Изгряваща надежда: Карина Маринкова с престижна награда от Фондация „Димитър Бербатов“

19 Май, 2026 07:56 833 3

  • contemporary dance studio „sense“-
  • лауреат-
  • фондация „димитър бербатов“-
  • спорт-
  • карина маринкова

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В света на изкуството, където всяко движение е израз на емоция, а всяка стъпка – път към мечтите, едно 10-годишно момиче от България се превърна в символ на вдъхновение и упоритост.

Карина Маринкова, възпитаничка на Contemporary Dance Studio „Sense“, заслужено грабна титлата „Лауреат“ в категория „Изкуство“ за ученици от 1. до 4. клас на престижните награди на Фондация „Димитър Бербатов“.

От над 180 талантливи деца, които се бориха за признание, само 27 бяха селектирани, а едва 9 получиха заветното отличие „Лауреат“. Сред тях блести и Карина – не просто с изключителните си умения, но и с неизчерпаемата си енергия, трудолюбие и страст към танца. Тя е живото доказателство, че когато вложиш сърце и постоянство, успехът е неизбежен.

Истинската сила се ражда в изпитанията 2025 година се оказа изпълнена с предизвикателства за малката танцьорка. След тежка травма, която застраши мечтите ѝ, Карина не се предаде. Всяка репетиция бе битка, всяко излизане на сцената – триумф над болката и страха. Вместо да се огъне, тя превърна трудностите в гориво за още по-големи успехи.

Златни медали и аплодисменти Със завидна дисциплина и непоколебим дух, Карина участва в редица национални и международни състезания, където спечели девет златни, три сребърни и едно бронзово отличие. Тези награди са не просто символ на талант, а ярко доказателство за нейната воля и психическа устойчивост, които вдъхновяват и най-големите професионалисти.

Историята на Карина Маринкова е истински пример за това, че любовта към изкуството и несломимият дух могат да превърнат всяко препятствие в стъпало към успеха. Тя вдъхновява не само своите връстници, но и всички, които вярват, че с постоянство, труд и голямо сърце няма невъзможни неща.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ганьо евроатлантика

    2 2 Отговор
    Щом не е награда за ЛГБТ+ извращения, не струва!

    08:05 19.05.2026

  • 2 Щукар

    2 0 Отговор
    Браво на тези красиви деца!

    08:21 19.05.2026

  • 3 гаргата:

    3 0 Отговор
    тоя прекалява с прегръдките

    08:47 19.05.2026

