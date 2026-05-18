Бум на резервациите у нас след триумфа на "Евровизия", четири града са вариант за домакинството догодина

18 Май, 2026 20:49, обновена 18 Май, 2026 21:03

Бум на резервациите у нас след триумфа на "Евровизия", четири града са вариант за домакинството догодина - 1
Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

След триумфа на България на „Евровизия 2026“, Столична община и Българската национала телевизия организират открито градско парти

Събитието ще се проведе утре от 18:00 часа на площад „Княз Александър I Батенберг“, а от 18:45 БНТ ще предава пряко. Феновете могат да приветстват DARA на едно незабравимо „Bangaranga“ парти в центъра на София.Водеща на музикалното събитие ще бъде Боряна Граматикова – ръководител на българската делегацията на „Евровизия 2026“ и водеща на предаването „Отблизо“. Сигналът ще бъде подаван и към EBU, откъдето може да бъде използван и през през вътрешния международен видео обмен.

Първи преки резултати за икономиката буквално часове след победата на „Евровизия“ – бум на хотелски резервации.

За над милион посещения на сайтовете на големите общини у нас от чужденци съобщават от Институт за анализи и оценки в туризма. Засилен интерес на чужденци към България само ден след историческата победа на DARA в „Евровизия“, отчитат от Институт за анализи и оценки в туризма.Румен Драганов, Институт за анализи и оценки в туризма:

„Мога да кажа, че от вчера България вече е друга. Изключително силен интерес към нашата страна. Сайтовете, които са свързани с информацията за България, това е основният сайт SeeBulgaria, и също така тези, които са на Столична община, Община Пловдив, Бургас, Враца, Стара Загора, Търново са изключително посещавани. Имаме над 1 млн. посещения само за 24 часа.“ Бум на хотелските резервации за догодина, въпреки че все още не са ясни датите, в които България ще приеме „Евровизия“ у нас.

Ива Гацева, секретар на Българската хотелиерска асоциация: „Сякаш тази сутрин България се събуди различна. Появи се на картата на Европа по един главоломен начин. Голяма част от колегите споделят, че имат, как да кажа, една вълна от резервации, която се е появила още в самата нощ, пресечка, на финала на „Евровизия“. Резервирани са конкретни дати следващата година, горе-долу около този период.“ Оказва се, че желаещите да гледат „Евровизия“ в България следващата година не се интересуват само от хотелите и местата за настаняване.

Румен Драганов, председател на Борда по туризъм: „Това, от което се интересуват в момента, са транспортните връзки – автобусните линии, които свързват София с други градове. И също така изключително важно е позиционирането на самите хотели в търсачките по отношение на цените, които те имат. Трябва да имат варианти на цени.“ А хотелиерите от сега алармират за проблем, който трябва да бъде решен до следващата „Евровизия“.

Ива Гацева, секретар на Българската хотелиерска асоциация: „Голям проблем продължава да бъде полетната свързаност. Т.е. няма как да пожелаят туристите да дойдат, ако няма достатъчно полети, за което ние активно се борим.“Заради очаквания наплив от зрители на следващата „Евровизия“ друг голям проблем може да се окаже капацитетът на летищата и липсата на достатъчно голям автопарк от коли под наем. Ако столицата приеме финала, тогава ще се наложи и ускорено завършване на метростанцията до зала „Арена София“.

Кой обаче ще е градът домакин на конкурса догодина? Четири града се борят за това - София, Бургас, Варна и Пловдив. Какви са плюсовете и минусите на всеки един от тях?

София е естественият домакин на "Евровизия", смятат от градската управа. И дават пример и с това, че само за денонощие са успели да изградят сцената за DARA утре на площад "Батенберг", която е същата като новогодишната и за която обикновено е нужен месец подготовка.

Ирина Дакова, зам.-кмет „Култура и туризъм“ на Столична община: "Аз не мисля, че трябва да има надпревара, смятам, че спечелването на "Евровизия" е апел към всички нас да бъдем обединени. Всички знаят и предполагат, че ще предложим "Арена" София, аз смея да твърдя, че тя също не е достатъчна и ще бъдат необходими допълнителни неща, допълнителна инфраструктура, изграждане на допълнителни съоръжения, защото мащабът е изключително голям. И смятам, че София е естественият център по отношение на развитата инфраструктура - това е летище София, това е легловата база."

Вторият по големина град у нас - Пловдив, също вярва, че може да бъде домакин. Кметът Костадин Димитров допусна и стадионът на Ботев да поеме хилядите зрители, но трябва да се направи реконструкция.

Костадин Димитров, кмет на Пловдив: "Ако искаме удобства откъм летище и зала, София е фаворит в тази посока, но дотам. Ако искаме град, който е европейска столица на културата, жив град, град, който е най-старият жив град в Европа, Пловдив е доказал в своята история, че е много добър домакин. Имаме няколко възможности - спортната зала "Колодрумът" е с недостатъчен капацитет, но може да се надгради, стадион "Ботев" може също да е една от локациите".

В морската столица ще свикат Консултативният съвет по туризъм. Освен това на следващата сесия на общинския съвет ще бъде гласувано DARA да стане почетен гражданин на Варна.

Благомир Коцев, кмет на Община Варна: "Първо, Варна е родният град на DARA и третият по големина град, и бих казал най-красивият град в България. Освен това Варна е морска столица, има изключителна свързаност, имаме голяма леглова база, имаме и зала, в която това може да се случи. Спортната зала е с капацитет 6 хиляди души."

Бургас, част от старта на Джиро Д'Италия предлага своята "Арена" Бургас, включително с 1200 паркоместа. Според кмета именно модерната база, добрата инфраструктура и локацията на града правят Бургас отличен вариант за домакин на конкурса.

Димитър Николов, кмет на Бургас: "Лично моето желание е справедливо състезание, за нас е важно България да се представи по най-добрия начин." Притежаваме зала със 7000 седящи места и 15 000 правостоящи, две зали за бекстейдж, имаме многоетажен паркинг паркинг. И все пак изискванията на Европейския съвет за радио и телевизия са донякъде ясни. Залата трябва да е закрита, с капацитет около 10 000 зрители при монтирана сцена, да има пространство за огромната сцена и мащабната сценична техника, също да има т.нар. зелена стая, огромен пресцентър за стотици журналисти, десетки гримьорни и коментаторски кабини. Важно условие е да бъде на разположение до 2 месеца преди финала. Градът трябва да отговаря също на редица изисквания като добра транспортна свързаност и близко международно летище, добра леглова база.

В специално интервю за "Светът и ние" директорът на Европейския песенен конкурс заяви, че изборът на зала е сред основните критерии, но не само.Мартин Грийн, директор на "Евровизия": "Ключовото е да има пространство за самото представление - обикновено голяма зала, където има място за много хора и цялото представление. Но преди всичко е желанието да се домакинства на събитието и на целия фестивал - стига градът да има желание и да го прави с любов, ние ще успеем да създадем всичко друго. Но още е много рано.

Тепърва започваме разговорите с БНТ през идните седмици."По думите му 14 000 души са били заети с организацията във Виена. Там очакванията бяха за 200 000 евровизионни фенове.През миналата година София е посрещнала рекордните близо 1,4 милиона туристи, което представлява увеличение от 9% спрямо предходната година. За първи път столицата преминава границата от 3 милиона реализирани нощувки. А Виена е посрещнала почти 9 милиона туристи и 20 милиона нощувки.Всяко инвестирано евро в организацията на конкурса се връща двойно.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Беки овеня

    21 10 Отговор
    И целата гейщина да се пренесе тука

    21:05 18.05.2026

  • 2 Българин

    24 16 Отговор
    До другата година няма да има ни Европа, ни перверзната Евровизия!

    Коментиран от #5

    21:05 18.05.2026

  • 3 Турция

    13 6 Отговор
    И Турция полудя по Бангаранга!

    Коментиран от #6, #29, #30

    21:06 18.05.2026

  • 4 Един мъж

    16 6 Отговор
    Ще се отхмъбеме на пияни и нашмъркани чуждестранни гуспожици...

    Коментиран от #10

    21:08 18.05.2026

  • 5 Ъъъъ

    7 21 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Рашата отдавна ще бъде заличена и никой няма да си спомня за нея.

    21:09 18.05.2026

  • 6 Важи

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Турция":

    Интересно се е получила!

    21:10 18.05.2026

  • 7 Сатана Z

    11 2 Отговор
    Глупости.

    21:10 18.05.2026

  • 8 Приказка ще е за България

    10 8 Отговор
    Пловдив трябва да е!!!
    Имат летище и е град по средата на държавата. Бургас и София са почти равно отдалечени от Пловдив.
    Т.е общо три летища!!!! Магистрала.
    Остава само да се покрие стадион Ботев!!!

    Коментиран от #12

    21:13 18.05.2026

  • 9 Буум, шакалака,

    7 2 Отговор
    шакалака, мaафaкa! Ta шака!

    21:13 18.05.2026

  • 10 Ха ха хаааа

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Един мъж":

    ще си от3в@т от тебе €пейските госпоици с дръжки в прашките.

    Коментиран от #15

    21:15 18.05.2026

  • 11 Ясно е

    8 6 Отговор
    София или Пловдив , Забравете Бургас и Варна. Ако искаме да се представим на ниво, само тези два града могат да организират блестящо събитие

    Коментиран от #17, #22

    21:15 18.05.2026

  • 12 История

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Приказка ще е за България":

    Перфектен град Пловдив.

    21:17 18.05.2026

  • 13 Бангаранга

    6 1 Отговор
    Стадионът на ЦСКА или на Ботев Пловдив. Това са местата

    21:18 18.05.2026

  • 14 АЗ АКО СЪМ НА ДАРА

    10 9 Отговор
    ЩЕ КАЖА...АЗ ДОКАРАХ ЕВРОВИЗИЯ В БЪЛГАРИЯ...РОДЕНА СЪМ ВЪВ ВАРНА И ТАМ ЩЕ Е ЕВРОВИЗИЯ...КАЗАХ!.....

    Коментиран от #18

    21:19 18.05.2026

  • 15 Ааа...

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха хаааа":

    Вие паветниците сте това мъжете с прашките, но ако сте с червилце и перука, саксофон ще ви дам да музицирате!

    21:20 18.05.2026

  • 16 Синус и евкалип

    4 4 Отговор
    Да идва.световното по футбил. После сме ние. Емоция зривява Света. Трябва да се мисли. Ако се направи в центъра на държавата - Пловдив, всички ще спечелят. Абсолютно всички. Летища, наземни превози, ресторанти във всички градове, хотели. Цветно и красиво

    21:22 18.05.2026

  • 17 Вие пък

    3 8 Отговор

    До коментар #11 от "Ясно е":

    онези двете градчета на кафявия памперс се мислят за преки конкуренти на Барселона и Марсилия по каквото се сетите. Че едното градче е и неква столица- тва комунизма е голем напън да ти порасне...

    21:23 18.05.2026

  • 18 Да да

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "АЗ АКО СЪМ НА ДАРА":

    на 19та буна до 29тата ВИК тръба, хахаха

    21:25 18.05.2026

  • 19 Плаче ми се

    5 3 Отговор
    Много висока топка. България е. Името. Номер едно. Бангарангааааааа

    21:26 18.05.2026

  • 20 Оригинал

    4 1 Отговор
    Пловдив . Стадион Ботев.

    21:28 18.05.2026

  • 21 Нямаме зала в момента

    7 1 Отговор
    Зала около 10 хил. в кояти трябва да има огромна трибуна. Отделно, непосредствено десетки помощни помещения . Единствено стадион в България може да покрие тези изисквания

    21:31 18.05.2026

  • 22 Аз пък съм

    13 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ясно е":

    за Бургас. Залата им е чудесна, Морската градина е прекрасна. Ако е хубаво времето, ще става и за плаж. Наблизо са Сарафово, Поморие, Равда и Слънчев бряг с огромна леглова база, която спокойно може да настани 200-250 хиляди души. Нито София, нито Пловдив могат да предложат такава.
    Но където и да е, основният проблем ще е с изхранването и там яко ще се изложим с цените, качеството на храната и недостига на обслужващ персонал.

    Коментиран от #38, #39

    21:40 18.05.2026

  • 23 Тити

    14 1 Отговор
    Явно сме богата държава щом с лека ръка харпун 100 милиона евра за да грачат 20 човека дето след три дни никой няма да ги знае.

    Коментиран от #44

    21:46 18.05.2026

  • 24 Български лъжлив евроейски цървул

    10 0 Отговор
    но колосан. Какво лъжите хорат.Вчера спечели и днес всичко било резервирано.И как разбрахте?
    Като още не се знае в кой град ще е бе еврог€йт@ци.Или то няма значение къде ще запазиш хотел може и в украйна и тя е близо.Смешни сте!Първо решете къде ще е този г€й парад после се хвалете, че пръщи от резервации.

    22:01 18.05.2026

  • 25 Боярйышник

    5 4 Отговор
    Няма какво да се залъгваме, естествено, че Бургас има най-големи шансове.
    Покрива абсолютно всички критерии на организирането на Евровизия, кмета е много сериозен и амбициозен, казвам го със ясното съзнание, че не съм от Бургас и не съм от Гроб.
    Просто видях как стартира GIRO DITALIA, и бях изключително впечатлен от организацията, безупречна…

    22:14 18.05.2026

  • 26 Факти

    5 3 Отговор
    Копейките са болни. За тях най-голямата радост е Русия да е добре, а България да е зле.

    22:19 18.05.2026

  • 28 А нашите

    3 3 Отговор
    Копеи резервират места в Расия за конкурса Чанга Чунга

    22:26 18.05.2026

  • 29 Ваттнник

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Турция":

    И ний полудяхме по Чанга Чунга

    22:35 18.05.2026

  • 37 Край

    1 0 Отговор
    Браво на Дара. НО все по натрапчиво я изписват като DARA. Почвам леко да се притестнявам да не бъркам, като толкова и се радвах.

    22:54 18.05.2026

  • 38 Край

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Аз пък съм":

    В Бургас или Варна трябва да е евровизията ако искаме това да е реклама за българския туризъм. Имат много хотели наоколо имат и прилични зали. София туристическа дестинация няма да стане и хотелите и са малко.

    22:57 18.05.2026

  • 39 Интересно

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Аз пък съм":

    Като знаем какви са храните по родното ни черноморие....
    Освен това, представи си как в 19:30ч, няколко хиляди гости на конкурса хукват към залата. От де толкоз таксита?

    23:07 18.05.2026

  • 40 Хайо

    1 0 Отговор
    Карлуково сред тях ли е ?

    00:12 19.05.2026

  • 41 Смех

    0 0 Отговор
    Пълни глупости

    00:36 19.05.2026

  • 42 От чужбина

    4 1 Отговор
    Това добре. Дара представи България отлично. Тя се явява като искрата за българския туризъм. Ама горивото си остава за българите. Това ще рече, че всички хотелиери, ресторантьори и заети в този бизнес трябва да се напънат и да посрещнат гостите както подобава. Целта е гостите да са доволни за да повторят и в следващите години. НЕ да им дерете кожите като за последно, пък после да става каквото ще... Или аз сега да спечеля, пък карай... НЕ! Или се представяте отлично или губите цялата тази преднина, която Дара ви даде безплатно. Разбира се тук трябва да се впегнат и разните служби, включително и по чистотата. На никой турист няма да му е приятно да види боклучарници около пътя и не само. Полицията да озапти джепчииките и разните надрусани и пияни батки по пътищата. Изобщо, ако искате стабилни печалби трябва да се стегнете.

    00:44 19.05.2026

  • 43 Серсемин

    0 1 Отговор
    Не бе, у Пеулник /Перник/, айде може и у с.Дивотино.
    Ако питате Козлодуйския ще настоява за там. Дако, че кОмарете там са като врабчета гоуеми.

    00:53 19.05.2026

  • 44 От чужбина

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тити":

    Не е така! И аз не дооценявах Евровизия, особено ме отврати когато спечели някакъв или някаква с брада и мустаци и неясна полова ориентация. Да, но случайно попаднах на един от клиповете на Слави Клашера и гледах какво казва той за Швеция. Според него шведите се интересуват от Евровизия и то много, почти като Световното по футбол. В момента тава практически означава, да очакваме шведски туристи това лято по Черноморието. Ако последните години шведите са се броели на пръсти, сега определено се очаква да са в пъти повече. Швеция е богата финансово и бедна на слънце, туристите им ще оставят доста пари по хотели и ресторанти и плажове. А и не само шведите.

    Коментиран от #48

    01:05 19.05.2026

  • 45 Един

    0 0 Отговор
    Ами аз съм от Варна и е пълен смях да бъде тука това нещо. Спортна зала е подигравка, като видях сцената във Виена. Стадионите са трагедия. Просто няма къде, въпреки че има всичко друго необходимо откъм леглова база логистика и тем подобни. А доколкото разбрах и изискването е да е в зала, а не стадион. Значи остават Бургас и София. В Бургас ще е неповторимо, заради красотата на самият град. Но най-вероятно ще изберат София и пак ще се изложим със отвратителната си скапана столица.

    Коментиран от #47

    02:08 19.05.2026

  • 46 Къде ще е Евровизия

    1 0 Отговор
    Зависи от организаторите на конкурса.

    02:13 19.05.2026

  • 47 Трябва да е в столицата по принцип

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Един":

    Но като цяло разсъждението ти е правилно.

    02:15 19.05.2026

  • 48 В късния соц имаше шведски туристи и

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "От чужбина":

    Финландски също така особено в Албена. Но защо в последните години го загубихме не знам точно.

    02:19 19.05.2026

