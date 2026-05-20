Челси триумфира в лондонското дерби срещу Тотнъм

20 Май, 2026 06:48 808 0

"Сините" надделяха с 2:1 на "Стамфорд Бридж" и се изкачиха в класирането

Ангел Лазаров

Челси и Тотнъм премериха сили в един от най-очакваните сблъсъци на сезона. "Сините" излязоха победители с 2:1 в предпоследния 37-ми кръг на английската Висша лига, а феновете на "Стамфорд Бридж" станаха свидетели на истински спектакъл.

В 18-ата минута капитанът на домакините Енцо Фернандес разпали страстите по трибуните. След прецизен пас от Педро Нето, аржентинецът изстреля топката от над 30 метра и не остави шанс на вратаря на "шпорите" Антонин Кински – 1:0 за Челси.

След почивката домакините продължиха да диктуват темпото. В 67-ата минута Педро Нето отново се отличи с отлично центриране, а Фернандес с глава свали топката към Андрей Сантош, който хладнокръвно удвои преднината на Челси.

Тотнъм обаче не се предаде без бой. В 74-ата минута Педро Поро намери Папе Сар в наказателното поле, а той асистира на Ричарлисон, който върна интригата с гол за 2:1.

Въпреки усилията на гостите, резултатът остана непроменен до последния съдийски сигнал.

С този ценен успех Челси се изкачи на осмата позиция във временното класиране, събирайки 52 точки. Тотнъм, от своя страна, остава на 17-о място с 38 пункта – само на две точки пред 18-ия Уест Хем.


