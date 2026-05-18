Добруджа се сбогува с елита: Ботев Враца подпечата изпадането на домакините

Добруджа Добрич отстъпи с 1:2 на гостуващия Ботев Враца в решаващ сблъсък от 36-ия кръг на Първа лига. С този резултат "жълто-зелените" окончателно загубиха шансове за оцеляване и ще се състезават във Втора лига през следващия сезон.

Още с първия съдийски сигнал гостите от Враца демонстрираха амбиция и хъс. Само три минути след началото капитанът Даниел Генов се възползва от прецизен пас на Сейни Сенянг, преодоля защитата на домакините и откри резултата – 0:1. Натискът на Ботев не стихна и в 30-ата минута Генов отново се разписа, този път след асистенция на Антоан Стоянов и впечатляващ далечен удар, който остави вратаря на Добруджа безпомощен.

След почивката треньорският щаб на домакините заложи на свежи сили, като Георги Трифонов се появи на терена и веднага вдъхна живот на атаката. В 50-ата минута той намали изоставането, засичайки с глава центриране от Антон Иванов. Въпреки усилията и подкрепата от трибуните, добричлии не успяха да стигнат до изравнително попадение.

С тази загуба Добруджа остава на предпоследното 15-о място с 30 точки – на четири от спасителната зона и само един кръг преди края на сезона. Така тимът на Ясен Петров ще трябва да започне нова битка във Втора лига. За сметка на това Ботев (Враца) си гарантира 9-ата позиция и спокойствие преди последния мач.