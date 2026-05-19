Давид Рая изравни клубен рекорд

19 Май, 2026 08:29 497 0

Давид Рая изравни клубен рекорд - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов

Давид Рая изравни рекорда за най-много сухи мрежи за Арсенал в един сезон във Висшата лига.

В мача срещу Бърнли от 37-ия кръг вратарят запази мрежата си чиста за 19-и път. Отборът на Микел Артета спечели с 1:0.

Само Дейвид Сийман е успял да изиграе 19 мача в Премиър лийг без да допусне гол за Арсенал, постигайки това два пъти. И в двата случая обаче “артилеристите” не успяха да стигнат до титлата в Премиър лийг. Първият път през сезон 1993/1994 лондончани финишираха на четвъртото място с изоставане от цели 21 точки спрямо шампиона Манчестър Юнайтед. Пет години по-късно през сезон 1998/1999 отново нямаше щастлива развръзка за “топчиите”, като тя е много вероятно да бъде повторена и сега. Тогава Арсенал завърши на втора позиция само с пункт зад шампиона Манчестър Юнайтед, като поражение от Лийдс в предпоследния кръг ги свали от върха. През настоящия сезон 2025/2026 загуба или равен в последния кръг срещу Кристъл Палас би могла да повтори същия сценарий.

Иронията е, че Давид Рая би могъл дори да подобри рекорда на Дейвид Сийман, а Арсенал пак да остане с празни ръце. За целта Манчестър Сити трябва да спечели всичко до края, а идният уикенд Рая и Арсенал да направят нулево равенство в последния кръг. При това положение стражът ще стане първият на тази позиция в клубната история с 20 мача без допуснат гол, но и тимът ще падне от първата позиция.

Друг интересен факт е, че през 1994 г. Арсенал успя да спечели европейски трофей в лицето на вече несъществуващата Купа на носителите на купи. Сега лондончани ще играят своя втори финал в Шампионската лига, като и в това отношение е много вероятно историята да бъде повторена.

Сега вече е въпрос на дни да разберем дали прокобата ще бъде развалена.


