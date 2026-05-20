Мадяр се среща с Туск и Навроцки при първото си официално посещение в чужбина като премиер на Унгария

20 Май, 2026 09:18, обновена 20 Май, 2026 09:20 670 15

  • петер мадяр-
  • посещение-
  • доналд туск-
  • навроцки-
  • полша

Визитата в Полша символизира стремежа на новото унгарско правителство към по-тесни отношения с Европейския съюз и възстановяване на регионалното сътрудничество.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Петер Мадяр, който вчера пристигна в Полша на първото си официално посещение в чужбина след встъпването си в длъжност, днес ще проведе срещи с полския министър-председател Доналд Туск и с президента Карол Навроцки, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В рамките на визитата Мадяр и Туск ще посетят Гданск, където ще разговарят с носителя на Нобелова награда за мир и основател на профсъюза „Солидарност“ Лех Валенса.

Миналия месец дясноцентристката партия ТИСА на Мадяр спечели парламентарните избори в Унгария и сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан.

По време на мандата си Орбан многократно беше критикуван от европейските институции за отслабване на върховенството на закона и демократичните стандарти в страната. Новият премиер обеща дълбоки институционални реформи и възстановяване на отношенията с Европейския съюз.

Политически анализатори виждат сходство между промените в Унгария и развитието в Полша, където през 2023 г. проевропейската коалиция на Доналд Туск спечели парламентарните избори и сложи край на осемгодишното управление на консервативната партия „Право и справедливост“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бангаранга

    1 4 Отговор
    Глупакът с ботокса загуби и Унгария.

    09:22 20.05.2026

  • 2 Пич

    5 2 Отговор
    Тези от ЕС са крадци, рушветчии, източвачи, убийци чрез вируси, и........т.н., само кurvaри никога не могат да бъдат упрекнати че са били, защото въобще не пускат жените при секса!!!

    Коментиран от #3

    09:25 20.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хегеш Мегеш

    2 2 Отговор
    Милиардите от ЕС към Украйна тръгнаха.

    09:30 20.05.2026

  • 5 Хегеш Мегеш

    2 2 Отговор
    Орбан си търси квартира в...Москве.

    09:31 20.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зельо

    4 1 Отговор
    Ей, двамцата, не се ослушвайте, а мятайте кинти насам! Ясно ли е?

    09:43 20.05.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор
    Картофа Лукашенко и лудия Ким !!!
    Това са ми двете единствени дежурни срещи до конца тази година ☝️

    Коментиран от #10

    09:43 20.05.2026

  • 9 Ха ХаХа

    2 1 Отговор
    Мръсниците се надушиха

    09:56 20.05.2026

  • 10 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    Изплюй полюциите на Путин, че се удави лакомнико

    09:57 20.05.2026

  • 11 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    1 0 Отговор
    Къде ви го Орбан бре.
    Унгарците му биха шута.
    Нещо спряхте да го възхваляване.
    Що така ????

    Коментиран от #12

    10:07 20.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Нашият е по-добре

    0 0 Отговор
    Той директно отиде при Мерц на първо посещение.

    10:28 20.05.2026

  • 14 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    1 0 Отговор
    Що не защитавате Орбан бре.
    Или вече не е на власт.

    11:11 20.05.2026

  • 15 Сравнение

    1 0 Отговор
    В сравнение с Петър Мадяр българските "демократи" са си селски марксисти.

    12:23 20.05.2026

