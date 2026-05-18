САЩ издават нов 30-дневен лиценз за временен достъп до руски петрол, транспортиран по море

18 Май, 2026 22:18 1 513 66

  • сащ-
  • иран-
  • петрол-
  • ормузки кораб-
  • доналд тръмп-
  • опек

Предишното удължаване беше част от по-широк пакет мерки на администрацията на Тръмп за овладяване на световните енергийни цени на фона на войната в Иран

Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че Вашингтон издава 30-дневен общ лиценз за осигуряване на временен достъп до руски петрол, блокиран в морето, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Това удължаване ще осигури допълнителна гъвкавост и ще работим с тези държави, за да предоставим конкретни лицензии, ако е необходимо“, написа Бесънт в социалната мрежа Екс (X).

Преди няколко дни Вашингтон не удължи дерогацията, която досега позволяваше на държави като Индия да купуват руски петрол, транспортиран по море.

По думите му общият лиценз има за цел да помогне за стабилизирането на физическия пазар на суров петрол и да гарантира, че доставките достигат до държавите, които са най-уязвими от енергийна гледна точка.

Предишното удължаване беше част от по-широк пакет мерки на администрацията на Тръмп за овладяване на световните енергийни цени на фона на войната в Иран. Сред тях бяха използване на ресурси от Стратегическия петролен резерв, временно облекчаване на ограниченията по т.нар. Закон на Джоунс за корабоплаването, както и подкрепа за временно спиране на федералния данък върху бензина.

Въпреки това цените на горивата в САЩ остават високи. Според Ройтерс бензинът в страната в момента струва около 4,50 долара за галон (3,78 литра) - най-високото ниво от 2022 г. Международните и американските цени на петрола се задържат около или над 100 долара за барел от началото на конфликта на 28 февруари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Македонско войн

    30 7 Отговор
    демек тръмпи няма проблеми с русите.... шок за понитата

    Коментиран от #7, #10, #25

    22:20 18.05.2026

  • 2 Жалка кравария

    22 6 Отговор
    изтече в Персийския залив!

    22:20 18.05.2026

  • 3 Овчар

    18 6 Отговор
    Величието на вампирите е към своя край..!

    22:21 18.05.2026

  • 4 Шопо

    15 17 Отговор
    С помощ от САЩ Русия може да победи Украйна

    Коментиран от #30

    22:22 18.05.2026

  • 5 Госあ

    12 4 Отговор
    Остава да не се възползваме…

    Коментиран от #8, #14

    22:23 18.05.2026

  • 6 Баце

    22 6 Отговор
    Сядам с пуканките и гледам европейски сеир и зелена истерика от ложата.

    Коментиран от #50

    22:24 18.05.2026

  • 7 Европеец

    5 17 Отговор

    До коментар #1 от "Македонско войн":

    Тръмп няма проблем с Русия, защото знае, че единствено Русия може да унищожи САЩ и той няма как да се противопостави, ако това се случи не дай си боже..... Но от заглавието личи поредното
    Унижение за Русия-краварите да ги разрешават да продава петролни продукти по света,а и на тоя етап не виждам смелост от страна на Путин да се противопостави на това унижение....

    Коментиран от #9, #11, #12, #15, #29

    22:24 18.05.2026

  • 8 Баце

    12 4 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    Педроханците са напълно възможни на това икономическо сепуко техните сметки се захранват от НПО шорош

    22:27 18.05.2026

  • 9 Шопо

    8 17 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Путин е страхливец, ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.

    Коментиран от #27

    22:28 18.05.2026

  • 10 Розовото пони Путин 🦄

    6 16 Отговор

    До коментар #1 от "Македонско войн":

    Наистина съм в шок. Очаквах падане на санкциите, а получих разрешение само 30 дни 🌈 🦄 🤣

    Коментиран от #61

    22:28 18.05.2026

  • 11 Баце

    20 5 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    В политиката смелост е рисков, хазартен ход на отчаяние, виж търпение е друга бира, то е присъщо само на силният.
    П.П. Няма унижение за Русия, той не забранява и не разрешава на нея, а на слабите зависими покупатели, който от страх хем им трябва, хем е до тях, хем не смеят да си купят.

    Коментиран от #16

    22:30 18.05.2026

  • 12 От чужбина

    19 5 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Ами той Путин си продава на който иска. САЩможе да въвеждат забрани, но успяват да уплашат само по-дребните купувачи. Сега обаче Тръмп го е старах от високите цени на петрола и "дава разрешителни" на малките да купят от Русия. Т.е това си е вид пропаганда.

    22:31 18.05.2026

  • 13 Иван

    16 4 Отговор
    Българите могат ли да строят църкви, без да са получили лиценз от сатанинските евреи в САЩ?

    22:32 18.05.2026

  • 14 Разрешението

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    касае само Индия.

    Коментиран от #17

    22:33 18.05.2026

  • 15 Госあ

    16 5 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Тръмп не забранява на Русия да продава, а на европейците да купуват !

    22:33 18.05.2026

  • 16 Македонско войн

    12 4 Отговор

    До коментар #11 от "Баце":

    всъщност тръмпи няма санкции срещу Русия, само срещу партньори, като всъщност ги отменя..... розовите понита дали осъзнават играта?

    22:34 18.05.2026

  • 17 Госあ

    15 4 Отговор

    До коментар #14 от "Разрешението":

    Индия никога не е спирала да купува от Русия

    Коментиран от #22

    22:35 18.05.2026

  • 18 Ами

    12 4 Отговор
    Цената на петрола продължава да расте,
    а Русия започна да охранява танкерите си.
    Какво друго може да направи САЩ освен да издаде
    лиценз за временен достъп до руски петрол :)

    22:36 18.05.2026

  • 19 ЗВЯРА РАРЕШАВА ИЛИ НЕ В НОВИЯ

    0 7 Отговор
    СВЕТОВЕН РЕД......

    22:40 18.05.2026

  • 20 долу сащ

    13 4 Отговор
    все едно аз да издавам разрешително Иран да бомби краварски бази?!?!?! ху кеърс какво издавали сащ! никой не му пука само колониалните боклуци като нас и безтопковите членовете на нато и ес!

    22:42 18.05.2026

  • 21 Тръмплин

    4 6 Отговор
    - Вие, колонийки мои, ще спазвате санкциите, който съм ви наложил. Ние, богатите от клуба, ще почакаме, ще накупим още руски петрол, пък ще видим.

    22:42 18.05.2026

  • 22 След разговор с Тръмп

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "Госあ":

    няколко месеца не купуваше. Сега им дава временно разрешение. Договорката между САЩ и Индия, след приключване на операция в Иран, е Индия да започне да купува петрол от Венецуела. Това е положението.

    22:43 18.05.2026

  • 23 Гробар

    10 4 Отговор
    Друг път. Никой не се съобразява със забраните им. За да не се изложат, казват че са разрешили. Прозрачни кравешки номера.

    22:44 18.05.2026

  • 24 Фактолог

    13 5 Отговор
    Русия вече се чуди какво да прави с парите си.

    Руският БВП нарасна с нови 1,8% през март. ▪️ Безработицата в Русия остава на минимално ниво от 2,2%; Промишленото производство нарасна с 2,3%; Преработващата промишленост се увеличи с 3%.

    Бюджетът е разчетен при цена на петрола 50 долара, а тя е момента е двойна!

    Много са зле горките!

    Коментиран от #33

    22:44 18.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 така, така

    9 4 Отговор
    С тези свои санкции, САЩ провокират света и усилват желанието му да разкара доларовата система.
    Парадоксално, но САЩ сами се закопават.

    Коментиран от #31

    22:46 18.05.2026

  • 27 не може да бъде

    7 7 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    И аз също считам че Путин може да бъде упрекнат в страхливост колебливост нерешителност прекалена предпазливост оставя се да го унижават и т.н.!? Но в същото време той проявява голяма твърдост търпение и последователност на курса който поддържа !?И играе шах не с 32 а мин-64 фигури -образно казано!?Няма да разберем тази година кой е прав ...може би и следващата ..но до 2030 г.ще стане ясно кой ще се смее е последен !?Положение и в САЩ и в ЕС и в цяла Европа и в Близкия изток в момента е бангаранга ...някой може ли да каже какво ще стане след 4 седмици примерно!?

    22:47 18.05.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    6 11 Отговор
    Зеленски ми разрешава празниците, САЩ търговията - истинска Многополярност 6acи...

    Коментиран от #35

    22:47 18.05.2026

  • 29 Гост

    10 5 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Тръмп не може да забрани нищо на Русия.
    Забранява само на васалните нации, като нас, да купуват свободно и евтино.

    22:47 18.05.2026

  • 30 РЕАЛИСТ

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Не, объркал си се. Без помощта от САЩ за Украйна, Русия лесно ще победи Украйна.

    Коментиран от #62

    22:49 18.05.2026

  • 31 Гост

    9 3 Отговор

    До коментар #26 от "така, така":

    Щом и българските банки почнаха да разкарват картите МастърКарт и да ги сменят с на Виза - смятай за каква изолация на обора ще става дума.

    22:50 18.05.2026

  • 32 Руският петрол стигна до

    8 9 Отговор
    ситуация "форсмажор" заради мощните украински удари с дронове. Руските петролни компании са обявили "форсмажор", заради ударите по руските пристанища Приморск, Уст Луга, Туапсе и в Балтийско море, съобщава Reuters. Това означава наличие на извънредни обстоятелства, за да не се плащат неустойки. Двете пристанища и четирите рафинерии бяха ударени по три пъти от украински дронове, като имаше данни, че не са използвани просто дронове-камикадзе, а преоборудвани леки самолети, които са пускали бомби. Щетите и разрушенията и на двете места са много сериозни - включително пристанищна инфраструктура, кейове, помпени станции и резервоари-цистерни.

    22:51 18.05.2026

  • 33 Е,ти изкърти

    7 6 Отговор

    До коментар #24 от "Фактолог":

    Тъпомера пич! До такава степен да си зле!? Очевидно се бил замразен през поне последната година! На теб няма да повярва и обикновен руснак. То даже не си струва да те оборва човек. Декарт казва: МИСЛЯ,ЗНАЧИ СЪЩЕСТВУВАМ! Ами ти просто не съществуваш пич

    22:54 18.05.2026

  • 34 Смях в залата

    5 9 Отговор
    Путин отново поиска от олигарсите да попълват празната хазна. От Кремъл твръдят, че тази нициатива за предоставяне на средства е била изцяло лична. Путин е отправил директно искане към руските олигарси да направят мащабни дарения за изчерпания бюджет на държавата. Само двама бизнесмени са потвърдили, че ще направят вноски, за да подпомогнат държавната хазна. Икономиката на Русия е в „зоната на смъртта“. Бюджетният дефицит на Русия за 2026 г. вече е надхвърлил 90% от сумата, прогнозирана за цялата година.

    😆

    Коментиран от #36, #44, #46

    22:56 18.05.2026

  • 35 умник

    6 6 Отговор

    До коментар #28 от "Владимир Путин, президент":

    Наркомана си плати ПР трик. Всички помним как орева света веднага след изтичане на премирието. Явно във фамозния си указ е пропуснал да забрани на Путин да ги обстрелва - толкова по това кой, какво бил разрешил.

    Предимството на САЩ в търговската война с Русия е долара, но действията по детронирането му като световна валута вече са в ход. Скоро, когато златото (или каквото там измислят) се установи като база за разменна единица - на никого няма да му пука какви санкции си обявява САЩ.

    Коментиран от #38

    22:57 18.05.2026

  • 36 Тимур

    7 4 Отговор

    До коментар #34 от "Смях в залата":

    Така е!
    Те, шайката му олигарси знаят как са забогатели с окраднатото от мужиците. Ще дават, нямат избор. За сметка на това Путлер им обеща богатите залежи на Донбас, за каквото апрапо е войната

    Коментиран от #42

    23:01 18.05.2026

  • 37 Мдаа

    4 7 Отговор
    Добивът на петрол в Русия стигна до нивото от пандемичната 2020 година. Добивът е възлизал през април на едва 8,83 млн. барела дневно - с 130 000 по-малко спрямо март и с 460 000 по-малко спрямо април 2025 г., се казва в месечния отчет на Международната агенция по енергетика. Толкова нисък добив Русия не е имала от май-юли 2020 г. (8,53–8,65 млн. барела). Тогава, в резултат на договореност с ОПЕК+, страната е принудена рязко да намали производството след срива на световното търсене на петрол заради пандемията от COVID-19 и въведените карантини в много държави.

    За сметка на това, Русия никога не е продавала своя петрол на толкова висока цена , която надхвърля в повечето случаи 105 долара за барел за последните 2 месеца, което и позволява да попълва рекордно бюджета си и да отделя спокойно ресурси за военната операция в Украйна.

    Мдаа...
    8,8 милиона барела по 100 долара прави почти по милиард на ден само от нефт, без да броим приходите от газ , които също са рекордни.

    Коментиран от #45, #49

    23:02 18.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 стоян георгиев

    5 6 Отговор
    ЗападнАлия свят и световния ж. и. д са в ступор.
    След като Персия-Иран наби канчетата на кравите и циониягите и затвори Ормузкия залив и вече взема такса за всеки петролен танкери, сега Техеран заплаши и да прекъсне оптичните Интернет кабели по дъното на Персийския залив,това стане ли това значи блокиране на цялата световна икономика ,транзакции и комуникации и край на ционисткия западен ред.
    Наскоро един руски военен анализатор каза следното ЗАЩО Иран победи така бързо,американците и ционистите,а ние още се кигавим с уЙрайна и отговора му беше ми защото иранските ръководители нямат имоти и роднини на запад като нашите велможи и затова при тях се получават нещата.

    23:07 18.05.2026

  • 40 Антифашист

    3 9 Отговор
    Скапани американски баклуци - при рижавото тъпо плашило започнаха безмислена война, която не могат да спечелят, но пък могат да им послужи като проста.шко оправдание да наливат долари на кремълския ботокс на токчета Х.й.ло.

    23:13 18.05.2026

  • 41 умник

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Абе глупак":

    като ти гледам речевите умения, очевидно си надарен с толкова много мозъчно вещество, та чак прелива. Единственият му проблем е, че не може да записва и усвоява информация, но недей да се тревожиш - функционалната неграмотност вече е стандарт в много западни държави, та няма да ти е проблем. Обречен си да бъдеш щастлив, като всички със здравословни проблеми в главата.
    Дано някоя друга клетка ти даде накъсо, та да успееш да схванеш, че света вече е друг - поне да успееш да си смениш опорките, иначе рискуваш да си извън тренда.

    Коментиран от #47, #48

    23:18 18.05.2026

  • 42 Миролюб Войнов,аналитик

    2 6 Отговор

    До коментар #36 от "Тимур":

    Ееех Тимур ,Тимур ,пак ще лап паш моя к...у..р !

    Коментиран от #59

    23:19 18.05.2026

  • 43 Хахаха!🎺🥳😀

    4 4 Отговор
    Ай ай ай ай ай! А Зеленски призовава за затягане на санкциите и дизел по 5€ в Европа! Не е правилно да се издават лицензи на Русия. Нека в Европа да настане глад а в Украйна голодомор!

    23:20 18.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 да отбележим

    6 4 Отговор

    До коментар #37 от "Мдаа":

    че водещи в закупуването на руски нефт и газ са иначе въвеждащите санкции държави от ЕС.

    Основните импортиращи руски втечнен газ са Франция, Испания и Белгия.

    23:25 18.05.2026

  • 46 Хахаха!🎺🥳😀

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "Смях в залата":

    Като удавят олигарха във ваната, като Березовски, или направи "балконинг" от своя офис, никак няма да му е смешно.
    Да се благодарят, че не им вземат всичките пари, като на Ходорковски.
    В Русия мутренските номера приключиха.

    23:28 18.05.2026

  • 47 Тва ,че

    0 4 Отговор

    До коментар #41 от "умник":

    СиГлупак е кристално ясно. Запази го, дръж на него, това те движи в мизерния ти живот. Всеки прогреса в изкуството и науката, цивилизацията и демокрацията за теб са мрак, стои си там

    23:33 18.05.2026

  • 48 Хахаха!🎺🥳😀

    3 4 Отговор

    До коментар #41 от "умник":

    Да не се обиждаме във форума моля. Вярното е че на запад една молба за работа не могат да си напишат и попълват формуляри. Всеки е обучен на нещо и извън своята професия умее само да пие бира и уиски.

    23:37 18.05.2026

  • 49 Фалшифицирал си статията. :)

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Мдаа":

    Дори си променял думи по заглавието - вместо думата "срина" си променил на "стигна".
    Ето оригиналното заглавие на тази статия от 13 май.

    Добивът на петрол в Русия се срина до нивото в ковидната 2020 г.
    Причината са украинските удари по инфраструктурата. Това е най-ниското ниво в цялата история на наблюденията на Международната агенция по енергетика, цитира Reuters.

    23:41 18.05.2026

  • 50 Напълно сте объркан.

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Баце":

    Тази информация не касае Европа, а Индия.

    Коментиран от #64

    23:45 18.05.2026

  • 51 Беро

    2 3 Отговор
    Краварията разрешава транспортирането на руски нефт по море, може и по вода за още един месец!
    Докъде я докараме, тор за нефт!

    Коментиран от #60

    23:54 18.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Тома

    2 2 Отговор
    И хляба и ножа е при краварите.Най голямата демокрация под дулото на пистолета.

    00:02 19.05.2026

  • 54 Симо

    1 2 Отговор
    Проба, проба! 123

    00:02 19.05.2026

  • 55 Симо

    3 3 Отговор
    Брей, вече не знам какви думички сте му заложили на тоя компютър!!! Каквото и да напиша, все зле! Даже и по времето на Бай Тошо имаше повече гласност!!

    Коментиран от #58

    00:04 19.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Млад еврас

    3 4 Отговор
    Значи разрешава на еврастите да купуват руски нефт 1 месец, после дали пак ще им разреши.

    00:12 19.05.2026

  • 58 До Симо

    3 5 Отговор

    До коментар #55 от "Симо":

    При Бай Тошо бяхме на 56 място по свобода на словото, сега сме някъде над 70 май.

    00:15 19.05.2026

  • 59 Ивайло Мирчев регулировчик

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Миролюб Войнов,аналитик":

    Ти нали си го смени със sлива ма, дженди, какво се репчиш.☝️

    00:16 19.05.2026

  • 60 Еми така е.

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "Беро":

    Те владеят целия световен петрол и решават кой какво ще прави.

    00:17 19.05.2026

  • 61 зеления Кокорчо

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Розовото пони Путин 🦄":

    И аз съм в шок, щото мислех, че ще удължат санкциите, а пък те сега ще печелят и 30 дни ще ни пращат повече фойерверки

    00:18 19.05.2026

  • 62 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":

    Ама те не дават безплатно, плаща го ЕС

    00:22 19.05.2026

  • 63 Споко ве

    3 0 Отговор
    Доня мръсулинка и кая връхълъта ша поприпръцват за газ, направо готов втечнен щял да излиза.

    00:24 19.05.2026

  • 64 Не само

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Напълно сте объркан.":

    И Китай, наскоро ходи на посещение там

    00:26 19.05.2026

  • 65 оня с коня

    0 0 Отговор
    тия кравари много са си повярвали, какви се явяват краварите че ще издават баш па те лиценз на рунсаците? пълни креетени и смешници

    01:49 19.05.2026

  • 66 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    ало краварите има те ли разрешение от зеления накоркоман ? че да издавате такива разрешение?

    зеления брадясял гном не ви е дал право да разрешавате нещо на русия, сегаще изкочи от бункера и ще вземе да реве по всички медий

    01:51 19.05.2026