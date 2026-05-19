Винисиус с емоционално обръщение към бившата си

19 Май, 2026 09:59 978 0

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Крилото на Реал Мадрид и националния отбор на Бразилия Винисиус Жуниор се обърна към бившата си приятелка след раздялата им.

Миналата седмица инфлуенсърката Вирджиния Фонсека обяви за прекратяването на връзката си с футболиста.

Винисиус публикува в стори в Инстаграм обща снимка с момичето.

„Благодаря за всичко! Всеки момент и урок до теб бяха незабравими! Всичко най-добро и успех в живота ти! Желая ти щастие. Винаги ще ти бъда благодарен, че посвети част от живота си на мен. Пази се!“ – написа Винисиус.


