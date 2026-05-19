Джейми Карагър: Жизненоважно е Ливърпул да се класира за Шампионската лига, Арне Слот не може да бъде егоист

19 Май, 2026 08:59 463 2

Нещо друго ще се случи преди края на сезона

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Джейми Карагър заяви, че не е изненадан, че Мохамед Салах е отправил последна стреличка към мениджъра на Ливърпул Арне Слот и определи действията на египтянина като „егоистични“. Салах публикува изявление в социалните мрежи след загубата на Ливърпул с 2:4 от Астън Вила в петък, в което изглежда критикува стила на игра на Слот, като призова за завръщане на „хеви метъл футбола“, с който „червените“ бяха известни под ръководството на Юрген Клоп. 33-годишният футболист, който ще напусне „Анфийлд“ през лятото, добави, че всеки, който се присъединява към клуба, трябва да приеме този стил и че адаптирането към него не може да бъде предмет на обсъждане.

"Не съм изненадан. Казах на всички: „Нещо друго ще се случи преди края на сезона. Той ще направи още една бомба, подобно на това, което Роналдо направи, когато напусна Манчестър Юнайтед“. Мислех, че може да се случи след края на сезона, когато той вече е продължил напред, но не.

Преди по-малко от две години го нарекох егоист, задето даде интервю, и мисля, че това отново е вярно. Ливърпул има наистина важна седмица. Те все още не са се класирали за Шампионската лига и трябва да става въпрос за Ливърпул, а не за Салах.

Жизненоважно е Ливърпул да се класира за Шампионската лига, но не съм изненадан и това изобщо не е добра перспектива. Ако играта на Мо Салах през уикенда дава на Ливърпул най-добрия шанс за победа в мача, трябва да изберете него. Критикувал съм Мо Салах за това, че е егоист. Арне Слот не може да бъде егоист, той трябва да мисли за клуба, кое е най-доброто за клуба. Ако Ливърпул се нуждае от резултат срещу Брентфорд, той трябва да го пусне, ако смята, че е в най-добрия му отбор", каза Карагър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОЯ ПА ТОЯ

    6 0 Отговор
    АБЕ ТЪПУНГЕР ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ НА ЛИВЪРПУЛ Е ТОЗИ ЗАГУБЕН И НЕКАДЪРЕН ХОЛАНДЕЦ СЛОТ. С ТОЗИ ТЪПАК ИМА ОЩЕ ДА СТРАДАТЕ.

    09:07 19.05.2026

  • 2 Тома

    0 0 Отговор
    Слот е пълен некъдърник.Цял сезон не можа да подреди защитата на отбора

    09:48 19.05.2026

