 0 Отговор
    Оставка господинеОставка господине щом не желаеш да работиш за държавата ни а само да прибираш пари тогава оставка Безобразие е от ваша страна да саботирате Хемус и така от 5 години Нищо не работите а получавате пари защо

    10:49 18.05.2026

  • 35 Курдо Коленков

    5 0 Отговор
    Значи спира и всякакво строителство.

    10:49 18.05.2026

  • 36 Когато

    4 0 Отговор
    беше министър по коя методика бяха плащанията? Да беше направил новата методика. Или сега дедо муньо ще ти я диктува. Рошльо

    11:05 18.05.2026

  • 37 Спирате

    3 0 Отговор
    на бабати фърчилото, след половин година сте и вие тотал фалит. Адио Рио, да идва новият "спасител" .

    11:23 18.05.2026

  • 38 Шишо Бакшишо

    3 0 Отговор
    Верваме ти корумпе. Разработва нова схема за бакшиши в пътното строителство.

    11:38 18.05.2026

  • 39 Като знам че искаха 3 моста над Дунава

    0 0 Отговор
    „Аз съм го казвал много пъти, а „Прогресивна България“ го има и в програмата - ще направим тунел под Петрохан. Ще дадем тласък да се строят включително магистрала „Черно море”, магистралата от Русе към Маказа, магистрала „Рила”, каза Шишков.
    -;-
    Вече не знам кое реално и кое фантазия- нали помните че искаха 3 моста над Дунава

    При тази крадлива поскомунистическа пасмина- нищо няма да се постой- вижте ни пътищата, Болниците , каквото се сетите.
    А като видим и разбитите бивши заводи от пропадналия Соц- тогава работеха на загуба- сега са привитизирани и нищо и 1/2

    12:49 18.05.2026

  • 40 Като до 1-2години нищо не проектират и

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "така е":

    напрявят и аут
    --;---
    така е:
    Поредните 4 години изгубени от нашия собствен живот. Явно и тези няма да построят един километър пътища. Жалко за излъганите надежди на хората
    ---;---
    Спако няма да има вече лесни пълни мандати.
    нали почти всяка година имаме избори и ще стане ясно
    за 1026- ноември са Президентсктие
    за хх-2027 са Местните
    за 2028 май са Емропарламента
    Ако до края на 2027 год Прогресивните не направятнищо осезаемо и Боташлията отива на кино!
    Но кога ще се очистим от Ламата и Свинята!

    12:56 18.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

