Божидар Божанов: Управляващите предлагат скандални промени в правилника на парламента

Скандални промени в правилника на парламента предлагат управляващите. Правата на опозицията се ограничават по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали.

Съкращават се всички срокове за запознаване със законопроекти - преди комисии, преди зала. Предишното мнозинство като правеше заседания от засада за 27 секунди поне нарушаваше правилника, който изискваше 72-часови срокове. Това мнозинство иска да си промени правилника, така че такива безобразия да са законни. Някои срокове изобщо се премахват. Веднага. Кой разбрал - разбрал.

Това се казва в позиция на съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов, във връзка със скандалните предложения на управляващите за поправки в правилника за работа на Народното събрание.

Сега дори извънредните точки ще се внасят от упор - без председателски съвет. И ако случайно някоя група поиска почивка, за да реши какво прави, ще може само 10 минути (а не 15, както досега). Така ами - опозицията не може да го спре, да си мълчи там.

Впечатляваща е и борбата на мнозинството с временните комисии. Прогресивна България на практика ги забранява, за да не се обяснява защо не ги подкрепя. За временна комисия ще трябват 48 подписа (т.е. дори да я предложим ще трябва да търсим подписи от ГЕРБ или Възраждане). Но и да я предложим, тя няма да може да влезе в дневния ред дори в "деня на опозицията" (всяка първа сряда от месеца).

В деня на опозицията няма да могат да се правят и изслушвания - да не вземе да викнем някой министър да се обяснява. Ще кажете - ама в петък ще идват поне? Ако не искат, няма, защото ограничението от две отлагания на въпрос се отменя. Ще могат вечно да отлагат и да се крият от въпроси.

Освен парламентарния контрол, законодателната инициатива на опозицията също е засегната. Вече законопроектите ни няма да трябва да се гледат заедно с тези на управляващите. В предишни парламенти, за да се "откачи" един законопроект от други със същата тема, трябваше 2/3 мнозинство в комисия. Но тъй като нямат толкова, махат това по-високо мнозинство. Т.е. законопроект на опозицията може да не стигне до разглеждане никога. За да не се червят да го отхвърлят.

Премахва се и задължението на институциите да предоставят документи на народните представители. Важен инструмент, с който да знаем какво прави властта. Сега ключови документи ще се крият без дори да трябва изобретателността на предишните - неспазване на срокове, класифициране на информация, частични отговори. Сега просто ще казват "няма пък".

Всички тези вредни поправки се предлагат без мотиви (с три кратки, бланкетни изречения). Радев се оплака от законодателната инициатива на депутатите, че не била по стандартите на Министерския съвет. Но явно тези правила не важат за неговите депутати.

Колеги управляващи, оберете си поне малко авторитарните желания. Опозицията не е там за да пречи, а за да показва алтернатива и да бъде глас на тези, които не са гласували за вас.