Димитър Илиев написа извинителна бележка за фенове на Локомотив Пловдив, желаещи да присъстват на финала

В навечерието на дългоочаквания финал за Купата на България, който ще се проведе тази сряда, 20 май, от 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски", капитанът на Локомотив Пловдив – Димитър Илиев, изненада всички с необичаен и сърдечен ход. Той публикува специална извинителна бележка, адресирана до всички работодатели, учители и директори в Пловдив, с молба да проявят разбиране и да освободят по-рано от работа и училище верните фенове на "черно-белите".
В своето послание Илиев не крие вълнението си от предстоящия сблъсък с ЦСКА и подчертава колко е важно за отбора да усеща мощната подкрепа на своите привърженици от трибуните. Той апелира към всички ръководители и преподаватели да проявят съпричастност и да дадат възможност на феновете – както възрастни, така и ученици, да се отправят към София и да бъдат част от историческия момент за клуба.
Ето текстът:
"Уважаема госпожо/Уважаеми господине.
Като капитан на ПФК Локомотив Пловдив бих искал лично да се обърна към Вас с молба за съдействие!
На предстоящия двубой за Купата на България срещу ЦСКА, който ще се проведе на 20 май в София от 19:00 часа, нашият отбор ще има нужда от подкрепата на всеки един „черно-бял“ привърженик! За нас феновете са неразделна част от клуба и тяхното присъствие означава изключително много!
Поради тази причина Ви моля да окажете разбиране и да позволите на притежателя на този документ да бъде освободен по-рано от работа/училище, за да има възможност да пътува и да подкрепи Локомотив в този важен мач!
Благодарим предварително за проявеното отношение и подкрепа!
С уважение,
Димитър Илиев
Капитан на ПФК Локомотив Пловдив“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 София
Коментиран от #5
22:15 18.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "София":Я вземи ми обясни, кво е това ЦСКА . Едно време беше Централен Спортен Клуб на Армията. Сега кво сте бе? Локо си е Локо. Пък вие сте два отбора, дето не знаете защо въобще съществувате и кво представлявате. Добри Джуров го няма вече, ама само вие още не го разбрахте.
00:27 19.05.2026
6 РЕАЛИСТ
00:37 19.05.2026