Хиперкола с V8 от Koenigsegg и с мощност от 1000 конски сили стилизирана да изглежда като най-култовата Lancia

18 Май, 2026 09:00 1 409 9

Оригиналната Lancia 037 остава в златните страници на моторните спортове като последния автомобил на марката със задно задвижване

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Италианските майстори от Kimera Automobili отново доказаха, че когато става въпрос за възраждане на рали легенди, нямат равни на пазара. Най-новото им творение, наречено Kimera K-39, е брутална пистова машина, излята от въглеродни влакна, която уникално цитира силуета на митичната Lancia 037. Но не се подвеждайте по ретро формите – този абсолютен монолит на инженерната мисъл е конструиран напълно от нулата с една-единствена цел: да разцепи хронометъра по време на легендарното планинско изкачване Пайкс Пийк в Колорадо.

За незапознатите, оригиналната Lancia 037 остава в златните страници на моторните спортове като последния автомобил със задно задвижване, успял да грабне световната титла в рали шампионата, надвивайки дори пионерското двойно предаване Audi Quattro. Сега Kimera вдига залога до небесата, пренасяйки тази ДНК в дивия свят на съвременните хиперколи. Късо междуосие, нереално раздути калници и екстремен аеродинамичен пакет с гигантско задно крило превръщат силуета в истинска скулптура на скоростта.

Истинският шок обаче идва от факта, че италианците са обединили сили с шведските гении от Koenigsegg. В задната част на Kimera K-39 е монтиран чудовищен V8 двигател с два турбокомпресора, доставен директно от Скандинавия. Този механичен шедьовър стоварва върху задния мост умопомрачителните 1000 конски сили и 1200 Нм въртящ момент. Цялата тази мощност ще трябва да се бори с разредения въздух в Колорадо – огромно предизвикателство за двигателите с вътрешно горене на голяма надморска височина, където напоследък доминират единствено безшумните електрически болиди.

Участието на Kimera K-39 в Пайкс Пийк има и дълбока сантиментална стойност. Навремето Audi Quattro остави ярка следа по трасето в Щатите, докато оригиналната Lancia 037 така и не получи шанса да премери сили с планинския връх. Сега, десетилетия по-късно, италианците се завръщат, за да затворят тази историческа страница с красив и изключително шумен жест.

За най-запалените колекционери и лоялни клиенти на марката има още една страхотна новина. Независимо от финалния резултат на състезанието, Kimera ще сглоби лимитирана серия от едва 10 екземпляра в ексклузивната спецификация Pikes Peak. Всеки един от тези шосейни изтребители ще бъде облечен в емблематичните състезателна разцветка на "Martini", разполагайки с още по-агресивно аеродинамично оперение. Едно е сигурно – култът към суровата скорост и рали естетиката е по-жив от всякога.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Весело

    4 5 Отговор
    Много яка шведска фон Ланчия. Колко десетки милиони евро ще ми трябват за да си купя една? Обърках се, още не съм свикнал с новата власт, при новия бг премиер Льотчиков, ще трябват да си правя сметките в милиарди рубли.

    09:10 18.05.2026

  • 2 Фен

    1 0 Отговор
    Ари Ватанен остава непобедим на Пакс Пийк. С Пежо. Преди да го асфалтират.

    Коментиран от #6, #7

    09:27 18.05.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    🚗 Тази Ланча що ли много ми прилича на Ферари🤔 🚗

    / знам за ФИАТ-ските връзки/

    09:48 18.05.2026

  • 4 1111

    4 0 Отговор
    По-малко мрънкане... Колата изглежда реална и истинка, за разлика от повечето електрички. Супер красив дизайн - класически с изключително мощен двигател и то на бензин, та и V8! Това определено е сред най-красивите коли с характер.

    Коментиран от #8

    09:59 18.05.2026

  • 5 лама Кифла

    0 2 Отговор
    въйййй много дупки по тази пущина

    10:21 18.05.2026

  • 6 Хохо Бохо

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Айде бе. Я си опресни знанията. Няма ДВГ двигател и автомобил, който дори да се доближава бегло до времената на електрическият рекордьор на Пайк пик. За стотина хиляди евра ще си взема ЕЛ, който ще направи тоя кьониксег смешно жалък, то и сега правя разби с поршета и др жалки да си говорят сами, направо мислят, че са спрели

    10:27 18.05.2026

  • 7 Хохо Бохо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Ромен Дюма с Фолцваген ИД Р под 8 мин. Иначе рейорда преди това беше на Себастиан Льоб с Пежо 208.

    Коментиран от #9

    10:31 18.05.2026

  • 8 Гледайте видото в тубата

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "1111":

    Тук не се разкрива и 1/100 от красотата на колата. Има много скрити изненади. Впечатляваща е

    11:42 18.05.2026

  • 9 Демократ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хохо Бохо":

    Казал е човека Преди да го асфалтират.

    12:16 18.05.2026