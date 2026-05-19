Атанас Атанасов: Ние в България сме псевдо професионалисти

19 Май, 2026 09:30 406 1

С ръководството решихме дадем шанс на местни момчета в този мач

Наставникът на Монтана – Атанас Атанасов, бе крайно разочарован от поведението на своя тим при поражението от Спартак Варна у дома. Монтана загуби с 0:2, а в мача участие взеха предимно местни играчи.

„С ръководството решихме дадем шанс на местни момчета в този мач. Коментарът ми е, че насила хубост не става. Видя се, че нивото им е далеч от необходимото. В крайна сметка нямаше и мотивация след окончателното ни отпадане от efbet Лига. Ние в България сме псевдо професионалисти като се започне от нас треньорите и се стигне до футболистите.

Допуснахме нелеп гол. Не бяхме в боево настроение. Не стояхме както стояхме в другите мачове. Промените наклониха везните в полза на Спартак. Това е ситуацията“, сподели Атанасов след мача в Монтана.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    В България са останали само професионални аматьори не само в спорта, а и във всички професии, особено тия на държавната хранилка за нищо не стават.

    09:33 19.05.2026

