Защо Daibau е избор №1 за намиране на майстори в България?

В момента, в който се спука тръба, климатикът спре да работи, решите да ремонтирате жилището си или ви предстои друг проект, първият въпрос, който със сигурност си задавате, е: как да намеря добър майстор? Телефонните указатели са остарели, онлайн обявите често са непроверени, а препоръките невинаги са надеждни. Затова все повече хора се обръщат към платформата Daibau - най-голямата база с изпълнители на строителни и ремонтни услуги в България.

Daibau е дигитална платформа, която свързва майстори и хора, които търсят техните услуги, независимо дали става дума за по-малки дейности като ремонт на пералня или монтаж на климатик, или за по-големи проекти като цялостен ремонт, сглобяема къща, инсталация на термопомпа и др.

Вместо да търсите препоръки и да губите време, днес можете да намерите майстори за всякакъв вид строителни и занаятчийски услуги на едно място. Бързо, лесно и сигурно!

Daibau е създадена с цел да дигитализира строителния сектор и да го направи по-прозрачен. Днес това е една от най-големите платформи за намиране на майстори в България и региона, с над 60 000 реализирани проекта и хиляди доволни потребители.

Тъй като Daibau отчита постоянен ръст на потребителите, възниква въпросът: защо тази платформа е толкова популярна?

Отговорите откриваме в отзивите на потребителите:

С едно запитване достигате до множество майстори!

Според много потребители най-голямото предимство на платформата е нейната лесна употреба. Daibau е създадена така, че всичко да се случва бързо и удобно, само с няколко клика. Няма нужда да звъните на десетки майстори, да търсите препоръки от приятели или да обяснявате проекта си отново и отново.



Достатъчно е да попълните кратко запитване, в което да опишете какви дейности са ви необходими, в кой град се намирате и кога планирате ремонта. След това ще получите контакти и оферти от майстори и фирми във вашия район, които са свободни в посочения период.

Изпращането на запитване е напълно безплатно, а с едно публикуване достигате до множество изпълнители от вашия град и околността. Именно това предимство подчертава и Таня, която дълго време не успявала да намери майстор за почистване на покрив:

„Първо опитах по стандартния начин чрез познати и обяви в интернет. Но не успявах да намеря подходящ изпълнител. Затова реших да пробвам чрез Daibau. Публикувах запитване, фирмата се свърза с мен и още при първия разговор се разбрахме за всичко.“

Много потребители споделят, че са останали приятно изненадани от бързината на отговорите и лесната комуникация:

„Публикувах запитване и още същия ден майсторът ми се обади. Досега никога не ми се беше случвало толкова бърза реакция“, споделя Ваня, която търсела майстор за изработка на ограда.

Оценките и отзивите за майсторите са прозрачни!

В профила на всеки майстор или фирма в Daibau могат да се видят оценки, коментари от предишни клиенти и снимки на реализирани проекти.





За много хора именно това е решаващият фактор при избора на изпълнител:

„Отзивите много ми помогнаха при избора на майстор. Снимките и коментарите от други клиенти значително стесниха избора ми, а след това решаващи бяха комуникацията и цената“, разказва Ивана, която чрез платформата намерила фирма за монтаж на дограма.

Оценки могат да оставят само клиенти, които реално са наели майстор чрез платформата и след приключване на проекта. Това гарантира, че мненията са реални, честни и базирани на истински опит. До момента в Daibau са публикувани десетки хиляди проверени оценки.

Тази възможност е впечатлила и Милена, която открила майстор за ремонт на баня:

„Много ми харесва опцията за оставяне на коментари за фирмите. Това ми помогна при избора, а вярвам, че и моят отзив ще бъде полезен за други хора.“

Само регистрирани фирми и проверени изпълнители!

В Daibau могат да бъдат открити над 8 000 български строителни фирми и майстори. Всяка фирма е регистрирана в ТР и преминава през проверка преди регистрацията си в платформата. Това дава допълнителна сигурност на клиентите, защото знаят, че могат да изискват договор, гаранция и коректно изпълнение на услугата. Именно това е сред най-често споменаваните предимства на платформата.

Така смята и Драгомира, която търсела фирма за монтаж на инверторен климатик:

„Избрах оторизирана фирма, което за мен беше изключително важно. Ако в бъдеще възникне проблем, знам към кого да се обърна.“





Лесно намиране на майстори близо до вас!

Сред най-използваните инструменти в платформата е Указателят за майстори. Той позволява бързо търсене по град, община или населено място, така че лесно да откриете най-близките специалисти. Наемането на местни майстори често означава по-ниски транспортни разходи, по-бърза реакция и по-лесна организация на проекта.





Точно това подчертават и много потребители на платформата:

„Живея в по-малък град и трудно намирах майстори в района. Потърсих в Google каквото ми трябваше и сред първите резултати беше Daibau. Реших да опитам и намерих отличен майстор“, споделя Георги, който търсел плочкаджия.

Всички цени на едно място!

Друг инструмент, който потребителите често използват, е Калкулаторът на цени. В платформата са публикувани около 1 500 средни цени за хиляди строителни и ремонтни услуги в над 200 различни категории.

Калкулаторът помага на хората по-лесно да планират бюджета си, да добият реална представа за разходите и по-лесно да сравняват оферти.







Освен Калкулатора, много потребители споменават и Списанието на Daibau със съвети, идеи и препоръки от професионалисти.

„На едно място можете да прочетете полезни съвети за ремонта, да проверите ориентировъчни цени и бързо да се свържете с майстори“, споделя Велислава, която наела фирма за поставяне на прозорци.

Някои потребители разказват, че първо започнали да използват Калкулатора, а по-късно решили да потърсят и майстори чрез платформата. Сред тях е и Марина, която намерила изпълнител за дървен навес:

„Използвам Daibau от дълго време, за да проверявам ориентировъчни цени за различни ремонти. Това ми помага да следя пазара и да планирам бюджета си. За този проект реших да потърся и майстор през платформата.“





Потребителите се връщат отново към Daibau!

След като веднъж публикуват запитване и останат доволни от услугата, повечето потребители продължават да използват Daibau и за бъдещи ремонти , независимо дали става въпрос за малки поправки или за големи проекти.

„Използвала съм платформата и преди, когато търсех майстор за електроинсталация. Тъй като останах доволна, и този път отново избрах Daibau“, разказва Биляна, която намерила специалист за отстраняване на влага.

Големият брой потребители се дължи и на препоръките между хората. Много клиенти споделят, че с удоволствие препоръчват платформата на приятели, роднини и съседи. Така положителните впечатления се разпространяват бързо, а платформата продължава да расте.

Своето положително мнение споделя и Весела, която наела майстор за обработка на стълбище:

„Вече препоръчах майстора и на други хора и ще продължа да го препоръчвам. Добавих снимки и коментар за работата му в платформата, за да помогна и на други потребители.“

Днес Daibau се е превърнала в стандарт за намиране на майстори в България. Лесното използване на платформата, прозрачните оценки, Калкулаторът, Указателят и всички допълнителни инструменти я правят първи избор за хората, които търсят проверени майстори и качествени услуги.