Новини
Спорт »
Бг футбол »
Димитър Илиев написа извинителна бележка за фенове на Локомотив Пловдив, желаещи да присъстват на финала

Димитър Илиев написа извинителна бележка за фенове на Локомотив Пловдив, желаещи да присъстват на финала

18 Май, 2026 21:08 716 6

  • локомотив пловдив-
  • митко илиев-
  • финал за купата на българия-
  • фенове-
  • извинителна бележка-
  • работодатели-
  • учители-
  • цска-
  • национален стадион васил левски-
  • подкрепа-
  • футболен клуб

Капитанът на "смърфовете" отправи специално послание към работодатели и учители, за да могат привържениците да подкрепят отбора си на решаващия мач срещу ЦСКА

Димитър Илиев написа извинителна бележка за фенове на Локомотив Пловдив, желаещи да присъстват на финала - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на дългоочаквания финал за Купата на България, който ще се проведе тази сряда, 20 май, от 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски", капитанът на Локомотив Пловдив – Димитър Илиев, изненада всички с необичаен и сърдечен ход. Той публикува специална извинителна бележка, адресирана до всички работодатели, учители и директори в Пловдив, с молба да проявят разбиране и да освободят по-рано от работа и училище верните фенове на "черно-белите".

В своето послание Илиев не крие вълнението си от предстоящия сблъсък с ЦСКА и подчертава колко е важно за отбора да усеща мощната подкрепа на своите привърженици от трибуните. Той апелира към всички ръководители и преподаватели да проявят съпричастност и да дадат възможност на феновете – както възрастни, така и ученици, да се отправят към София и да бъдат част от историческия момент за клуба.

Ето текстът:

"Уважаема госпожо/Уважаеми господине.

Като капитан на ПФК Локомотив Пловдив бих искал лично да се обърна към Вас с молба за съдействие!

На предстоящия двубой за Купата на България срещу ЦСКА, който ще се проведе на 20 май в София от 19:00 часа, нашият отбор ще има нужда от подкрепата на всеки един „черно-бял“ привърженик! За нас феновете са неразделна част от клуба и тяхното присъствие означава изключително много!

Поради тази причина Ви моля да окажете разбиране и да позволите на притежателя на този документ да бъде освободен по-рано от работа/училище, за да има възможност да пътува и да подкрепи Локомотив в този важен мач!

Благодарим предварително за проявеното отношение и подкрепа!

С уважение,

Димитър Илиев
Капитан на ПФК Локомотив Пловдив“


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 София

    2 2 Отговор
    Абе Митко вие със Ботев най големият дразнител на финала имахте 3000 човека.Сега имам инфо че Говедата ще ви вдигнат посещаемоста като ви подкрепят на финала .Само ЦСКА

    Коментиран от #5

    22:15 18.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "София":

    Я вземи ми обясни, кво е това ЦСКА . Едно време беше Централен Спортен Клуб на Армията. Сега кво сте бе? Локо си е Локо. Пък вие сте два отбора, дето не знаете защо въобще съществувате и кво представлявате. Добри Джуров го няма вече, ама само вие още не го разбрахте.

    00:27 19.05.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Що ли се сетих за 1983 г, когато в Ихтиман, Локото обърна ЦСКА в полуфинала за купата на Съветската армия с 3:2. Сетих се за Бинев, Сандъка , Едо и Христо Сотиров, дето вкара гол. Сигурно щото беше пак май месец.

    00:37 19.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове