Божидар Божанов: Управляващите предлагат скандални промени в правилника на парламента

Скандални промени в правилника на парламента предлагат управляващите. Правата на опозицията се ограничават по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали.
Съкращават се всички срокове за запознаване със законопроекти - преди комисии, преди зала. Предишното мнозинство като правеше заседания от засада за 27 секунди поне нарушаваше правилника, който изискваше 72-часови срокове. Това мнозинство иска да си промени правилника, така че такива безобразия да са законни. Някои срокове изобщо се премахват. Веднага. Кой разбрал - разбрал.
Това се казва в позиция на съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов, във връзка със скандалните предложения на управляващите за поправки в правилника за работа на Народното събрание.
Сега дори извънредните точки ще се внасят от упор - без председателски съвет. И ако случайно някоя група поиска почивка, за да реши какво прави, ще може само 10 минути (а не 15, както досега). Така ами - опозицията не може да го спре, да си мълчи там.
Впечатляваща е и борбата на мнозинството с временните комисии. Прогресивна България на практика ги забранява, за да не се обяснява защо не ги подкрепя. За временна комисия ще трябват 48 подписа (т.е. дори да я предложим ще трябва да търсим подписи от ГЕРБ или Възраждане). Но и да я предложим, тя няма да може да влезе в дневния ред дори в "деня на опозицията" (всяка първа сряда от месеца).
В деня на опозицията няма да могат да се правят и изслушвания - да не вземе да викнем някой министър да се обяснява. Ще кажете - ама в петък ще идват поне? Ако не искат, няма, защото ограничението от две отлагания на въпрос се отменя. Ще могат вечно да отлагат и да се крият от въпроси.
Освен парламентарния контрол, законодателната инициатива на опозицията също е засегната. Вече законопроектите ни няма да трябва да се гледат заедно с тези на управляващите. В предишни парламенти, за да се "откачи" един законопроект от други със същата тема, трябваше 2/3 мнозинство в комисия. Но тъй като нямат толкова, махат това по-високо мнозинство. Т.е. законопроект на опозицията може да не стигне до разглеждане никога. За да не се червят да го отхвърлят.
Премахва се и задължението на институциите да предоставят документи на народните представители. Важен инструмент, с който да знаем какво прави властта. Сега ключови документи ще се крият без дори да трябва изобретателността на предишните - неспазване на срокове, класифициране на информация, частични отговори. Сега просто ще казват "няма пък".
Всички тези вредни поправки се предлагат без мотиви (с три кратки, бланкетни изречения). Радев се оплака от законодателната инициатива на депутатите, че не била по стандартите на Министерския съвет. Но явно тези правила не важат за неговите депутати.
Колеги управляващи, оберете си поне малко авторитарните желания. Опозицията не е там за да пречи, а за да показва алтернатива и да бъде глас на тези, които не са гласували за вас.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10 007 лиценз ту кил
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Днес е 19 май, годишнина от 1934-та.
Коментиран от #64
09:42 19.05.2026
19 михихи
До коментар #7 от "хихи":сред политическата сган няма читави и се храчат единствено да ви залъжат да ги подкрепите в стремежа им еди коя си групировка да налапа повече от баницата! що за идиоти сте да симпатизирате на тия, щото плюели по ония?!
09:50 19.05.2026
23 Зеления
Пропусната е и точка депутати с мазни коси да не могат да влизат в пленарна зала.
09:51 19.05.2026
29 Пърхота е голямо леке
но за съжаление за това е прав.
09:58 19.05.2026
31 Не, ма
До коментар #27 от "Абе":родител две съм ти
Коментиран от #47
09:59 19.05.2026
33 Фройд
Така се прави , кой разбрал-разбрал.
Ще се научите на експедитивност , а не шляене и ден да мине друг да дойде .
Депутатската заплата си върви , през мура ми е нали....
09:59 19.05.2026
37 Коко
Вие от сектата знаете как!
10:03 19.05.2026
47 Абе
До коментар #31 от "Не, ма":Ти така ли викаш на ма кя си, ма?
10:25 19.05.2026
49 Дотук
И изтегли вътрешен и външен дълг!
10:33 19.05.2026
51 триглава ламя
Коментиран от #55
10:39 19.05.2026
52 ППДБ
Всичко е театър пред очите на жълтопаветниците.
ППДБ СА ШАРЛАТАНИТЕ НА РАДЕВ.
10:39 19.05.2026
55 Змея
До коментар #51 от "триглава ламя":Три дуки да споходят кафевата ти дирка.
10:46 19.05.2026
57 дсфдгсдгсжг
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Нищо хубаво не го чака никой с президентска република в България
Коментиран от #59
10:56 19.05.2026
59 Абе
До коментар #57 от "дсфдгсдгсжг":То сега е една убавиня.
11:09 19.05.2026
62 Анонимен
До коментар #53 от "az СВО Победа 81":РР няма никаква партия значи е с отпаднала необходимост
11:13 19.05.2026
63 Селски тъпан
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Налъм без каишка и дървена подметка. Те това си ти!
11:15 19.05.2026
64 Дара
До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":Ще празнува на площада!
11:16 19.05.2026
66 идиоти вън
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Важното е да не бъдем мафиотска и конквистадорска!!!
11:27 19.05.2026
