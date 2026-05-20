Антонио Конте все по-близо до раздяла с Наполи

20 Май, 2026 07:26 498 1

Де Лаурентис вече подготвя наследник, а сред фаворитите са Сари и Алегри

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Антонио Конте е все по-близо до напускане на Наполи след края на сезона, а бъдещето му изглежда свързано с националния отбор на Италия, пише “La Gazzetta dello Sport”.

Според информацията в Италия темата за „Скуадра адзура“ вече е била обсъждана директно между Конте и президента на Наполи Аурелио Де Лаурентис. Всичко започнало преди около месец, когато треньорът публично призна, че би обмислил завръщане начело на Италия:

„Ако бях президент на федерацията, щях да взема предвид Конте за национален селекционер.“

Изказването веднага предизвикало напрежение в клуба, а Де Лаурентис лично потърсил разговор с наставника, за да разбере какви са намеренията му и да не бъде изненадан в последния момент.

В крайна сметка двамата провели откровен разговор през април и решили спокойно да обсъдят бъдещето си, без да рушат отношенията помежду си.

Периодът на Конте в Неапол се оценява като изключително успешен - титла в Серия А, спечелена Суперкупа и класиране за Шампионската лига. Именно затова и раздялата между двете страни може да стане без скандали.

Междувременно Наполи вече работи по вариантите за нов треньор. Основните кандидати към момента са Маурицио Сари и Масимилиано Алегри, които имат предимство пред Фабио Гросо.

Сари обаче първо трябва да изясни ситуацията си с Лацио, докато Алегри все още е ангажиран с битката за Шампионската лига с Милан.

В Италия са убедени, че ако федерацията потърси Конте след изборите за нов президент на 22 юни, той ще бъде сред абсолютните фаворити за поста национален селекционер.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бял

    1 0 Отговор
    Дано дойде в Реал

    08:28 20.05.2026

