Моторист загина при катастрофа във Врачанско

19 Май, 2026 10:25 1 184 25

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

31-годишен моторист загина при катастрофа във Врачанско, съобщиха от полицията.

На 18 май е подаден сигнал, че между селата Лютиброд и Зверино е катастрофирал моторист, който е в безпомощно състояние.

Мъжът е транспортиран във врачанската болница, където е починал.

По случая се води разследване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Питане

    16 5 Отговор
    Рискова ли му беше застраховката "Гражданска отговорност", или нормална ?

    Коментиран от #6

    10:28 19.05.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    10 4 Отговор
    кат не ги пазиме тъй ше е

    10:28 19.05.2026

  • 4 Ура,,Ура

    18 6 Отговор
    До есента колко ли още моториста ще дадат фира само един господ знае. Това си е чиста проба руска рулетка.

    Коментиран от #13, #25

    10:28 19.05.2026

  • 5 Абе

    7 2 Отговор
    Некой пусти няк.

    10:28 19.05.2026

  • 6 Абе

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Питане":

    От скъпите.

    10:29 19.05.2026

  • 7 читател

    17 3 Отговор
    Сигурно е карал с 50км/ч .

    10:29 19.05.2026

  • 8 какво

    15 4 Отговор
    разследване при самоубийство.

    10:30 19.05.2026

  • 9 генетика

    9 2 Отговор
    за българите всички превозни средства със скорост над 50км/ч, са опасни за живота и здравето!

    Коментиран от #11

    10:36 19.05.2026

  • 10 Абе пустиняци

    10 2 Отговор
    Що не опазихте моториста бре?

    10:37 19.05.2026

  • 11 Абе

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "генетика":

    Българина и пеши да оди, па ше са прибие.

    10:38 19.05.2026

  • 12 Само питам

    16 2 Отговор
    Я кажете сега пак за пенсионерите и за младите шофьори ?!!

    10:40 19.05.2026

  • 13 007 лиценз ту кил

    21 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ура,,Ура":

    Баща ми, бог да го прости, е бил състезател по мотоциклетизъм. Бил, казвам, защото когато съм се родил разглобил мотора на части, така си стои и до днес в гаража ми. Разумен човек беше.

    Коментиран от #22, #24

    10:44 19.05.2026

  • 14 Съсед

    13 0 Отговор
    Не се присмивайте на чуждото нещастие. Момчето беше много добро и възпитано.
    Да почива в мир!

    Коментиран от #16, #20

    10:50 19.05.2026

  • 15 Принтер

    8 0 Отговор
    Само , не разбрах - къде е новината?!?
    В момента в който си яхнал двигателя --ти сам си знаеш шанса

    11:03 19.05.2026

  • 16 Много добро дааа

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Съсед":

    Поздравяваше всички и сутрин летеше с мотора, та да достави киселото млеко на бабите.

    Коментиран от #23

    11:17 19.05.2026

  • 17 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Кога ще ги забраняваме тия моторетковци че им скъпа 50 евро на куп за гражданска

    11:29 19.05.2026

  • 18 Застраховател

    10 0 Отговор
    После що им вдигаме застраховките.. ми те както са тръгнали скоро ще ни фалират бе!

    11:30 19.05.2026

  • 19 демек намерен умрял на пътя с мотор

    5 0 Отговор
    причината е травматизъм . да слагат каски , колани , кори . опасно е да се търкаляш на асвалта . и то бързо . а на 2 колела е по нестабилно . колите по трудно могат да се търкулнат .

    11:31 19.05.2026

  • 20 Местния Козар

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Съсед":

    Той Ганьо може да прави само това......и да плюе по всичко........

    12:32 19.05.2026

  • 21 И този не преживя

    7 0 Отговор
    скъпата застраховка
    корупцията убива

    12:33 19.05.2026

  • 22 В. А. .П

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "007 лиценз ту кил":

    Послушен и страхлив също.

    13:33 19.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Щастливеца

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "007 лиценз ту кил":

    Ако е бил истински състезател щеше да свършиш като аборт. Сглоби мотоциклета и го карай. Ама за тези неща си трябват топки.

    14:18 19.05.2026

  • 25 Тези с автомобилите са пълни донори

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ура,,Ура":

    По малко от тези с автомобилите. Поне няма да има при моторите жертви от баби дядовци меки китки деца и жени.

    14:22 19.05.2026

