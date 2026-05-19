Apple обяви датите за най-голямото си лятно събитие

Apple официално потвърди датите за годишното си събитие, посветено на софтуера, като разпрати покани за Световната конференция на разработчиците (WWDC) през 2026-та. Събитието, което ще се проведе от 8 до 12 юни, представлява важен повратен момент за цифровата екосистема на Купертино. Встъпителната реч, която ще се излъчва на живо от Apple Park на 8 юни в 10:00 ч. в YouTube, Apple TV и основния уебсайт на компанията, идва под динамичния слоган „Coming bright up“. Презентацията носи допълнителна тежест за индустрията, тъй като бележи последната реч на WWDC под ръководството на Тим Кук, който се очаква да предаде ръководството на шефа на отдела за хардуерно инженерство Джон Тернус през предстоящия септември.

Централно място на конференцията ще заеме официалното представяне на операционните системи от следващо поколение на Apple, включително iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 и visionOS 27. Разработчиците очакват с голямо нетърпение фундаментална промяна, тъй като Apple преориентира основната си архитектура от традиционна операционна система към напълно интегрирана интелигентна система. Този преход ще бъде подкрепен от дългоочакваното дебютиране на напълно обновена, задвижвана от изкуствен интелект Siri. Преминавайки отвъд постепенната основа, положена от ранните версии на Apple Intelligence, предстоящият виртуален асистент се очаква да интегрира модела Gemini на Google. Очаква се този съюз да предостави на Siri мултимодални способности за разсъждение и усъвършенствани функции за автоматизация на задачи, отразявайки контрола на приложенията на дълбоко ниво, който в момента се наблюдава на флагманските устройства на конкурентите.

Освен високопрофилната встъпителна реч, Apple подробно описа цялостен виртуален график, насочен към пускането в производство на нови инструменти за разработчици възможно най-бързо. След основната реч, техническата „Платформи: състоянието на съюза“ ще се излъчи в 13:00 часа, представяйки новите API и рамки за машинно обучение, които ще управляват новия софтуерен цикъл. През цялата седмица компанията ще организира повече от 100 инженерни сесии по заявка и интерактивни Group Labs, което ще позволи на творците от цял свят да общуват директно с инженерите от Купертино по въпроси, свързани с графики, промени в дизайна и логиката на пространственото изчисление. Очаква се бета профилите за iOS 27 да станат достъпни за регистрираните разработчици веднага след презентацията на 8 юни, като това ще даде старт на ускорена фаза на тестване преди публичното пускане на пазара заедно със семейството iPhone 18 тази есен.