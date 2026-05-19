Човекът, който иска да свали Флорентино Перес в Реал Мадрид: Очаквайте новини след 2-3 дни

Крайният срок за подаване на кандидатури за президентските избори в Реал Мадрид вече е ясен, след като настоящият президент Флорентино Перес обяви свикването на избори. Процедурата ще остане отворена до събота, 23 май. Освен самия Перес, който вече потвърди намерението си да се кандидатира отново, друг член на клуба също подготвя проект в ускорени срокове, за да се включи в надпреварата.

Става въпрос за Енрике Рикелме, който заяви по време на събитие по падел, че основното препятствие пред кандидатурата му – гаранцията от 187 милиона евро – не представлява проблем.

„Разбира се, че разполагам с гаранцията. Иначе нямаше да говоря по темата. До два или три дни ще има развитие“, коментира Рикелме пред медиите.

Бизнесменът, който притежава 75% от "Cox Energy Group" – една от водещите компании в сектора на възобновяемата енергия с над 15 000 служители и присъствие в 30 държави – бе лаконичен, но уверен в изказването си.

„Разбирам интереса към това какво предстои. Все още работим по проекта. Разполагаме с много малко време, за да организираме нещо наистина стойностно и полезно за Реал Мадрид. Няма да действаме прибързано. В следващите дни ще вземем решение. Ако се включим, ще бъде с идея, която да носи ползи за членовете на клуба през следващите 10, 15 или 20 години“, заяви той.

В заключение Рикелме добави: „Ще работим още няколко дни и ако сме готови, без колебание ще се кандидатираме“.

Времето обаче е сериозен фактор за него, тъй като обявяването на изборите го е изненадало. Той разполага с едва 10 дни, за да подготви необходимата документация и да представи проекта си пред членовете на клуба, въпреки че работи по подобна идея още от 2021 година, когато за първи път загатна за възможна кандидатура.

Според устава на клуба, кандидатите за президент трябва да осигурят гаранция в размер на 15% от бюджета на клуба, който в момента възлиза на 1,2 милиарда евро, чрез лични активи и собствени средства. Освен това кандидатът трябва да е член на клуба поне 20 последователни години. Управителният съвет трябва да се състои от минимум девет души, като вицепрезидентът трябва да има поне 15 години членство, а останалите членове – минимум 10.

Междувременно бъдещето на Жозе Моуриньо също може да се окаже свързано с евентуалната кандидатура на Рикелме. Ако той официално се включи в изборите, Флорентино Перес вероятно ще изчака приключването им, преди да финализира евентуално споразумение с португалския специалист.

Хипотетичните избори биха могли да се проведат в началото на юни, а при победа на Перес Моуриньо би могъл да изчака развоя на ситуацията, въпреки известната несигурност около процеса. Допълнителен фактор е и финансовата страна на сделката, тъй като трансферната сума може да надхвърли трите милиона евро, заложени в клаузата му за освобождаване.