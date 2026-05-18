Хиперкола с V8 от Koenigsegg и с мощност от 1000 конски сили стилизирана да изглежда като най-култовата Lancia

Италианските майстори от Kimera Automobili отново доказаха, че когато става въпрос за възраждане на рали легенди, нямат равни на пазара. Най-новото им творение, наречено Kimera K-39, е брутална пистова машина, излята от въглеродни влакна, която уникално цитира силуета на митичната Lancia 037. Но не се подвеждайте по ретро формите – този абсолютен монолит на инженерната мисъл е конструиран напълно от нулата с една-единствена цел: да разцепи хронометъра по време на легендарното планинско изкачване Пайкс Пийк в Колорадо.

За незапознатите, оригиналната Lancia 037 остава в златните страници на моторните спортове като последния автомобил със задно задвижване, успял да грабне световната титла в рали шампионата, надвивайки дори пионерското двойно предаване Audi Quattro. Сега Kimera вдига залога до небесата, пренасяйки тази ДНК в дивия свят на съвременните хиперколи. Късо междуосие, нереално раздути калници и екстремен аеродинамичен пакет с гигантско задно крило превръщат силуета в истинска скулптура на скоростта.

Истинският шок обаче идва от факта, че италианците са обединили сили с шведските гении от Koenigsegg. В задната част на Kimera K-39 е монтиран чудовищен V8 двигател с два турбокомпресора, доставен директно от Скандинавия. Този механичен шедьовър стоварва върху задния мост умопомрачителните 1000 конски сили и 1200 Нм въртящ момент. Цялата тази мощност ще трябва да се бори с разредения въздух в Колорадо – огромно предизвикателство за двигателите с вътрешно горене на голяма надморска височина, където напоследък доминират единствено безшумните електрически болиди.

Участието на Kimera K-39 в Пайкс Пийк има и дълбока сантиментална стойност. Навремето Audi Quattro остави ярка следа по трасето в Щатите, докато оригиналната Lancia 037 така и не получи шанса да премери сили с планинския връх. Сега, десетилетия по-късно, италианците се завръщат, за да затворят тази историческа страница с красив и изключително шумен жест.

За най-запалените колекционери и лоялни клиенти на марката има още една страхотна новина. Независимо от финалния резултат на състезанието, Kimera ще сглоби лимитирана серия от едва 10 екземпляра в ексклузивната спецификация Pikes Peak. Всеки един от тези шосейни изтребители ще бъде облечен в емблематичните състезателна разцветка на "Martini", разполагайки с още по-агресивно аеродинамично оперение. Едно е сигурно – култът към суровата скорост и рали естетиката е по-жив от всякога.