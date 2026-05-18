Румен Радев за войната в Украйна: Крайно време е за дипломация

18 Май, 2026 22:29, обновена 18 Май, 2026 21:34 3 235 137

Важно е Европа най-сетне да постигне добър баланс между военни икономически и дипломатически инструменти, добави премиерът

Румен Радев за войната в Украйна: Крайно време е за дипломация
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Крайно време е за дипломация, защото войната на изтощение всъщност изтощава всички участващи и подкрепящи страни.

Това заяви премиерът Румен Радев по време на пресконференция с канцлера на Германия Фридрих Мерц в отговор на въпрос относно възможността за преговори за прекратяване на войната в Украйна.

За нас не е важно дали ще имаме един или екип преговарящи, важно е да започнем преговори, заяви българският министър-председател. Важно е Европа най-сетне да постигне добър баланс между военни икономически и дипломатически инструменти, добави той.

И се надяваме тези преговори да започнат възможно най-бързо, заяви още Румен Радев.

По-рано днес българският министър-председател пристигна в Берлин, където беше посрещнат с военни почести в сградата на федералното канцлерство. Премиерът е начело на делегация, която включва вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    49 14 Отговор
    И никакъв завод за барут ей!
    Ааааамаха....

    21:36 18.05.2026

  • 2 Оръжията

    36 5 Отговор
    си вървят нали? На смени са в Арсенал !

    21:37 18.05.2026

  • 3 ОФФФ

    62 67 Отговор
    добре дойде льотчика да открие топлата вода,а иначе не е ли време,льотчик,руснаците да си оберат крушите от Украйна и войната да приключи?

    Коментиран от #75, #78, #122

    21:38 18.05.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    41 47 Отговор
    Радев и ЗКПЧ-то Гълъб Донев, да кажат, кога тези 120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони в България ще заработят?

    Коментиран от #34

    21:38 18.05.2026

  • 5 глупак гласувал за пб

    40 32 Отговор
    очертава се прогрес на боко-шишево-радева българия,спасявайте се поединично,докато не изчезнете съвсем!

    Коментиран от #28

    21:40 18.05.2026

  • 6 Ани Симова

    23 6 Отговор
    Защо изтрихте болшинството от коментариите

    21:40 18.05.2026

  • 7 Тити

    31 17 Отговор
    Диктаторите са страни с дипломацията май е забравил как България е 500 години робство и никаква дипломация не е опрвила нещата или втората световна. Явно е решил да се прави на хибрид между Орбан и Фицо

    21:41 18.05.2026

  • 8 хмммм

    58 26 Отговор
    И как ще го решиш с дипломация след като джуджето в Киев само реве да му се дават оръжия?

    21:41 18.05.2026

  • 9 Нашенец

    41 43 Отговор
    А Зеления чорап пак ни говори за дипломация с Русия!
    Нека поне веднъж да каже как го вижда мира другаря Радев!

    21:42 18.05.2026

  • 10 ЕМИ ЗАЩО

    46 47 Отговор
    НЕ ОТИДЕШ В РУСИЯ И КАЖЕШ НА ПУТИН ДА СПРЕ ВОЙНАТА...НАПЪЛНО НЕАДЕКВАТЕН...СРАМ И ПОЗОР...

    Коментиран от #16, #24, #80

    21:42 18.05.2026

  • 11 Бялджип

    52 28 Отговор
    Поздравления за българския премиер-генерал! Казва го в Германия, която бързо се милитаризира и е обявила Русия за своя главен враг?! Мерц обаче, поне според мен е същата медуза и изтривалка пред желанията на наркомана. Както Киър Стармър във Великобритания и този е противен на своето население.

    21:43 18.05.2026

  • 12 САЩисан русофил

    35 28 Отговор
    Тоя крадец на жени ,крадна жената на Свиленски,беше посочен от руския господар за премиер под прикритие,трябваше да се прави на евроатлантик,лично Ген Решетников го инсталира за президент

    21:43 18.05.2026

  • 13 Путин гол до кръста на пони

    24 18 Отговор
    Румба, натискай ги да преговаряме, че и мен ме натискат!

    Коментиран от #14

    21:44 18.05.2026

  • 14 Решетников

    20 14 Отговор

    До коментар #13 от "Путин гол до кръста на пони":

    Господарю, прати ме мене да си поговоря с Румбата!

    21:45 18.05.2026

  • 15 Тимур

    34 39 Отговор
    Долу мръсния руски агент и нционален предател, кремълския лакей,руския еничар, нищожеството Радев!!!

    21:46 18.05.2026

  • 16 Румен Р@деф

    17 14 Отговор

    До коментар #10 от "ЕМИ ЗАЩО":

    Аз вече му казах на моя приятел другаря император Путин да сядаме да преговаряме и той каза "Ша видим". И си го премести. Може би скоро ще започнем!

    21:47 18.05.2026

  • 17 дядо дръмпир познава повече....

    19 17 Отговор
    Да за дипломация в полза на просия ,няма как да убеди ес.виж за изтегляне от земите на украйна и плащане на репарации плюс путин в хага ,това са условията на ес.ако просия иска ще има мир при тези условия.Иначе,просия я очаква ГОЛОДОмор + разпад и гражданска война!

    Коментиран от #20

    21:48 18.05.2026

  • 18 Песков

    16 10 Отговор
    Румба, трябва да преговаряш и за мен! Какво ще ме правят след войната? Тук ще взема рипна от некой прозорец. Да ме вземат Штатитье!

    21:49 18.05.2026

  • 19 Куку

    17 15 Отговор
    Лечението на руските проекти е лесно,пълно спиране на евр.програми и плащания,следва ембарго на България и след 6 месеца от матрьошките ще остане само спомен!)

    21:50 18.05.2026

  • 20 Хер Ото Флик

    14 15 Отговор

    До коментар #17 от "дядо дръмпир познава повече....":

    Откога победителя изпълнява условия и плаща репарации?
    Пийте си ги тия лекарства бре!

    Коментиран от #136

    21:51 18.05.2026

  • 21 Той

    17 3 Отговор
    пак не смее да спомене думата "война" , а военни инструменти ?! Преди 3- 4 години бяха военни действия !

    21:52 18.05.2026

  • 22 Ами

    21 7 Отговор
    отивай в Русия и говори с Путин на езика на дипломацията , щом е крайно време и това ще даде резултат ! А и зет ти , на сестра ти мъж , е руснак , неговия баща военен летец , награждаван от властта !

    21:57 18.05.2026

  • 23 Анонимен

    13 11 Отговор
    Господин проруските те назначиха демократите дреме ха и виж сега Господине отивай при Путин да преговаряш кой те спира

    21:58 18.05.2026

  • 24 А ми казал го е

    14 15 Отговор

    До коментар #10 от "ЕМИ ЗАЩО":

    на европейските подлоги, които поддържат тази война, за да източват Европа!

    Коментиран от #30

    21:58 18.05.2026

  • 25 дс агент

    13 3 Отговор
    всички гласували през последните 36г волю,или неволю за посткомунистически тарикати ги чака диктатура!

    21:59 18.05.2026

  • 26 Факти

    23 11 Отговор
    Радев щял с дипломация да сприра войната. Щял да ходи при господаря си Путин да го моли да си изтегли армията обратно у дома.

    Коментиран от #37

    21:59 18.05.2026

  • 27 Госあ

    14 6 Отговор
    Швабата ще се уреди, даже и да му напукат пак каската ! Нагъл е, но е умен и мисли за своите. Продължиха да внасят руски енергоизточници, докато сините скакалци оставиха България на сухо изведнъж и ни тикнаха в ръцете на турците. Газопроводите ще бъдат възстановени в най скоро време, а за нас - Турски поток и Боташ !

    22:00 18.05.2026

  • 28 Няма да се спасяваме поединично!

    10 6 Отговор

    До коментар #5 от "глупак гласувал за пб":

    Може пак да има предсрочни избори! На Боко номерата не ни минават!

    Коментиран от #32

    22:01 18.05.2026

  • 29 Тимур

    11 10 Отговор
    Лъжецът Радев, как бързо прибяга на килимчето при Мерц! Тук се прави, какфщял да спре оръжия да,Украйна, а кинтите от военните ни заводи , а огромната инвестиция на Райнметал, кой би спрял.

    22:01 18.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Шанс Радев

    10 9 Отговор
    да поведе дипломацията с Русия. Като първа стъпка отказ на България да участва в съд срещу Путин. Втора такава-одобрението на руснаците за "бангаранга". Ледовете може наистина да се топят. Дали Мерц се усеща? Или някой друг дирижира процеса?

    22:06 18.05.2026

  • 32 глупак гласувал за пб

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "Няма да се спасяваме поединично!":

    а дано!!!

    Коментиран от #39

    22:06 18.05.2026

  • 33 Абсурдистан

    18 9 Отговор
    Мамникът олигофренично повтаря думата "мир". Че кой не иска мир? Да потърси отговорът от ментора си в Кремъл

    22:09 18.05.2026

  • 34 АГАТ а Кристи

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Че те "работят" на три смени - 7/24...
    От "Драган Цанков" едва смогват с изпращането на сводки

    22:11 18.05.2026

  • 35 Даката

    17 8 Отговор
    Крайно време е да кажеш на Путин да си прибира орките обратно в Русия и да приключва всичко, разходи се до Украйна видя че не е желан и там, ами да се прибира в бункера под Кремъл.

    22:11 18.05.2026

  • 36 т живков

    19 4 Отговор
    огледайте го добре,одрал ми е кожата руменчо!

    22:12 18.05.2026

  • 37 Що пък той трябва да ходи?

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    Да го молят онези, които си правеха пас, докато Русия трупаше войска по границата с Украйна. Къде са чорлавия и тъпата кифла, която не устиска и месец като премиер?

    22:13 18.05.2026

  • 38 Тъпото руско говедо

    15 8 Отговор
    благодаря на Бога, че не сме президентска република, че като знам какви русофилски същества има в България със сигурност щяхме да сме във война с нашите съседи или да сме на фронта в Украйна в помощ на агресора Русия, защото те точно това искат... Разделяй и владей... Нещастните руски същества от много години си мечтаят да разпаднат Европейският съюз и НАТО по някакъв начин... я чрез Орбан, я чрез Фицо , я чрез Румен Радев... нали не си правите илюзии че сега, когато имаме министър председател русофил, той няма да изпълнява какво му заповядват от Кремъл... няма такъв филм... не съществува никъде в галактиката такова чудо... така че честито.

    22:20 18.05.2026

  • 39 Казах МОЖЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "глупак гласувал за пб":

    Зависи от правителството!

    22:21 18.05.2026

  • 40 жфдхбггб

    1 1 Отговор
    Тръгвайте с танкове да закъсате в снега клоуни

    22:22 18.05.2026

  • 41 Не съм

    10 3 Отговор
    чувал, каруцар да разбира от дипломация?

    Коментиран от #47

    22:22 18.05.2026

  • 42 Който

    11 2 Отговор
    дава власт на прости селяндури, да му мисли!

    22:24 18.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 защо

    0 0 Отговор
    Днес, двойна ли е надницата?

    22:24 18.05.2026

  • 45 Този

    13 2 Отговор
    откровен глупак да се разкара, време му е! Изпитвам срам!

    22:25 18.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Така ли?

    8 5 Отговор

    До коментар #41 от "Не съм":

    И баба ти знае, че войни се водят там, където се е провалила дипломацията.
    Цяла Европа гледаше как това се случва и мълчеше, а сега не знае как да спре войната.

    22:28 18.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Фани се гръммни а?

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Така е":

    Таке ще сложиш край на мъките си.

    Коментиран от #51

    22:28 18.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Мдаа

    4 13 Отговор
    На хитлеристът Мерц не му стана много приятно като чу преговори.

    Браво на Радев, заби им го насред швабия на еврофашистите.

    Коментиран от #59

    22:34 18.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 пиночет

    8 3 Отговор
    Кога товарим копейките?

    22:35 18.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Чети глупав

    5 11 Отговор

    До коментар #59 от "Гресирана ватенка":

    На хитлеристът Мерц не му стана много приятно като чу преговори.

    Браво на Радев, заби им го насред швабия на еврофашистите.

    Коментиран от #64

    22:36 18.05.2026

  • 61 Дон Корлеоне

    6 1 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    22:38 18.05.2026

  • 62 Ами

    2 1 Отговор
    Звучи като една реклама, но
    "Лобиста е в десния ъгъл" :)

    22:42 18.05.2026

  • 63 Мирен гражданин

    10 4 Отговор
    Джуджи да изтегля войските и ше си говорим! Ама да не си мисли, че Хага ще му се размине!

    22:45 18.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Димо

    10 5 Отговор
    Червения лицемер Радев нито един път не осъди Путин за агресията, нито един! Кажи на Путин да спре войната,льотчик!!!

    Коментиран от #67, #115

    22:48 18.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 БЪГАРИН

    6 5 Отговор
    РАДЕВ СРАМНО СЕ ИЗЛОЖИ !!!
    ЩОМ ПРЕД ВСИЧКИТЕ ГЛАВА ПОЛОЖИ !!!

    Коментиран от #69

    22:51 18.05.2026

  • 69 Излагаш се ти с тролене

    5 7 Отговор

    До коментар #68 от "БЪГАРИН":

    А на Радев голямо браво! Право куме в очи на европейските подлоги!

    Коментиран от #73, #76

    22:52 18.05.2026

  • 70 Зелю

    3 1 Отговор
    - Ама нали щяхме да цуцаме още милиарди?

    22:54 18.05.2026

  • 71 БЪГАРИН

    7 3 Отговор
    РАДЕВ Е ЗА ВСИЧКО НЕСПОСОБЕН
    И ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ Е ТОЙ
    Н Е Г О Д Е Н !!!

    Коментиран от #72

    22:54 18.05.2026

  • 72 Затова българите

    3 5 Отговор

    До коментар #71 от "БЪГАРИН":

    избрахме Радев, а щом изкараха глупака да троли, само голямо браво на Радев!

    22:56 18.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Факт

    4 3 Отговор
    Целия свят говори за България, Бангаранга,Дарито,няма Украйна,няма раша,няма англосакс,чичо и Маджо се оказа че не празна кратуна,плати на варненския музикален феномен Филип Киркоров,и дара и бг са номер 1

    22:56 18.05.2026

  • 75 Исторически парк

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "ОФФФ":

    Не е

    22:56 18.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Ивелин Михайлов

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "ОФФФ":

    Време е украинците да си оберат крушите от донбас

    22:57 18.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Исторически парк

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "ЕМИ ЗАЩО":

    А що не отиде в киев

    22:59 18.05.2026

  • 81 Дон Корлеоне

    5 2 Отговор
    Радев що не отиде при Хаяско?

    23:00 18.05.2026

  • 82 Гаджева

    4 1 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #84

    23:01 18.05.2026

  • 83 да се смееш ли

    4 0 Отговор
    Отиде направо при спонсорите ?!

    23:01 18.05.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Бай Араб

    12 4 Отговор
    Българите гласуваха държавата и собствеността си на един продажник , руски шпионин , който девет години си тъпка банковите сметки и сега продължава с още по- голяма сила.

    Коментиран от #91

    23:10 18.05.2026

  • 87 изгледай видеото още веднъж

    1 4 Отговор
    Само партия Възраждане !!!

    23:13 18.05.2026

  • 88 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Да,де ама те точно това искат да се случи и веднага да теглят пари от Китай - това е цялата програма.Лесно проверимо е какво се случва с държавите теглили пари от Китай.

    23:15 18.05.2026

  • 89 Мунчо

    2 3 Отговор
    От десетилетия винаги устремени към Германия! Онази Германия, която ни закопа
    два пъти безславно! Икономически и сега се очертава същото! Барут за пушкалата!
    Правете си го в Германия, Рундьо!
    Природа, почва, фауна и флора е мортос от
    производството му! За човека, не говорим!

    23:16 18.05.2026

  • 90 Не е ли така

    1 7 Отговор
    Отново Възраждане е партията на Народа!

    23:16 18.05.2026

  • 91 Гробар

    4 5 Отговор

    До коментар #86 от "Бай Араб":

    Важното е че няма да се бутат паметници, преименуват улици и гонят посланици. Жълтопаветният слугинаж в траур.

    Коментиран от #96

    23:17 18.05.2026

  • 92 Рамбо

    6 3 Отговор
    Едно си знае Мунчо едно си пее.

    23:17 18.05.2026

  • 93 Мунчо

    2 5 Отговор
    От десетилетия винаги устремени към Германия! Онази Германия, която ни закопа
    два пъти безславно! Икономически и сега се очертава същото! Барут за пушкалата!
    Правете си го в Германия, Рундьо!
    Природа, почва, фауна и флора е мортос от
    производството му! За човека, не говорим!
    Че и лакоми сме, не една, а три фабрика искаме, в сърцето на китна България!

    23:19 18.05.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Мунчо

    2 2 Отговор
    Бате Рамбо, ще гледа тих, невъзмотим и дълбоко приспан продължението на Първа
    кръв, по натовски и най-вече по Бойковски!
    Да вземеш да прочетеш малко за производството на барут и защо точно ние
    и още едни, други, същите като нас ще духаме супата!

    23:27 18.05.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Опа

    5 4 Отговор
    Зеленият чорап е обучен да убива, но с това си изказване се опитва да спечели територии на режима в Кремъл.

    Коментиран от #108

    23:31 18.05.2026

  • 98 Интелект

    0 2 Отговор
    Немецът през очилцата какъв интелект излъчва , може ли редакцията да ни осветли малко повече за неговата професионална автобиография , в кой университет е учил , какво е завършил?

    Коментиран от #105

    23:33 18.05.2026

  • 99 Хмм

    6 3 Отговор
    Тоя каун е срам за България.

    23:34 18.05.2026

  • 100 Чакай малко

    5 4 Отговор
    Нас какво точно ни изтощава като ние печелим милиарди от тази война? Заводите за барут и дронове, които Бойко Борисов договори също ще създадат работни места и ще изнасяме стока за милиарди.

    Коментиран от #112

    23:36 18.05.2026

  • 101 Гъзолюбец 🍑 🏳️‍🌈

    3 3 Отговор
    България е крадлива циганска мръсна държава.

    Всеки българин е всъщност циганин (с) Радой Ралин

    Коментиран от #102

    23:37 18.05.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Що , ти

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Интелект":

    не можеш ли да прочетеш биографията на Мерц ?

    23:48 18.05.2026

  • 106 БРАВО

    0 0 Отговор
    РУМБА.НО МЕРЦ ДРУГО МИСЛИ.

    23:49 18.05.2026

  • 107 Андропов

    2 1 Отговор
    Ми да ходи Радев да преговаря! Кой го спира?!?

    00:09 19.05.2026

  • 108 койдазнай

    1 2 Отговор

    До коментар #97 от "Опа":

    Българските военни не са учени да убиват, а да служат на Москва. Това е основното изискване.

    00:11 19.05.2026

  • 109 факти

    1 2 Отговор
    Макрон колко пъти разговаря с Путин и преди да започне войната и след това. онова джудже си беше наумило да става Петър Велики, движуха искаше и мислеше че ще стане като с Крим . Обаче получи здрав юмрук в зъбите този път. Сега вече е в позиция ни напред ни назад,така че на Радев дипломацията не върви. Сега трябва да пробутат на простия руснак от глубинката че СВО е постигнала целите си и бездраното милиционерче е велик стратег и така ще спре войната.

    00:20 19.05.2026

  • 110 путлер

    0 1 Отговор
    вече 6 години води война без никой да го е нападал???

    Коментиран от #114

    00:27 19.05.2026

  • 111 Смешник

    1 0 Отговор
    След тая реплика на Радев нациста Мерц прекъсна пресконференцията и го изведе от залата

    00:32 19.05.2026

  • 112 Смешник

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Чакай малко":

    Нищо не печелим Хрантутим бежанците внасяме им развалената пшеница и подържаме финансово и военно фашисткия режим в Киев

    00:36 19.05.2026

  • 113 Един не-трол

    1 0 Отговор
    Пълен галфон. Нямам думи. Ама избирателите му са по-големи галфони и от него. Само не знам сега като ще вдигнат с 5% осигуровките от август ще излезнат ли пак на масови протести. Защото ако не излезнат се оказва, че играят по свирката на руските кукловоди.

    00:39 19.05.2026

  • 114 ужким

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "путлер":

    за 3 дни щеше да свърши работа...

    Коментиран от #116

    00:40 19.05.2026

  • 115 Смешник

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Димо":

    Че каква агресия за осъди Радев бе смешник Путин воюва с фашистката хунта в Киев която подтиска руско езичното население

    00:42 19.05.2026

  • 116 Е ко общо

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "ужким":

    има Марк Мили, че всеки глупак повтаря думите му? Да не сте папагали бря? 😄

    Коментиран от #118, #119

    00:43 19.05.2026

  • 117 Дика

    2 0 Отговор
    Тоя не е ли разбрал че дипломация има от няколко години, ама досега резулат няма, има война.

    Коментиран от #124, #126

    00:45 19.05.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 пут лер

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Е ко общо":

    каза 3 дни а то стана 6 години вече...

    Коментиран от #120, #121, #123

    00:47 19.05.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 не путлер

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "пут лер":

    а П У Т Ь О

    00:49 19.05.2026

  • 122 Смешник

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ОФФФ":

    Къде да си убират крушите Те са си в собствената страна

    00:49 19.05.2026

  • 123 Ами путлер не познавам

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "пут лер":

    Но затова знам Марк Мили как каза Киев за 3 дни и 4 години де що има глупак папагали. А що и той ни знае. Сигурно щото е глупак и "мисли", че пиро на дупиту ще му поникне. 😄

    Коментиран от #125

    00:50 19.05.2026

  • 124 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "Дика":

    Няма защото Зеления се ослушва а Чичо Дончо все още не смее да му врътне кранчето

    00:51 19.05.2026

  • 125 не ми ги хвали

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "Ами путлер не познавам":

    къде е 3 дни каде е 6 години........

    Коментиран от #128

    00:52 19.05.2026

  • 126 Дипломация няма

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "Дика":

    Има фашизъм, подкрепящ фашистите в Украйна, докато САЩ затрие Европа!

    Коментиран от #127

    00:52 19.05.2026

  • 127 путин

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "Дипломация няма":

    е пе да л

    Коментиран от #129, #130

    00:53 19.05.2026

  • 128 Ти ко прочете бря глупав 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #125 от "не ми ги хвали":

    Там пишеше, че де що има глупак, папагали на Марк Мили думите Киев за 3 дни, най вероятно., щото е глупак и чака пиро на дупиту. 😄

    00:53 19.05.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Е само пиидал

    0 1 Отговор

    До коментар #127 от "путин":

    може да тропли. 😄После защо Русия е велика. Запада станали пиидали тролеи. 😄

    Коментиран от #131

    00:55 19.05.2026

  • 131 путио

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "Е само пиидал":

    е ГХЕЙ!!!

    Коментиран от #132

    00:57 19.05.2026

  • 132 Ами праскай се

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "путио":

    Що ми се фалиш? 😄

    00:59 19.05.2026

  • 133 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор
    От м. Юни в Германия се въвежда купонна система за бензин, ограничава се използването на лични автомобили през почивните дни, а температурата в онществените сгради не трябва да надвишава 17°!

    Це Европа! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #134

    00:59 19.05.2026

  • 134 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "az СВО Победа 81":

    Кажи го това на Русофилските тикви които НАСТОЙЧИВО призоваваха да се "спасяваме" през терминал - 2 от "най- бедната "Държава в ЕС!

    01:13 19.05.2026

  • 135 Доня мръсулиня

    1 0 Отговор
    От ЕССР не харесват това.

    01:16 19.05.2026

  • 136 Жоро

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хер Ото Флик":

    Победител има, когато окупира цялата територия на противника и превземе столицата му... или поне унищожи въоръжените му сили, така че да не е в състояние да оказва съпротива. Та, къде е тоз победител?

    Коментиран от #137

    01:36 19.05.2026

  • 137 Ами не позна

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Жоро":

    Това е СВО и прочистват райони в две републики обявили автономия и никой няма намерение да превзема столица или да убива политическият им елит!

    02:00 19.05.2026

