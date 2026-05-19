ИПИ: "Справедливата цена" ще се окаже непосилна и безполезна, кабинетът "Радев" сам си изработва криза

19 Май, 2026 10:32 1 367 44

  • ипи-
  • справедлива цена-
  • нов кабинет-
  • криза

Изчислението на "справедлива цена" ще отнеме много повече работа, отколкото самата мярка да действа реално на пазара, смята икономистът от Института за пазарна икономика Адриан Николов

Снимка: News.bg
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Въвеждането на "справедлива цена" на пазара чрез промените в Закона за защита на потребителите, ще бъде непосилно като упражнение и най-вероятно ще бъде доста безполезно като ориентир.

Това заяви в интервю за News.bg икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Адриан Николов във връзка с мерките, които предлага "Прогресивна България" за спиране ръста на цените на пазара.

Николов обясни, че "справедливата цена" като мярка, заложена в Закона за защита на потребителите, е пазарната цена на бизнес, производител, търговец и потребител, които се съгласяват да извършват транзакция. "Говорим за концепция, а не по-скоро за разписан текст, както методологии и подзаконови актове затова как се изчислява справедливата цена", посочи икономистът.

Според него изчислението на "справедлива цена" ще отнеме много повече работа, отколкото самата мярка да действа реално на пазара.

"Основната критика, което идва от модерната търговия е, че бизнесът ще бъде натоварен с административни изисквания, на веригите на доставки, на разходите за производство и това е доста основателно притеснение. Правителството залага мерки за борба с цени, но налага допълнителни административни изисквания върху бизнеса. Иначе мерките са прозрачно насочени към големите търговци на пазара", коментира Адриан Николов.

Той смята, че няма как да бъдат накарани малките търговци да дават отчетност, която би могла да бъде в капацитета на една голяма търговска верига.

Според Николов Комисия за защита на потребителите е доста снабдена с нови права още със Закона за въвеждане на еврото.

По думите му от друга страна КЗК има нови инструменти с разширяване на идеята за монополно положение.

"Ние добавяме една нова концепция, в която се допуска, че е възможно няколко фирми да имат монополно положение, без да има нужда се доказва картел. Леко се разширява полето на конкурентното право, но е интересно да видим доколко институциите ще могат да прилагат правомощията си. Моето мнение е, че досега не използваха активно инструментите, които им даде държавата поради липсата на хора и поради липсата на политическа стабилност", допълни икономистът.

Според него от началото на предизборната кампания се опитва да се изтласка темата с цените на преден план.

"Това беше най-вече чрез говореното на президента Илияна Йотова с ясни критики към служебното правителство и още откакто стана ясно, че Румен Радев ще има собствено правителство, започна да се тласка темата с цените, представена като кризисна ситуация", посочи Адриан Николов.

Той е на мнение, че новото правителство се опитва да си изработи криза с цените, защото знае, че това е най-ясно разбираемата и най-лесната потребителска тема.

Адриан Николов заяви още, че в икономическата наука няма понятие "спекула" и да се говори на такава би било несериозно.

"Не знам доколко има поле за такъв разговор, но това, което е важно да се каже е, че ценовите процеси се движат от потребителското поведение и очакване. От самото говорене за инфлация, кара потребителите да изкарат напред покупките си, което тласка напред инфлацията. Самото говорене, че ни очаква голям ценови шок за в бъдеще, създава условия за повишаване на цени още преди да се е случило", посочи той.

Адриан Николов допълни още, че солените глоби, които се предвиждат с промени в Закона за защита на потребителите промените в Закона за защита на потребителите от 100 000 евро биха били по сила на големите търговски вериги. Глобите може да са по-скоро като процент от оборота, отколкото като фиксирана сума, уточни икономистът, като добави, че глобите няма да бъдат налагани с цел да бъде унищожен бизнесът.

Той заяви още, че няма нужда от мерки за овладяване на цените на пазара с агресивни мерки.

Според Адриан Николов, ако се търсят антиинфлационни мерки трябва да се търсят на други места - като например в държавния бюджет, а не в КЗК и КЗП.

"В бюджета виждаме положителни сигнали. Основният виновник е увеличението на разходите за заплати в публичната сфера. Първите корекции в бюджета трябва да бъдат насочени в намаляване бюджетния дефицит, премахване на автоматичните механизми в заплатите в публичната сфера и обмисляне на по-мек механизъм за минималната работна заплата", добави Николов.

Според него важната стъпка, която трябва да предприеме правителството е преосмисляне на администрацията. Общинските администрации също са ключови, защото много общини обслужват все по-малко и по-малко население, отчете икономистът.

Николов смята, че разговорът за големите реформи ще тече през есента на 2026 година и когато се пише бюджетът за 2027 година.

"Най-ясният натиск в момента е за увеличение на здравната вноска, защото има секторен интерес от страна на Българския лекарски съюз, да се увеличат разходите за здравеопазване", каза още Николов.

Според него другото, за което трябва да се следи внимателно в бюджета, са и разходите за отбрана в бюджета за 2026 година.

Адриан Николов се надява правителството да има желание за реформи и да мисли по-управленски.

"Правителството влиза с потенциал 4-годишен мандат, докато в момента има ясно мнозинство, освен ако не направи гигантски гаф или опит за увеличаване на данъците", добави още икономистът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    19 3 Отговор
    Еш па тоа монколоид.

    Коментиран от #2

    10:34 19.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ИПИ е

    32 1 Отговор
    поредното НПО, което пряко участва е управлението на добитъка в територията.

    10:35 19.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    Веригите се оплакаха на Мерц и веднага привикаха Радев в щаб квартирата в Берлин.

    10:38 19.05.2026

  • 5 честен ционист

    4 15 Отговор
    "Справедлива цена" все повече почва да ми звучи като купонна система.

    10:40 19.05.2026

  • 6 ужас

    31 2 Отговор
    Айде всички взеха да квичат, че ще им спрат огромните печалби за сметка на изстрадалия народ....

    10:44 19.05.2026

  • 7 А КАКВО БРЕ

    15 1 Отговор
    Адрианчо от ИПИ. Да си затварят очите ли правителството както до сега.. Бизнес- МЕНТИТЕ търг-офцити продавачите да определят цените както до сега И ГИ ПРАВЯТ КАКТО ИМ Е УДОБНО НА ТЯХ. Един лев стока стана едно тууулууупово евро. Държавата правителството дори и депуткатите да контролират ПАЗАРА.

    10:44 19.05.2026

  • 8 Явно е,че ИПИ

    16 2 Отговор
    Се спонсорират от големите вериги. Такава лобистка аргументация отдавна не бях чел. Всеки прави това, за което му се плаща. Потребителите кучета ги яли.

    10:46 19.05.2026

  • 9 Айде бе

    19 1 Отговор
    Изкуственият интелект ще я изчисли тази цена за секунди бе мухъл!
    А вие сте напълно излишни паразити и хората нямат никаква нужда от вас.

    10:49 19.05.2026

  • 10 бай Митко

    14 1 Отговор
    Пък тоя малчуган откъде го измъкнахте? Вижда се, че малкия знае неща още преди Христос да се е родил!

    10:49 19.05.2026

  • 11 Само безроден глупак

    16 2 Отговор
    изкарали ПП, ДБ и ГЕРБ и ДПС срещу Радев и правителството! Мафията вие на умряло!

    10:50 19.05.2026

  • 12 дядо дръмпир

    4 11 Отговор
    Цял свят ще се смее на бг-новаторството "Справедлива цена"!Опитах се да ви подметна ,че Справедлива цена=дървено желязо,но вие пак.това е като някой отишъл да учи в чужбина и знаейки ,че там ще му е трудно да се пребори идокаже се връща тук и става...веднага професор,щото в царството на слепите едноокият е цар...айде да кажете ,за кого е справедливоста???За мечката или за човека едно противостояние???Ако за мечката има справедливост ...човека е изяден ,ако за човека е справедливост то мечката е убита....когато има нормална икономика и мечката яде трънки ,глогинки и мечи манатарки и човека също яде мечи манатарки и ако се срещнат се разминават...Направете нормална икономика ,където да не си гледам Домати в огромни саксии на балкона и да не садя картофи на витоша!

    Коментиран от #23

    10:50 19.05.2026

  • 13 Иван Грозни

    14 1 Отговор
    То пазар няма/има монопол на западните вериги/ тия институт имат. Като знам, че и оня специалист по тръбите работи там мисля, че нямат право на мнение. Празно думци са ама им се плаща яко.

    10:51 19.05.2026

  • 14 Някой

    13 0 Отговор
    Моля НПО -та да не не пробутват опорки.

    10:58 19.05.2026

  • 15 665

    11 0 Отговор
    Видите ли в заглавието институт, комитет, мрежа или съюз да знаете , че става дума за
    с0 р0ски хрантутници !

    11:00 19.05.2026

  • 16 Фройд

    6 1 Отговор
    Сваляйте цените търгаши !
    Какво толкова ще го мислите , 30 процента ви покриват всички разходи плюс нормална печалба .
    Ще разчитате на оборот , не на надценки.

    И да си почиствате обектите !!!!

    11:10 19.05.2026

  • 17 Един

    6 1 Отговор
    Тез така и не разбраха, че увеличенията идват главно заради прекупвачите.

    11:11 19.05.2026

  • 18 Думата

    7 0 Отговор
    Институт и другите мимикиращи държавни структури не трябва да се ползват от частни организации, само от държавни. Да се свалят автомнатично всички лицензи и регистрации докато не си оправят имената НПОтата - от днес за утре ще блесне работата с един ред в постановление на МС.

    11:12 19.05.2026

  • 19 АГАТ а Кристи

    3 7 Отговор
    КРадев е сиамски близнак на Svin Ята. Единия с магазини за народа, другия със справедлива цена.
    Кво значи справедлива - за мен с 500 евро, и за него с 20000 ???
    Тоя е типична руска подметка

    Коментиран от #21

    11:15 19.05.2026

  • 20 аман от икономисти

    2 1 Отговор
    тоя що не отиде да се гръмне някъде,200 и повече процента надценка за него е справедливо и нормално

    11:16 19.05.2026

  • 21 Справедлива значи

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "АГАТ а Кристи":

    Този дето си продава черешите или доматите или каквото и да е, да не е на загуба като сега, а някой да печели яко и ти да ги пазаруваш на космическа цена, а всеки по веригата да е доволен. Казано с една дума, да се елеминира спекулата!

    Коментиран от #28, #30

    11:18 19.05.2026

  • 22 Това е учил старши икономистът

    4 1 Отговор
    Магистърска степен: Сравнителна политология от университета в Тарту, Естония.
    Бакалавърска степен: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

    11:19 19.05.2026

  • 23 Транжора

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "дядо дръмпир":

    "Икономиката" я изядоха $винете.

    11:20 19.05.2026

  • 24 ежко

    2 0 Отговор
    На НПО-то ИПИ спокойно може да му спрат финансирането от държавния бюджет. И без това не са от особена полза за обществото. Те служат на себе си и добре се хранят.

    11:20 19.05.2026

  • 25 Потомци

    1 0 Отговор
    на несправедливи и вечно на държавна ясла , ще правели "справедливи" цени ?!

    11:21 19.05.2026

  • 26 Питане

    3 1 Отговор
    Какво значи "справедлива" ??? - по равно, или по братски ???

    11:22 19.05.2026

  • 27 ИПИ или ТАКА НАРЕЧЕНИЯ

    3 0 Отговор
    ИНСТИТУТ ЗА "ПАЗАРНА" ИКОНОМИКА са цял отбор СОРОСКИ агенти , които след ПРЕВРАТА 1989г се наредиха на държавна хранилка с безсмислени проучвания от министерствата от нашите хора

    11:28 19.05.2026

  • 28 дядо дръмпир се смее на...бг-пб!

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Справедлива значи":

    това което за теб е "справедлива" , за света се именува-ИКОНОМИКА!

    Коментиран от #32

    11:31 19.05.2026

  • 29 Хаха

    2 0 Отговор
    Тоя само като му погледна физиономията и телосложението си е тонално на левия брЕг, а няма как да имам доверие на такъв...

    11:33 19.05.2026

  • 30 АГАТ а Кристи

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Справедлива значи":

    Спекулата почива на фундамепта, че липсват частни кооперативи. А защо липсват - защото комунягите одържавиха земята на хората след 09.09 1944г, след това след 1989 я изкупиха на безценица - за субсидии и виртуални животни.
    А ти пазарувай в МАГАЗИНИТЕ ЗА ХОРАТА със СПРАВЕДЛИВИ ЦЕНИ.
    Другарю, не сме в планова икономика /петилетката за три/, а сме там където ПАЗАРА ОПРЕДЕЛЯ ЦЕНАТА. Като не се копува стоката, цената се смъква. А в НОРМАЛНИТЕ държави КООПЕРАТИВНИТЕ от частни собственици определят цената. Той е производител, ТОЙ Е И ПРОДАВАЧА !

    Коментиран от #33

    11:35 19.05.2026

  • 31 Оня с джипката от Банкя

    1 1 Отговор
    Българските джендъри на чичко Сорос вече предприемат фронтална атака срещу Румен Радев и неговото правителство.

    11:39 19.05.2026

  • 32 А ти

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "дядо дръмпир се смее на...бг-пб!":

    де видя да пише, че не е икономика? Да бе се опитал да се замислиш.

    Коментиран от #37

    11:52 19.05.2026

  • 33 Комуняги глупав няма отдавна

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "АГАТ а Кристи":

    Само глупак си търси причини въе вехториите в мазето, вместо да гледа реалността и да върви напред.

    Коментиран от #38

    11:54 19.05.2026

  • 34 Емигрант

    0 1 Отговор
    Първо трябва кабинетът на Радев и групата му в НС да премахнат законът разрешаващ производството на ИМИТИРАЩИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ С това и ментетата тровещи народа ще изчезнат ! Контрол върху цените задължително, това отдавна се прилага в З.Европа, нищо че има пазарна икономика, но тази икономика трябва да бъде цивилизована, а не рекетьорска ! Ето например поради този контрол тук цените на горивата вече повече от месец падат всяка седмица може да е с 2-3 евроцента но е надоло, а при вас как е ?

    12:00 19.05.2026

  • 35 Тома

    1 0 Отговор
    Докато българите купуват и се редят на опашки справедливата цена ще е видят през крив макарон.А работата е само една седмица да спрат да купуват

    12:03 19.05.2026

  • 36 Анонимен

    1 0 Отговор
    На запад се отчитат много по-детайлно от тези мерки, а допълнителни разходи няма. Чудно как там го постигат, а у нас все не могат. У нас и за отчитане на изобщо дейност биха се оплакали, че им е непосилно.

    12:21 19.05.2026

  • 37 В Икономиката няма справедлива цена!

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "А ти":

    Никъде не пише ИКОНОМИКАГАНЧОО......Само ти виждаш в СПраведлива цена ...това ,което ти изнася !

    Коментиран от #39, #41

    12:23 19.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ха ХаХа

    2 0 Отговор
    цената е икономическа категория. неукий

    12:56 19.05.2026

  • 41 В икономиката

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "В Икономиката няма справедлива цена!":

    няма и държава на мафията с партии като ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС и т.н.

    12:58 19.05.2026

  • 42 бушприт

    0 0 Отговор
    ...солените глоби, които се предвиждат с промени в Закона за защита на потребителите промените в Закона за защита на потребителите от 100 000 евро ..... ЛЕКО С КОПИ-ПЕЙСТ-А!

    13:02 19.05.2026

  • 43 азз

    2 0 Отговор
    Що спЕсиалисти се навъдиа.....И все в защита на най-високите ни цени в Европата за сметка на най-ниските ни заплати....

    13:06 19.05.2026

  • 44 Интересно

    1 0 Отговор
    Да пробваме, пък да видим, а?
    Или ви е дерт, че краденето е под заплаха?

    14:49 19.05.2026

