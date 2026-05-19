Сцената на Сидни Суини от "Еуфория", която взриви интернет: гола и увита в змия (ВИДЕО 18+)

Сериалът "Еуфория" е един от големите скандали на годината. Всеки епизод предизвиква сензация и въпреки че светът се обърна срещу холивудската продукция - всъщност продължава да се интересува и да има противоречиви мнения за сериала, пише woman.bg.



Последните кадри, които буквално взривиха мрежата, са тези, в които актрисата Сидни Суини се появява напълно гола, обвита единствено с огромна змия, в експлицитна сцена от третия сезон на хитовия сериал „Еуфория“. Изглежда, че героинята ѝ Каси отива до крайности, след като възприе новата си самоличност на звезда в OnlyFans, провокирайки последователите си с все по-дръзки образи.

В най-новия епизод на противоречивата драма, излъчен в неделя, Каси заснема рискована фотосесия, организирана от нейната бивша най-добра приятелка и настоящ мениджър Мади. Именно в тази сцена Суини се появява изцяло гола, като тялото ѝ е прикрито само от голям бананов питон, оставяйки малко на въображението.

Освен това, Каси позира и заедно с испанската певица Росалия и актрисата Ана Ван Патен за друга част от фотосесията. В нея Суини е облечена в предизвикателно розово бельо с дълбоко деколте, докато другите две жени също носят оскъдни дрехи.

Хиперсексуализираният образ на Каси се превърна в централен елемент от развитието на героинята ѝ. В предишни епизоди 28-годишната актриса се появи облечена като бебе, с опашки и биберон, а също така и като кученце, което предизвика неодобрението на съпруга ѝ Нейт.



Въпреки това, изобразяването на живота на звезда от OnlyFans предизвика критики от страна на фенове и реални създатели на съдържание в платформата, които го определят като неавтентично и неточно.



Създателят на сериала Сам Левинсън обаче защити образа на Каси в интервю за „The Hollywood Reporter“.

„Това, което винаги сме искали да намерим, е допълнителен пласт на абсурда, който да вплетем, за да не оставаме твърде дълбоко в нейните фантазии или илюзии. Идеята е да излезем извън тях, да разбием четвъртата стена“, коментира Левинсън.