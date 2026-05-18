Румен Радев за войната в Украйна: Крайно време е за дипломация

Крайно време е за дипломация, защото войната на изтощение всъщност изтощава всички участващи и подкрепящи страни.
Това заяви премиерът Румен Радев по време на пресконференция с канцлера на Германия Фридрих Мерц в отговор на въпрос относно възможността за преговори за прекратяване на войната в Украйна.
За нас не е важно дали ще имаме един или екип преговарящи, важно е да започнем преговори, заяви българският министър-председател. Важно е Европа най-сетне да постигне добър баланс между военни икономически и дипломатически инструменти, добави той.
И се надяваме тези преговори да започнат възможно най-бързо, заяви още Румен Радев.
По-рано днес българският министър-председател пристигна в Берлин, където беше посрещнат с военни почести в сградата на федералното канцлерство. Премиерът е начело на делегация, която включва вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова.
1 авантгард
Ааааамаха....
21:36 18.05.2026
3 ОФФФ
Коментиран от #75, #78, #122
21:38 18.05.2026
4 Ганя Путинофила
Коментиран от #34
21:38 18.05.2026
5 глупак гласувал за пб
Коментиран от #28
21:40 18.05.2026
9 Нашенец
Нека поне веднъж да каже как го вижда мира другаря Радев!
21:42 18.05.2026
10 ЕМИ ЗАЩО
Коментиран от #16, #24, #80
21:42 18.05.2026
13 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #14
21:44 18.05.2026
14 Решетников
До коментар #13 от "Путин гол до кръста на пони":Господарю, прати ме мене да си поговоря с Румбата!
21:45 18.05.2026
16 Румен Р@деф
До коментар #10 от "ЕМИ ЗАЩО":Аз вече му казах на моя приятел другаря император Путин да сядаме да преговаряме и той каза "Ша видим". И си го премести. Може би скоро ще започнем!
21:47 18.05.2026
17 дядо дръмпир познава повече....
Коментиран от #20
21:48 18.05.2026
20 Хер Ото Флик
До коментар #17 от "дядо дръмпир познава повече....":Откога победителя изпълнява условия и плаща репарации?
Пийте си ги тия лекарства бре!
Коментиран от #136
21:51 18.05.2026
24 А ми казал го е
До коментар #10 от "ЕМИ ЗАЩО":на европейските подлоги, които поддържат тази война, за да източват Европа!
Коментиран от #30
21:58 18.05.2026
26 Факти
Коментиран от #37
21:59 18.05.2026
27 Госあ
22:00 18.05.2026
28 Няма да се спасяваме поединично!
До коментар #5 от "глупак гласувал за пб":Може пак да има предсрочни избори! На Боко номерата не ни минават!
Коментиран от #32
22:01 18.05.2026
31 Шанс Радев
22:06 18.05.2026
32 глупак гласувал за пб
До коментар #28 от "Няма да се спасяваме поединично!":а дано!!!
Коментиран от #39
22:06 18.05.2026
34 АГАТ а Кристи
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Че те "работят" на три смени - 7/24...
От "Драган Цанков" едва смогват с изпращането на сводки
22:11 18.05.2026
37 Що пък той трябва да ходи?
До коментар #26 от "Факти":Да го молят онези, които си правеха пас, докато Русия трупаше войска по границата с Украйна. Къде са чорлавия и тъпата кифла, която не устиска и месец като премиер?
22:13 18.05.2026
39 Казах МОЖЕ
До коментар #32 от "глупак гласувал за пб":Зависи от правителството!
22:21 18.05.2026
41 Не съм
Коментиран от #47
22:22 18.05.2026
47 Така ли?
До коментар #41 от "Не съм":И баба ти знае, че войни се водят там, където се е провалила дипломацията.
Цяла Европа гледаше как това се случва и мълчеше, а сега не знае как да спре войната.
22:28 18.05.2026
49 Фани се гръммни а?
До коментар #43 от "Така е":Таке ще сложиш край на мъките си.
Коментиран от #51
22:28 18.05.2026
56 Мдаа
Браво на Радев, заби им го насред швабия на еврофашистите.
Коментиран от #59
22:34 18.05.2026
60 Чети глупав
До коментар #59 от "Гресирана ватенка":На хитлеристът Мерц не му стана много приятно като чу преговори.
Браво на Радев, заби им го насред швабия на еврофашистите.
Коментиран от #64
22:36 18.05.2026
62 Ами
"Лобиста е в десния ъгъл" :)
22:42 18.05.2026
65 Димо
Коментиран от #67, #115
22:48 18.05.2026
68 БЪГАРИН
ЩОМ ПРЕД ВСИЧКИТЕ ГЛАВА ПОЛОЖИ !!!
Коментиран от #69
22:51 18.05.2026
69 Излагаш се ти с тролене
До коментар #68 от "БЪГАРИН":А на Радев голямо браво! Право куме в очи на европейските подлоги!
Коментиран от #73, #76
22:52 18.05.2026
71 БЪГАРИН
Н Е Г О Д Е Н !!!
Коментиран от #72
22:54 18.05.2026
72 Затова българите
До коментар #71 от "БЪГАРИН":избрахме Радев, а щом изкараха глупака да троли, само голямо браво на Радев!
22:56 18.05.2026
75 Исторически парк
До коментар #3 от "ОФФФ":Не е
22:56 18.05.2026
78 Ивелин Михайлов
До коментар #3 от "ОФФФ":Време е украинците да си оберат крушите от донбас
22:57 18.05.2026
80 Исторически парк
До коментар #10 от "ЕМИ ЗАЩО":А що не отиде в киев
22:59 18.05.2026
82 Гаджева
Коментиран от #84
23:01 18.05.2026
89 Мунчо
два пъти безславно! Икономически и сега се очертава същото! Барут за пушкалата!
Правете си го в Германия, Рундьо!
Природа, почва, фауна и флора е мортос от
производството му! За човека, не говорим!
23:16 18.05.2026
91 Гробар
До коментар #86 от "Бай Араб":Важното е че няма да се бутат паметници, преименуват улици и гонят посланици. Жълтопаветният слугинаж в траур.
Коментиран от #96
23:17 18.05.2026
93 Мунчо
два пъти безславно! Икономически и сега се очертава същото! Барут за пушкалата!
Правете си го в Германия, Рундьо!
Природа, почва, фауна и флора е мортос от
производството му! За човека, не говорим!
Че и лакоми сме, не една, а три фабрика искаме, в сърцето на китна България!
23:19 18.05.2026
95 Мунчо
кръв, по натовски и най-вече по Бойковски!
Да вземеш да прочетеш малко за производството на барут и защо точно ние
и още едни, други, същите като нас ще духаме супата!
23:27 18.05.2026
97 Опа
Коментиран от #108
23:31 18.05.2026
98 Интелект
Коментиран от #105
23:33 18.05.2026
100 Чакай малко
Коментиран от #112
23:36 18.05.2026
101 Гъзолюбец 🍑 🏳️🌈
Всеки българин е всъщност циганин (с) Радой Ралин
Коментиран от #102
23:37 18.05.2026
105 Що , ти
До коментар #98 от "Интелект":не можеш ли да прочетеш биографията на Мерц ?
23:48 18.05.2026
108 койдазнай
До коментар #97 от "Опа":Българските военни не са учени да убиват, а да служат на Москва. Това е основното изискване.
00:11 19.05.2026
110 путлер
Коментиран от #114
00:27 19.05.2026
112 Смешник
До коментар #100 от "Чакай малко":Нищо не печелим Хрантутим бежанците внасяме им развалената пшеница и подържаме финансово и военно фашисткия режим в Киев
00:36 19.05.2026
114 ужким
До коментар #110 от "путлер":за 3 дни щеше да свърши работа...
Коментиран от #116
00:40 19.05.2026
115 Смешник
До коментар #65 от "Димо":Че каква агресия за осъди Радев бе смешник Путин воюва с фашистката хунта в Киев която подтиска руско езичното население
00:42 19.05.2026
116 Е ко общо
До коментар #114 от "ужким":има Марк Мили, че всеки глупак повтаря думите му? Да не сте папагали бря? 😄
Коментиран от #118, #119
00:43 19.05.2026
117 Дика
Коментиран от #124, #126
00:45 19.05.2026
119 пут лер
До коментар #116 от "Е ко общо":каза 3 дни а то стана 6 години вече...
Коментиран от #120, #121, #123
00:47 19.05.2026
121 не путлер
До коментар #119 от "пут лер":а П У Т Ь О
00:49 19.05.2026
122 Смешник
До коментар #3 от "ОФФФ":Къде да си убират крушите Те са си в собствената страна
00:49 19.05.2026
123 Ами путлер не познавам
До коментар #119 от "пут лер":Но затова знам Марк Мили как каза Киев за 3 дни и 4 години де що има глупак папагали. А що и той ни знае. Сигурно щото е глупак и "мисли", че пиро на дупиту ще му поникне. 😄
Коментиран от #125
00:50 19.05.2026
124 Смешник
До коментар #117 от "Дика":Няма защото Зеления се ослушва а Чичо Дончо все още не смее да му врътне кранчето
00:51 19.05.2026
125 не ми ги хвали
До коментар #123 от "Ами путлер не познавам":къде е 3 дни каде е 6 години........
Коментиран от #128
00:52 19.05.2026
126 Дипломация няма
До коментар #117 от "Дика":Има фашизъм, подкрепящ фашистите в Украйна, докато САЩ затрие Европа!
Коментиран от #127
00:52 19.05.2026
127 путин
До коментар #126 от "Дипломация няма":е пе да л
Коментиран от #129, #130
00:53 19.05.2026
128 Ти ко прочете бря глупав 😄
До коментар #125 от "не ми ги хвали":Там пишеше, че де що има глупак, папагали на Марк Мили думите Киев за 3 дни, най вероятно., щото е глупак и чака пиро на дупиту. 😄
00:53 19.05.2026
130 Е само пиидал
До коментар #127 от "путин":може да тропли. 😄После защо Русия е велика. Запада станали пиидали тролеи. 😄
Коментиран от #131
00:55 19.05.2026
131 путио
До коментар #130 от "Е само пиидал":е ГХЕЙ!!!
Коментиран от #132
00:57 19.05.2026
132 Ами праскай се
До коментар #131 от "путио":Що ми се фалиш? 😄
00:59 19.05.2026
133 az СВО Победа 81
Це Европа! 🤣🤣🤣
Коментиран от #134
00:59 19.05.2026
134 оня с коня
До коментар #133 от "az СВО Победа 81":Кажи го това на Русофилските тикви които НАСТОЙЧИВО призоваваха да се "спасяваме" през терминал - 2 от "най- бедната "Държава в ЕС!
01:13 19.05.2026
136 Жоро
До коментар #20 от "Хер Ото Флик":Победител има, когато окупира цялата територия на противника и превземе столицата му... или поне унищожи въоръжените му сили, така че да не е в състояние да оказва съпротива. Та, къде е тоз победител?
Коментиран от #137
01:36 19.05.2026
137 Ами не позна
До коментар #136 от "Жоро":Това е СВО и прочистват райони в две републики обявили автономия и никой няма намерение да превзема столица или да убива политическият им елит!
02:00 19.05.2026