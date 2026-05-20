Мадяр се среща с Туск и Навроцки при първото си официално посещение в чужбина като премиер на Унгария

Унгарският премиер Петер Мадяр, който вчера пристигна в Полша на първото си официално посещение в чужбина след встъпването си в длъжност, днес ще проведе срещи с полския министър-председател Доналд Туск и с президента Карол Навроцки, предаде ДПА, цитирана от БТА.
В рамките на визитата Мадяр и Туск ще посетят Гданск, където ще разговарят с носителя на Нобелова награда за мир и основател на профсъюза „Солидарност“ Лех Валенса.
Миналия месец дясноцентристката партия ТИСА на Мадяр спечели парламентарните избори в Унгария и сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан.
По време на мандата си Орбан многократно беше критикуван от европейските институции за отслабване на върховенството на закона и демократичните стандарти в страната. Новият премиер обеща дълбоки институционални реформи и възстановяване на отношенията с Европейския съюз.
Политически анализатори виждат сходство между промените в Унгария и развитието в Полша, където през 2023 г. проевропейската коалиция на Доналд Туск спечели парламентарните избори и сложи край на осемгодишното управление на консервативната партия „Право и справедливост“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бангаранга
09:22 20.05.2026
2 Пич
Коментиран от #3
09:25 20.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хегеш Мегеш
09:30 20.05.2026
5 Хегеш Мегеш
09:31 20.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Зельо
09:43 20.05.2026
8 Владимир Путин, президент
Това са ми двете единствени дежурни срещи до конца тази година ☝️
Коментиран от #10
09:43 20.05.2026
9 Ха ХаХа
09:56 20.05.2026
10 Ха ХаХа
До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":Изплюй полюциите на Путин, че се удави лакомнико
09:57 20.05.2026
11 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
Унгарците му биха шута.
Нещо спряхте да го възхваляване.
Що така ????
Коментиран от #12
10:07 20.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Нашият е по-добре
10:28 20.05.2026
14 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
Или вече не е на власт.
11:11 20.05.2026
15 Сравнение
12:23 20.05.2026