Септември нанесе тежък удар на Берое и разпали битката за оцеляване в Първа лига

18 Май, 2026 21:39 747 0

Драматичен успех на столичани в Стара Загора разклати класирането преди финалния кръг

Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Септември София излезе победител с 1:0 срещу домакините от Берое Стара Загора в предпоследния, шести кръг на плейофите за оставане в елита. С този успех столичният тим не само си осигури ценни три точки, но и допълнително завърза интригата около изпадащите в Първа лига.

Още в началните минути гостите от София можеха да поведат, но Бертран Фурие пропусна златен шанс, след като не успя да реализира на празна врата от няколко метра. Берое не остана длъжен и в 28-ата минута Марко Боргнино разтресе напречната греда с техничен прехвърлящ удар, който остави феновете без дъх. Ключовият момент настъпи в 73-ата минута, когато Валентайн Озорнвафор се възползва от разбъркване в наказателното поле и прати топката в мрежата на Берое. Домакините опитаха да отвърнат светкавично, но резервата Факундо Аларкон не успя да насочи топката във вратата от близка дистанция, след като тя се отби в гърдите му и излезе в аут.

След този драматичен развой, Септември София, воден от Христо Арангелов, се изкачи на 12-о място с 35 точки и ще търси задължителна победа у дома срещу Добруджа, за да си гарантира спасението. Берое, под ръководството на Хосу Урибе, остава на 13-а позиция с 34 точки – място, което изпраща тима на бараж срещу втория от Втора лига. За да избегнат тази съдба, "заралии" ще трябва да се хвърлят в битка за трите точки при гостуването си на Ботев Враца в последния кръг.


