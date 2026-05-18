Румен Радев за войната в Украйна: Крайно време е за дипломация

Крайно време е за дипломация, защото войната на изтощение всъщност изтощава всички участващи и подкрепящи страни.

Това заяви премиерът Румен Радев по време на пресконференция с канцлера на Германия Фридрих Мерц в отговор на въпрос относно възможността за преговори за прекратяване на войната в Украйна.

За нас не е важно дали ще имаме един или екип преговарящи, важно е да започнем преговори, заяви българският министър-председател. Важно е Европа най-сетне да постигне добър баланс между военни икономически и дипломатически инструменти, добави той.

И се надяваме тези преговори да започнат възможно най-бързо, заяви още Румен Радев.

По-рано днес българският министър-председател пристигна в Берлин, където беше посрещнат с военни почести в сградата на федералното канцлерство. Премиерът е начело на делегация, която включва вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова.