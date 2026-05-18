САЩ издават нов 30-дневен лиценз за временен достъп до руски петрол, транспортиран по море

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че Вашингтон издава 30-дневен общ лиценз за осигуряване на временен достъп до руски петрол, блокиран в морето, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Това удължаване ще осигури допълнителна гъвкавост и ще работим с тези държави, за да предоставим конкретни лицензии, ако е необходимо“, написа Бесънт в социалната мрежа Екс (X).

Преди няколко дни Вашингтон не удължи дерогацията, която досега позволяваше на държави като Индия да купуват руски петрол, транспортиран по море.

По думите му общият лиценз има за цел да помогне за стабилизирането на физическия пазар на суров петрол и да гарантира, че доставките достигат до държавите, които са най-уязвими от енергийна гледна точка.

Предишното удължаване беше част от по-широк пакет мерки на администрацията на Тръмп за овладяване на световните енергийни цени на фона на войната в Иран. Сред тях бяха използване на ресурси от Стратегическия петролен резерв, временно облекчаване на ограниченията по т.нар. Закон на Джоунс за корабоплаването, както и подкрепа за временно спиране на федералния данък върху бензина.

Въпреки това цените на горивата в САЩ остават високи. Според Ройтерс бензинът в страната в момента струва около 4,50 долара за галон (3,78 литра) - най-високото ниво от 2022 г. Международните и американските цени на петрола се задържат около или над 100 долара за барел от началото на конфликта на 28 февруари.