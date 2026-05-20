Мадяр се среща с Туск и Навроцки при първото си официално посещение в чужбина като премиер на Унгария

Унгарският премиер Петер Мадяр, който вчера пристигна в Полша на първото си официално посещение в чужбина след встъпването си в длъжност, днес ще проведе срещи с полския министър-председател Доналд Туск и с президента Карол Навроцки, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В рамките на визитата Мадяр и Туск ще посетят Гданск, където ще разговарят с носителя на Нобелова награда за мир и основател на профсъюза „Солидарност“ Лех Валенса.

Миналия месец дясноцентристката партия ТИСА на Мадяр спечели парламентарните избори в Унгария и сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан.

По време на мандата си Орбан многократно беше критикуван от европейските институции за отслабване на върховенството на закона и демократичните стандарти в страната. Новият премиер обеща дълбоки институционални реформи и възстановяване на отношенията с Европейския съюз.

Политически анализатори виждат сходство между промените в Унгария и развитието в Полша, където през 2023 г. проевропейската коалиция на Доналд Туск спечели парламентарните избори и сложи край на осемгодишното управление на консервативната партия „Право и справедливост“.