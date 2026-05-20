Шпионски скандал изхвърли Саутхемптън от битката за Висшата лига

Саутхемптън бе изваден от финалния плейоф за промоция във Висшата лига. Вместо дългоочаквания сблъсък между "светците" и Хъл Сити на митичния "Уембли", сега Мидълзбро ще се изправи срещу "тигрите" в най-скъпия мач на сезона.

Причината за сензационното развитие е разразилият се през последните дни шпионски скандал. След като Саутхемптън елиминира Мидълзбро след драматични продължения, от лагера на "Боро" отправиха тежки обвинения към съперника си – твърдейки, че представител на "светците" е бил засечен в тренировъчната база "Роклиф Парк" по време на подготовката за полуфиналния плейоф.

Независима дисциплинарна комисия разгледа случая и, след като представители на Саутхемптън признаха за нарушението, отсъди в полза на Мидълзбро. Така "Боро" получава шанс да се бори за място във Висшата лига, а Саутхемптън остава извън играта.

Освен изваждането от плейофа, Саутхемптън ще стартира следващия сезон с наказание от минус 4 точки – сериозен удар по амбициите на клуба. Ръководството на "светците" вече е подало жалба срещу решението, като окончателната присъда се очаква в сряда.

Големият финал между Мидълзбро и Хъл Сити ще се състои на 23 май в Лондон.