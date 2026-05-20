Спортът по ТВ в сряда (20 май)

20 Май, 2026 08:27 569 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в сряда (20 май) - 1
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

11.30 Тенис: турнир в Женева - МАХ Спорт 3

13.00 Тенис: турнир в Хамбург - МАХ Спорт 1

13.00 Футбол: Неговян – Сувон - Нова спорт

13.00 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 11, мъже - Евроспорт 1

17.30 Хокей на лед: Австрия – Швейцария - МАХ Спорт 3

19.00 Футбол: Локомотив Пловдив – ЦСКА - Нова спорт, Диема спорт

19.00 Тенис: турнир в Женева - МАХ Спорт 4

19.15 Баскетбол: Рилски спортист – Локомотив Пловдив - МАХ Спорт 2

21.00 Волейбол: България – Украйна - МАХ Спорт 1

21.30 Хокей на лед: САЩ – Германия - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: Астън Вила – Фрайбург - бТВ Екшън, МАХ Спорт 3

22.00 Баскетбол: Тенерифе – Ховентуд - Диема спорт 3


