Атанас Атанасов: Ние в България сме псевдо професионалисти

Наставникът на Монтана – Атанас Атанасов, бе крайно разочарован от поведението на своя тим при поражението от Спартак Варна у дома. Монтана загуби с 0:2, а в мача участие взеха предимно местни играчи.

„С ръководството решихме дадем шанс на местни момчета в този мач. Коментарът ми е, че насила хубост не става. Видя се, че нивото им е далеч от необходимото. В крайна сметка нямаше и мотивация след окончателното ни отпадане от efbet Лига. Ние в България сме псевдо професионалисти като се започне от нас треньорите и се стигне до футболистите.

Допуснахме нелеп гол. Не бяхме в боево настроение. Не стояхме както стояхме в другите мачове. Промените наклониха везните в полза на Спартак. Това е ситуацията“, сподели Атанасов след мача в Монтана.