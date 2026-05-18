Хиперкола с V8 от Koenigsegg и с мощност от 1000 конски сили стилизирана да изглежда като най-култовата Lancia

Италианските майстори от Kimera Automobili отново доказаха, че когато става въпрос за възраждане на рали легенди, нямат равни на пазара. Най-новото им творение, наречено Kimera K-39, е брутална пистова машина, излята от въглеродни влакна, която уникално цитира силуета на митичната Lancia 037. Но не се подвеждайте по ретро формите – този абсолютен монолит на инженерната мисъл е конструиран напълно от нулата с една-единствена цел: да разцепи хронометъра по време на легендарното планинско изкачване Пайкс Пийк в Колорадо.
За незапознатите, оригиналната Lancia 037 остава в златните страници на моторните спортове като последния автомобил със задно задвижване, успял да грабне световната титла в рали шампионата, надвивайки дори пионерското двойно предаване Audi Quattro. Сега Kimera вдига залога до небесата, пренасяйки тази ДНК в дивия свят на съвременните хиперколи. Късо междуосие, нереално раздути калници и екстремен аеродинамичен пакет с гигантско задно крило превръщат силуета в истинска скулптура на скоростта.
Истинският шок обаче идва от факта, че италианците са обединили сили с шведските гении от Koenigsegg. В задната част на Kimera K-39 е монтиран чудовищен V8 двигател с два турбокомпресора, доставен директно от Скандинавия. Този механичен шедьовър стоварва върху задния мост умопомрачителните 1000 конски сили и 1200 Нм въртящ момент. Цялата тази мощност ще трябва да се бори с разредения въздух в Колорадо – огромно предизвикателство за двигателите с вътрешно горене на голяма надморска височина, където напоследък доминират единствено безшумните електрически болиди.
Участието на Kimera K-39 в Пайкс Пийк има и дълбока сантиментална стойност. Навремето Audi Quattro остави ярка следа по трасето в Щатите, докато оригиналната Lancia 037 така и не получи шанса да премери сили с планинския връх. Сега, десетилетия по-късно, италианците се завръщат, за да затворят тази историческа страница с красив и изключително шумен жест.
За най-запалените колекционери и лоялни клиенти на марката има още една страхотна новина. Независимо от финалния резултат на състезанието, Kimera ще сглоби лимитирана серия от едва 10 екземпляра в ексклузивната спецификация Pikes Peak. Всеки един от тези шосейни изтребители ще бъде облечен в емблематичните състезателна разцветка на "Martini", разполагайки с още по-агресивно аеродинамично оперение. Едно е сигурно – култът към суровата скорост и рали естетиката е по-жив от всякога.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Весело
09:10 18.05.2026
2 Фен
Коментиран от #6, #7
09:27 18.05.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
/ знам за ФИАТ-ските връзки/
09:48 18.05.2026
4 1111
Коментиран от #8
09:59 18.05.2026
5 лама Кифла
10:21 18.05.2026
6 Хохо Бохо
До коментар #2 от "Фен":Айде бе. Я си опресни знанията. Няма ДВГ двигател и автомобил, който дори да се доближава бегло до времената на електрическият рекордьор на Пайк пик. За стотина хиляди евра ще си взема ЕЛ, който ще направи тоя кьониксег смешно жалък, то и сега правя разби с поршета и др жалки да си говорят сами, направо мислят, че са спрели
10:27 18.05.2026
7 Хохо Бохо
До коментар #2 от "Фен":Ромен Дюма с Фолцваген ИД Р под 8 мин. Иначе рейорда преди това беше на Себастиан Льоб с Пежо 208.
Коментиран от #9
10:31 18.05.2026
8 Гледайте видото в тубата
До коментар #4 от "1111":Тук не се разкрива и 1/100 от красотата на колата. Има много скрити изненади. Впечатляваща е
11:42 18.05.2026
9 Демократ
До коментар #7 от "Хохо Бохо":Казал е човека Преди да го асфалтират.
12:16 18.05.2026