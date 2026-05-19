Божидар Божанов: Управляващите предлагат скандални промени в правилника на парламента

19 Май, 2026 09:33 2 618 70

Правата на опозицията се ограничават по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Скандални промени в правилника на парламента предлагат управляващите. Правата на опозицията се ограничават по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали.

Съкращават се всички срокове за запознаване със законопроекти - преди комисии, преди зала. Предишното мнозинство като правеше заседания от засада за 27 секунди поне нарушаваше правилника, който изискваше 72-часови срокове. Това мнозинство иска да си промени правилника, така че такива безобразия да са законни. Някои срокове изобщо се премахват. Веднага. Кой разбрал - разбрал.

Това се казва в позиция на съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов, във връзка със скандалните предложения на управляващите за поправки в правилника за работа на Народното събрание.

Сега дори извънредните точки ще се внасят от упор - без председателски съвет. И ако случайно някоя група поиска почивка, за да реши какво прави, ще може само 10 минути (а не 15, както досега). Така ами - опозицията не може да го спре, да си мълчи там.

Впечатляваща е и борбата на мнозинството с временните комисии. Прогресивна България на практика ги забранява, за да не се обяснява защо не ги подкрепя. За временна комисия ще трябват 48 подписа (т.е. дори да я предложим ще трябва да търсим подписи от ГЕРБ или Възраждане). Но и да я предложим, тя няма да може да влезе в дневния ред дори в "деня на опозицията" (всяка първа сряда от месеца).

В деня на опозицията няма да могат да се правят и изслушвания - да не вземе да викнем някой министър да се обяснява. Ще кажете - ама в петък ще идват поне? Ако не искат, няма, защото ограничението от две отлагания на въпрос се отменя. Ще могат вечно да отлагат и да се крият от въпроси.

Освен парламентарния контрол, законодателната инициатива на опозицията също е засегната. Вече законопроектите ни няма да трябва да се гледат заедно с тези на управляващите. В предишни парламенти, за да се "откачи" един законопроект от други със същата тема, трябваше 2/3 мнозинство в комисия. Но тъй като нямат толкова, махат това по-високо мнозинство. Т.е. законопроект на опозицията може да не стигне до разглеждане никога. За да не се червят да го отхвърлят.

Премахва се и задължението на институциите да предоставят документи на народните представители. Важен инструмент, с който да знаем какво прави властта. Сега ключови документи ще се крият без дори да трябва изобретателността на предишните - неспазване на срокове, класифициране на информация, частични отговори. Сега просто ще казват "няма пък".

Всички тези вредни поправки се предлагат без мотиви (с три кратки, бланкетни изречения). Радев се оплака от законодателната инициатива на депутатите, че не била по стандартите на Министерския съвет. Но явно тези правила не важат за неговите депутати.

Колеги управляващи, оберете си поне малко авторитарните желания. Опозицията не е там за да пречи, а за да показва алтернатива и да бъде глас на тези, които не са гласували за вас.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Смях!

    78 19 Отговор
    Когато се сглобиш с простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му Пеевски, каквото и да кажеш, ставаш за смях.

    09:35 19.05.2026

  • 2 Абе

    78 17 Отговор
    Нема ли и ти да се сбиеш с некой доставчик на храна?

    09:36 19.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    39 31 Отговор
    От парламентарна република вече сме президентска.

    Коментиран от #10, #57, #63, #66

    09:36 19.05.2026

  • 4 Божанов

    63 16 Отговор
    Възмутителни промени в НС! Вече ни притесняват, когато с Кокорчо се затворим в тоалетната...

    09:36 19.05.2026

  • 5 честен ционист

    32 27 Отговор
    Радев да разпрати повестките за Източния фронт първо на опозицията.

    09:37 19.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хихи

    60 20 Отговор
    щом, като жълтопаветник умнокрасив вие кат развален флекс, значи Радев е на прав път

    Коментиран от #15, #19

    09:41 19.05.2026

  • 8 007 лиценз ту кил

    63 16 Отговор
    Точно затова българите гласуваха за Радев. За да приключи разпищолването ви и да ви постави на мястото ви.

    09:41 19.05.2026

  • 9 ТРАЙТЕ ЩОТО СТЕ............

    58 9 Отговор
    уС РАНИ СТЕ ДО УШИТЕ ОТ сГЛОБКИ И КЛЕЧАНЕ ПО СКУТОВЕТЕ НА ШИШ КОВЦИТЕ

    09:42 19.05.2026

  • 10 007 лиценз ту кил

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Днес е 19 май, годишнина от 1934-та.

    Коментиран от #64

    09:42 19.05.2026

  • 11 Соросоиден

    40 6 Отговор
    Как сега ще си прави ПР кампаниите ...

    09:44 19.05.2026

  • 12 Отпаднал от необходимост пърхот

    37 4 Отговор
    Абе то и ти си за цифров райх, ама още не ти е скочил никой доставчик на дюнери.

    09:44 19.05.2026

  • 13 а тии къпа ли се днес

    28 6 Отговор
    пеДрохански?

    09:44 19.05.2026

  • 14 Фейк - либераст

    40 4 Отговор
    Ставаш с отпаднала необходимост когато те управляват НПО-та и ЖПО-та!
    П.С. Ж-то да се чете като женски.

    09:45 19.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ура,,Ура

    43 6 Отговор
    Абе вие не разбрахте ли, че навсякъде ще се работи по съвсем друг начин? Нали сте против статуквото. Е, това не е статукво. Какъв е проблема? Значи мнозинството може да работи по този начин, но вие не можете.

    09:47 19.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пак ли тоя

    25 4 Отговор
    Смешен си !!!

    09:49 19.05.2026

  • 19 михихи

    22 3 Отговор

    До коментар #7 от "хихи":

    сред политическата сган няма читави и се храчат единствено да ви залъжат да ги подкрепите в стремежа им еди коя си групировка да налапа повече от баницата! що за идиоти сте да симпатизирате на тия, щото плюели по ония?!

    09:50 19.05.2026

  • 20 Пътеките

    29 3 Отговор
    Га сидя у скутя ни рива.

    09:50 19.05.2026

  • 21 Не знам, ама и не ми пука за ППЛГДБ

    37 3 Отговор
    Мястото на цялата евро-либерастка общност е в Белене

    09:50 19.05.2026

  • 22 Хо Хи Ха

    23 4 Отговор
    Ти можеш ли да се биеш ама не с доставчици на пица.

    09:50 19.05.2026

  • 23 Зеления

    26 4 Отговор
    Пропусната е точка в новия правилник, че ТЕло изпречващо се нарочно пред автомобил, което е депутат да си подаде оставката веднага.
    Пропусната е и точка депутати с мазни коси да не могат да влизат в пленарна зала.

    09:51 19.05.2026

  • 24 СТРАХ ТРЕСЕ КОЧИНАТА

    28 4 Отговор
    ТАКА СЕ ДЕЙСТВА.

    09:52 19.05.2026

  • 25 Центаджии

    28 4 Отговор
    Центаджиите вият на умряло

    09:53 19.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 БожанЯ

    19 2 Отговор
    БожанЯ дъ простЯ е бастун на Сорос мухахах

    09:57 19.05.2026

  • 29 Пърхота е голямо леке

    17 6 Отговор
    "Премахва се и задължението на институциите да предоставят документи на народните представители. Важен инструмент, с който да знаем какво прави властта. Сега ключови документи ще се крият без дори да трябва изобретателността на предишните - неспазване на срокове, класифициране на информация, частични отговори. Сега просто ще казват "няма пък"."

    но за съжаление за това е прав.

    09:58 19.05.2026

  • 30 Розовите

    21 5 Отговор
    Розовите квичат че няма да могат да се сглобяват и съешават вече. Айде марш от България паветници долни

    09:59 19.05.2026

  • 31 Не, ма

    10 2 Отговор

    До коментар #27 от "Абе":

    родител две съм ти

    Коментиран от #47

    09:59 19.05.2026

  • 32 Лопата Орешник

    17 4 Отговор
    У лево! Клепар!! Не си релевантен на събитията! Сглабяй се с който искаш! Не означаваш нищо за никой и на никой не му пука за теб! Квичиш като господаря си на Коледа!

    09:59 19.05.2026

  • 33 Фройд

    28 4 Отговор
    Почвайте да бачкате , стига приказки под шипковия храст.
    Така се прави , кой разбрал-разбрал.
    Ще се научите на експедитивност , а не шляене и ден да мине друг да дойде .
    Депутатската заплата си върви , през мура ми е нали....

    09:59 19.05.2026

  • 34 Връщай

    15 4 Отговор
    Божо връщай парите където ги иска на Йоловски бе

    10:00 19.05.2026

  • 35 Изчезвай

    18 5 Отговор
    Отпадък

    10:00 19.05.2026

  • 36 Радев

    22 2 Отговор
    СОРОСИ ЩЕ ВИ МАЧК АМ ТАКА КАКТО ГЕРБЕР НЕ ВИ Е МАЧКА Л!

    10:01 19.05.2026

  • 37 Коко

    11 2 Отговор
    Петроханец, прави им на новите управлчващи като вятъра.
    Вие от сектата знаете как!

    10:03 19.05.2026

  • 38 Полицейски служител

    10 2 Отговор
    Дайте му шампоан на тоя да млъкне

    10:05 19.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Георги

    6 16 Отговор
    а защо изобщо някой повярва на Боташ... ъъъ такова Радев?

    10:09 19.05.2026

  • 43 Наведените

    15 3 Отговор
    За тези които се навеждаха на Тюркмян чешма като Пърхута и Нискочелестия и 2 мин за дуплика им е много. Вън от парламента продажници !

    10:10 19.05.2026

  • 44 ШЕФА

    17 4 Отговор
    Божанов това не е хижа Петрохан да си играйкаш децата,това е Парламента,и ако не ти харесва бегай на село от където изпълзя.

    10:14 19.05.2026

  • 45 Всичко

    1 9 Отговор
    до сега е само лъжи , обещания , безумни идеи до като ситуацията експлодира !

    10:22 19.05.2026

  • 46 ха-ха

    9 2 Отговор
    Този нагъл човек защо иска да чете првилник за реда в Народното събрание ,като толкова години е там и вече трябва да го знае като "ОТЧЕ НАШ." Става на въпрос за поправки ,а не цялостна промяна. Що се отнася до комисиите , от тях няма ефект защото само се взема допълнителни пари към депутатската заплата и се губи време с излишни спорове и обяснения. Защо трябва да се изслушват мистрите , за да обясняват по какви схвми са харчени пари на дънакоплатеца и кой стои за това ли? Тези старите хиени го знаят, но още не вярват ,че безделието им е свършило. Не се ли разбра ,че това което било няма да се върне и ще се наложи народните представители наистина да работят ,а не само да се карат и да променят законите както на управляващи харесва.

    10:23 19.05.2026

  • 47 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Не, ма":

    Ти така ли викаш на ма кя си, ма?

    10:25 19.05.2026

  • 48 ха-ха

    7 3 Отговор
    10:30 19.05.2026

  • 49 Дотук

    2 10 Отговор
    Радко само обещава, дрънка големи приказки, прави реверанси към Кремъл и нищо, което може да се види или пипне!

    И изтегли вътрешен и външен дълг!

    10:33 19.05.2026

  • 50 Крушари Сити

    9 1 Отговор
    Къде е Мирчев?

    10:34 19.05.2026

  • 51 триглава ламя

    2 9 Отговор
    ЩО Е ТО? казва се боко шишев радев!

    Коментиран от #55

    10:39 19.05.2026

  • 52 ППДБ

    4 7 Отговор
    докараха Радев на власт пък сега се ПРАВЯТ на опозиция!

    Всичко е театър пред очите на жълтопаветниците.
    ППДБ СА ШАРЛАТАНИТЕ НА РАДЕВ.

    10:39 19.05.2026

  • 53 az СВО Победа 81

    10 3 Отговор
    Мненията на партиите с отпаднала необходимост нямат значение....

    Коментиран от #62

    10:42 19.05.2026

  • 54 Астролог

    2 8 Отговор
    Военен "за демокрация не е чувал" - той само на заповеди цял живот е "слугувал" !

    10:46 19.05.2026

  • 55 Змея

    6 1 Отговор

    До коментар #51 от "триглава ламя":

    Три дуки да споходят кафевата ти дирка.

    10:46 19.05.2026

  • 56 САНДОКАН

    10 2 Отговор
    Гн. Радев изпратете тези подлоги на фронта , в помощ на Зеленски. Така няма да има кой да ви говори глупости и ще може да работите в по спокойна среда

    10:53 19.05.2026

  • 57 дсфдгсдгсжг

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Нищо хубаво не го чака никой с президентска република в България

    Коментиран от #59

    10:56 19.05.2026

  • 58 Депутатите наполовина

    7 0 Отговор
    От следващите избори наполовина!

    11:07 19.05.2026

  • 59 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "дсфдгсдгсжг":

    То сега е една убавиня.

    11:09 19.05.2026

  • 60 Анонимен

    2 2 Отговор
    Сега ще разберете що е червена диктатура шарлатаните вилняха 5 години рушаха крадяха и докараха съветските другари хахахахаха

    11:11 19.05.2026

  • 61 Имахте шанс и го пропиляхте,

    5 1 Отговор
    Сега ще си траете и се радвайте ,че сте в парламента.

    11:13 19.05.2026

  • 62 Анонимен

    1 4 Отговор

    До коментар #53 от "az СВО Победа 81":

    РР няма никаква партия значи е с отпаднала необходимост

    11:13 19.05.2026

  • 63 Селски тъпан

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Налъм без каишка и дървена подметка. Те това си ти!

    11:15 19.05.2026

  • 64 Дара

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":

    Ще празнува на площада!

    11:16 19.05.2026

  • 65 идиоти вън

    3 1 Отговор
    Не съм гласувал за ПБ, но тези атаки от хора, които къде по некадърност, къде умишлено от слугинаж унищожаваха Родината ни атакуват още от първите минути на това правителство ми говори, че то е на прав път и се опитва да работи за Родината ни!!! Явно някому то пречи!!!

    11:19 19.05.2026

  • 66 идиоти вън

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Важното е да не бъдем мафиотска и конквистадорска!!!

    11:27 19.05.2026

  • 67 Дориана

    1 0 Отговор
    Така ви се пада заслужавате си го, защото още от първия ден работите като саботьори в Парламента , не за народа , а срещу, народа от завист , че ви отредиха ролята на опозиция.. Наистина трябва да бъдете ограничени за да не пречите , защото вие само това правите.и вече не знаете защо сте в Парламента.от егоизъм.

    12:27 19.05.2026

  • 68 На Дедо

    1 0 Отговор
    Божикрвичката Божанов. Къде е? Полу председателя, Полу човек, полу говедо 🐄 с ниско чело Мирчев?! Куриер ли стана! Ще си поръчам пица 🍕.

    13:03 19.05.2026

  • 69 Управляващи

    0 0 Отговор
    Време за конфискация на корупционната постройка хаяши.Защо мълчите?

    13:10 19.05.2026

  • 70 Стефан

    1 0 Отговор
    Да, България пак ще ореват света, а едно полезно нещо не са свършили в парламента

    13:53 19.05.2026

