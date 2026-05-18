Локомотив София триумфира над Славия и си гарантира десетата позиция в Първа лига

18 Май, 2026 21:42 575 1

Железничарите с категорична победа в последното малко дерби на столицата

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Локомотив София надделя с 2:0 над Славия в последния малък столичен сблъсък за сезона. Срещата, част от предпоследния 36-и кръг на Първа лига, донесе радост на "червено-черните" фенове и окончателно затвърди позицията на тима в топ 10 на класирането.

В 12-ата минута защитникът Никола Нейчев се превърна в герой за домакините. След отлично центриране от Адил Тауи, Нейчев демонстрира хладнокръвие и с прецизен удар с по-слабия си десен крак изпрати топката в мрежата на "белите". Това попадение даде тон на двубоя и вдъхна увереност на "железничарите".

В средата на първата част капитанът на Славия Иван Минчев бе на крачка от това да върне интригата. След майсторски изпълнен пряк свободен удар, топката разтресе напречната греда, но късметът не бе на страната на гостите.

В заключителните минути на срещата Локомотив окончателно сложи точка на спора. В 82-ата минута Спас Делев изведе с прецизен пас Адил Тауи, който с хладнокръвен удар оформи крайното 2:0. Така французинът се превърна в архитект на успеха, а трибуните избухнаха в радост.

С този успех Локомотив София събра 47 точки и си осигури десетото място в крайното класиране, независимо от резултатите в последния кръг. Славия остава на 11-а позиция с 43 пункта и ще търси реванш през следващия сезон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НИЩО МУ НЯМА

    2 0 Отговор
    На бакеро от офча купел...

    21:59 18.05.2026

