Бум на резервациите у нас след триумфа на "Евровизия", четири града са вариант за домакинството догодина

След триумфа на България на „Евровизия 2026“, Столична община и Българската национала телевизия организират открито градско парти
Събитието ще се проведе утре от 18:00 часа на площад „Княз Александър I Батенберг“, а от 18:45 БНТ ще предава пряко. Феновете могат да приветстват DARA на едно незабравимо „Bangaranga“ парти в центъра на София.Водеща на музикалното събитие ще бъде Боряна Граматикова – ръководител на българската делегацията на „Евровизия 2026“ и водеща на предаването „Отблизо“. Сигналът ще бъде подаван и към EBU, откъдето може да бъде използван и през през вътрешния международен видео обмен.
Първи преки резултати за икономиката буквално часове след победата на „Евровизия“ – бум на хотелски резервации.
За над милион посещения на сайтовете на големите общини у нас от чужденци съобщават от Институт за анализи и оценки в туризма. Засилен интерес на чужденци към България само ден след историческата победа на DARA в „Евровизия“, отчитат от Институт за анализи и оценки в туризма.Румен Драганов, Институт за анализи и оценки в туризма:
„Мога да кажа, че от вчера България вече е друга. Изключително силен интерес към нашата страна. Сайтовете, които са свързани с информацията за България, това е основният сайт SeeBulgaria, и също така тези, които са на Столична община, Община Пловдив, Бургас, Враца, Стара Загора, Търново са изключително посещавани. Имаме над 1 млн. посещения само за 24 часа.“ Бум на хотелските резервации за догодина, въпреки че все още не са ясни датите, в които България ще приеме „Евровизия“ у нас.
Ива Гацева, секретар на Българската хотелиерска асоциация: „Сякаш тази сутрин България се събуди различна. Появи се на картата на Европа по един главоломен начин. Голяма част от колегите споделят, че имат, как да кажа, една вълна от резервации, която се е появила още в самата нощ, пресечка, на финала на „Евровизия“. Резервирани са конкретни дати следващата година, горе-долу около този период.“ Оказва се, че желаещите да гледат „Евровизия“ в България следващата година не се интересуват само от хотелите и местата за настаняване.
Румен Драганов, председател на Борда по туризъм: „Това, от което се интересуват в момента, са транспортните връзки – автобусните линии, които свързват София с други градове. И също така изключително важно е позиционирането на самите хотели в търсачките по отношение на цените, които те имат. Трябва да имат варианти на цени.“ А хотелиерите от сега алармират за проблем, който трябва да бъде решен до следващата „Евровизия“.
Ива Гацева, секретар на Българската хотелиерска асоциация: „Голям проблем продължава да бъде полетната свързаност. Т.е. няма как да пожелаят туристите да дойдат, ако няма достатъчно полети, за което ние активно се борим.“Заради очаквания наплив от зрители на следващата „Евровизия“ друг голям проблем може да се окаже капацитетът на летищата и липсата на достатъчно голям автопарк от коли под наем. Ако столицата приеме финала, тогава ще се наложи и ускорено завършване на метростанцията до зала „Арена София“.
Кой обаче ще е градът домакин на конкурса догодина? Четири града се борят за това - София, Бургас, Варна и Пловдив. Какви са плюсовете и минусите на всеки един от тях?
София е естественият домакин на "Евровизия", смятат от градската управа. И дават пример и с това, че само за денонощие са успели да изградят сцената за DARA утре на площад "Батенберг", която е същата като новогодишната и за която обикновено е нужен месец подготовка.
Ирина Дакова, зам.-кмет „Култура и туризъм“ на Столична община: "Аз не мисля, че трябва да има надпревара, смятам, че спечелването на "Евровизия" е апел към всички нас да бъдем обединени. Всички знаят и предполагат, че ще предложим "Арена" София, аз смея да твърдя, че тя също не е достатъчна и ще бъдат необходими допълнителни неща, допълнителна инфраструктура, изграждане на допълнителни съоръжения, защото мащабът е изключително голям. И смятам, че София е естественият център по отношение на развитата инфраструктура - това е летище София, това е легловата база."
Вторият по големина град у нас - Пловдив, също вярва, че може да бъде домакин. Кметът Костадин Димитров допусна и стадионът на Ботев да поеме хилядите зрители, но трябва да се направи реконструкция.
Костадин Димитров, кмет на Пловдив: "Ако искаме удобства откъм летище и зала, София е фаворит в тази посока, но дотам. Ако искаме град, който е европейска столица на културата, жив град, град, който е най-старият жив град в Европа, Пловдив е доказал в своята история, че е много добър домакин. Имаме няколко възможности - спортната зала "Колодрумът" е с недостатъчен капацитет, но може да се надгради, стадион "Ботев" може също да е една от локациите".
В морската столица ще свикат Консултативният съвет по туризъм. Освен това на следващата сесия на общинския съвет ще бъде гласувано DARA да стане почетен гражданин на Варна.
Благомир Коцев, кмет на Община Варна: "Първо, Варна е родният град на DARA и третият по големина град, и бих казал най-красивият град в България. Освен това Варна е морска столица, има изключителна свързаност, имаме голяма леглова база, имаме и зала, в която това може да се случи. Спортната зала е с капацитет 6 хиляди души."
Бургас, част от старта на Джиро Д'Италия предлага своята "Арена" Бургас, включително с 1200 паркоместа. Според кмета именно модерната база, добрата инфраструктура и локацията на града правят Бургас отличен вариант за домакин на конкурса.
Димитър Николов, кмет на Бургас: "Лично моето желание е справедливо състезание, за нас е важно България да се представи по най-добрия начин." Притежаваме зала със 7000 седящи места и 15 000 правостоящи, две зали за бекстейдж, имаме многоетажен паркинг паркинг. И все пак изискванията на Европейския съвет за радио и телевизия са донякъде ясни. Залата трябва да е закрита, с капацитет около 10 000 зрители при монтирана сцена, да има пространство за огромната сцена и мащабната сценична техника, също да има т.нар. зелена стая, огромен пресцентър за стотици журналисти, десетки гримьорни и коментаторски кабини. Важно условие е да бъде на разположение до 2 месеца преди финала. Градът трябва да отговаря също на редица изисквания като добра транспортна свързаност и близко международно летище, добра леглова база.
В специално интервю за "Светът и ние" директорът на Европейския песенен конкурс заяви, че изборът на зала е сред основните критерии, но не само.Мартин Грийн, директор на "Евровизия": "Ключовото е да има пространство за самото представление - обикновено голяма зала, където има място за много хора и цялото представление. Но преди всичко е желанието да се домакинства на събитието и на целия фестивал - стига градът да има желание и да го прави с любов, ние ще успеем да създадем всичко друго. Но още е много рано.
Тепърва започваме разговорите с БНТ през идните седмици."По думите му 14 000 души са били заети с организацията във Виена. Там очакванията бяха за 200 000 евровизионни фенове.През миналата година София е посрещнала рекордните близо 1,4 милиона туристи, което представлява увеличение от 9% спрямо предходната година. За първи път столицата преминава границата от 3 милиона реализирани нощувки. А Виена е посрещнала почти 9 милиона туристи и 20 милиона нощувки.Всяко инвестирано евро в организацията на конкурса се връща двойно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Ъъъъ
До коментар #2 от "Българин":Рашата отдавна ще бъде заличена и никой няма да си спомня за нея.
21:09 18.05.2026
6 Важи
До коментар #3 от "Турция":Интересно се е получила!
21:10 18.05.2026
8 Приказка ще е за България
Имат летище и е град по средата на държавата. Бургас и София са почти равно отдалечени от Пловдив.
Т.е общо три летища!!!! Магистрала.
Остава само да се покрие стадион Ботев!!!
Коментиран от #12
21:13 18.05.2026
10 Ха ха хаааа
До коментар #4 от "Един мъж":ще си от3в@т от тебе €пейските госпоици с дръжки в прашките.
Коментиран от #15
21:15 18.05.2026
12 История
До коментар #8 от "Приказка ще е за България":Перфектен град Пловдив.
21:17 18.05.2026
15 Ааа...
До коментар #10 от "Ха ха хаааа":Вие паветниците сте това мъжете с прашките, но ако сте с червилце и перука, саксофон ще ви дам да музицирате!
21:20 18.05.2026
17 Вие пък
До коментар #11 от "Ясно е":онези двете градчета на кафявия памперс се мислят за преки конкуренти на Барселона и Марсилия по каквото се сетите. Че едното градче е и неква столица- тва комунизма е голем напън да ти порасне...
21:23 18.05.2026
18 Да да
До коментар #14 от "АЗ АКО СЪМ НА ДАРА":на 19та буна до 29тата ВИК тръба, хахаха
21:25 18.05.2026
22 Аз пък съм
До коментар #11 от "Ясно е":за Бургас. Залата им е чудесна, Морската градина е прекрасна. Ако е хубаво времето, ще става и за плаж. Наблизо са Сарафово, Поморие, Равда и Слънчев бряг с огромна леглова база, която спокойно може да настани 200-250 хиляди души. Нито София, нито Пловдив могат да предложат такава.
Но където и да е, основният проблем ще е с изхранването и там яко ще се изложим с цените, качеството на храната и недостига на обслужващ персонал.
Коментиран от #38, #39
21:40 18.05.2026
24 Български лъжлив евроейски цървул
Като още не се знае в кой град ще е бе еврог€йт@ци.Или то няма значение къде ще запазиш хотел може и в украйна и тя е близо.Смешни сте!Първо решете къде ще е този г€й парад после се хвалете, че пръщи от резервации.
22:01 18.05.2026
25 Боярйышник
Покрива абсолютно всички критерии на организирането на Евровизия, кмета е много сериозен и амбициозен, казвам го със ясното съзнание, че не съм от Бургас и не съм от Гроб.
Просто видях как стартира GIRO DITALIA, и бях изключително впечатлен от организацията, безупречна…
22:14 18.05.2026
29 Ваттнник
До коментар #3 от "Турция":И ний полудяхме по Чанга Чунга
22:35 18.05.2026
38 Край
До коментар #22 от "Аз пък съм":В Бургас или Варна трябва да е евровизията ако искаме това да е реклама за българския туризъм. Имат много хотели наоколо имат и прилични зали. София туристическа дестинация няма да стане и хотелите и са малко.
22:57 18.05.2026
39 Интересно
До коментар #22 от "Аз пък съм":Като знаем какви са храните по родното ни черноморие....
Освен това, представи си как в 19:30ч, няколко хиляди гости на конкурса хукват към залата. От де толкоз таксита?
23:07 18.05.2026
43 Серсемин
Ако питате Козлодуйския ще настоява за там. Дако, че кОмарете там са като врабчета гоуеми.
00:53 19.05.2026
44 От чужбина
До коментар #23 от "Тити":Не е така! И аз не дооценявах Евровизия, особено ме отврати когато спечели някакъв или някаква с брада и мустаци и неясна полова ориентация. Да, но случайно попаднах на един от клиповете на Слави Клашера и гледах какво казва той за Швеция. Според него шведите се интересуват от Евровизия и то много, почти като Световното по футбол. В момента тава практически означава, да очакваме шведски туристи това лято по Черноморието. Ако последните години шведите са се броели на пръсти, сега определено се очаква да са в пъти повече. Швеция е богата финансово и бедна на слънце, туристите им ще оставят доста пари по хотели и ресторанти и плажове. А и не само шведите.
Коментиран от #48
01:05 19.05.2026
47 Трябва да е в столицата по принцип
До коментар #45 от "Един":Но като цяло разсъждението ти е правилно.
02:15 19.05.2026
48 В късния соц имаше шведски туристи и
До коментар #44 от "От чужбина":Финландски също така особено в Албена. Но защо в последните години го загубихме не знам точно.
02:19 19.05.2026