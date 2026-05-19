САЩ отмениха санкциите върху доставките на суров петрол от Русия до 17 юни

19 Май, 2026 09:21 390 6

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министерството на финансите на САЩ отмени санкциите върху транзакции, включващи продажба и транспортиране на суров петрол и петролни продукти от Русия, натоварени на танкери до 17 април. Съответният генерален лиценз е публикуван на уебсайта на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

Това освобождаване се отнася за транзакции, включващи „продажба, доставка или разтоварване на суров петрол или петролни продукти с произход от Руската федерация, натоварени на който и да е плавателен съд, включително плавателни съдове, блокирани от гореспоменатите актове (включени в списъците със санкции на Министерството на финансите на САЩ - ТАСС), преди 00:01 ч. източно време (07:01 ч. московско време - ТАСС) на 17 април 2026 г.“. Такива транзакции са разрешени „до 00:01 ч. източно време, 17 юни 2026 г. (07:01 ч. московско време).“

В документа се подчертава, че лицензът не разрешава транзакции, свързани с редица руски региони, включително Крим, Донецката народна република (ДНР) и Луганската народна република (ЛНР), както и Иран, Куба и Северна Корея. В него се посочва също, че новият генерален лиценз „напълно замества“ подобен лиценз, издаден от Министерството на финансите на САЩ на 17 април. Той изтече на 16 май.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви по-рано, че администрацията на САЩ отменя санкциите върху доставките на натоварен суров петрол от Русия за 30 дни, за да гарантира, че „най-уязвимите страни“ имат достъп до енергия. Той добави, че тази стъпка е насочена към стабилизиране на световния петролен пазар.

На 12 март Министерството на финансите на САЩ отмени санкциите върху продажбата на суров петрол и петролни продукти от Русия, натоварени на плавателни съдове преди тази дата. На 19 март то поднови лиценза си, добавяйки разпоредби, забраняващи транзакции, включващи няколко региона на Руската федерация, както и Северна Корея и Куба. Лицензът изтече на 11 април. На 17 април Министерството на финансите на САЩ издаде лиценз, позволяващ операции по продажба, транспортиране и разтоварване на петрол и петролни продукти с руски произход, натоварени на танкери до 17 април, до 16 май.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЮРОХАНЕЦ

    5 0 Отговор
    Ние следваме Кая и Урсула. Купуваме само скъпи демократични молекули.

    Коментиран от #3

    09:25 19.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    Значи и България може и бензина ще падне наполовина.

    09:31 19.05.2026

  • 3 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЮРОХАНЕЦ":

    Те иначе са диктаторски но минали през "демократична" държава например като Турция.

    09:36 19.05.2026

  • 4 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 4 Отговор
    Разрешавам....КАЗАХ.

    09:36 19.05.2026

  • 5 КО СТАНА БРЕ

    5 0 Отговор
    ПАК ОПРЯХТЕ ДО РУСКИ ПЕТРОЛ И ГАЗ.ТО РЕАЛНО БЕЗ ТЯХ НЕ МОЖЕ.КЛЯКАЙТЕ ОЩЕ.

    09:37 19.05.2026

  • 6 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 2 Отговор
    Путин ми прати прошение.

    09:41 19.05.2026