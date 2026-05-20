Антонио Конте все по-близо до раздяла с Наполи

Антонио Конте е все по-близо до напускане на Наполи след края на сезона, а бъдещето му изглежда свързано с националния отбор на Италия, пише “La Gazzetta dello Sport”.

Според информацията в Италия темата за „Скуадра адзура“ вече е била обсъждана директно между Конте и президента на Наполи Аурелио Де Лаурентис. Всичко започнало преди около месец, когато треньорът публично призна, че би обмислил завръщане начело на Италия:

„Ако бях президент на федерацията, щях да взема предвид Конте за национален селекционер.“

Изказването веднага предизвикало напрежение в клуба, а Де Лаурентис лично потърсил разговор с наставника, за да разбере какви са намеренията му и да не бъде изненадан в последния момент.

В крайна сметка двамата провели откровен разговор през април и решили спокойно да обсъдят бъдещето си, без да рушат отношенията помежду си.

Периодът на Конте в Неапол се оценява като изключително успешен - титла в Серия А, спечелена Суперкупа и класиране за Шампионската лига. Именно затова и раздялата между двете страни може да стане без скандали.

Междувременно Наполи вече работи по вариантите за нов треньор. Основните кандидати към момента са Маурицио Сари и Масимилиано Алегри, които имат предимство пред Фабио Гросо.

Сари обаче първо трябва да изясни ситуацията си с Лацио, докато Алегри все още е ангажиран с битката за Шампионската лига с Милан.

В Италия са убедени, че ако федерацията потърси Конте след изборите за нов президент на 22 юни, той ще бъде сред абсолютните фаворити за поста национален селекционер.