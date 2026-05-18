Димитър Илиев написа извинителна бележка за фенове на Локомотив Пловдив, желаещи да присъстват на финала

В навечерието на дългоочаквания финал за Купата на България, който ще се проведе тази сряда, 20 май, от 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски", капитанът на Локомотив Пловдив – Димитър Илиев, изненада всички с необичаен и сърдечен ход. Той публикува специална извинителна бележка, адресирана до всички работодатели, учители и директори в Пловдив, с молба да проявят разбиране и да освободят по-рано от работа и училище верните фенове на "черно-белите".

В своето послание Илиев не крие вълнението си от предстоящия сблъсък с ЦСКА и подчертава колко е важно за отбора да усеща мощната подкрепа на своите привърженици от трибуните. Той апелира към всички ръководители и преподаватели да проявят съпричастност и да дадат възможност на феновете – както възрастни, така и ученици, да се отправят към София и да бъдат част от историческия момент за клуба.

Ето текстът:

"Уважаема госпожо/Уважаеми господине.

Като капитан на ПФК Локомотив Пловдив бих искал лично да се обърна към Вас с молба за съдействие!

На предстоящия двубой за Купата на България срещу ЦСКА, който ще се проведе на 20 май в София от 19:00 часа, нашият отбор ще има нужда от подкрепата на всеки един „черно-бял“ привърженик! За нас феновете са неразделна част от клуба и тяхното присъствие означава изключително много!

Поради тази причина Ви моля да окажете разбиране и да позволите на притежателя на този документ да бъде освободен по-рано от работа/училище, за да има възможност да пътува и да подкрепи Локомотив в този важен мач!

Благодарим предварително за проявеното отношение и подкрепа!

С уважение,

Димитър Илиев

Капитан на ПФК Локомотив Пловдив“