Ювентус похарчи 875 милиона за провален рестарт: от Артур до Опенда кризата няма край

Ювентус продължава да търси пътя обратно към европейския елит, но последните години все повече изглеждат като поредица от скъпи рестарти без реален резултат, анализират от “La Gazzetta dello Sport”.

От края на легендарната шампионска серия насам торинци са спечелили едва две Купи на Италия и една Суперкупа, докато разходите на трансферния пазар са достигнали колосалните 875 милиона евро.

Част от сумата е компенсирана от продажби, но нетният баланс на инвестициите между сезон 2020/21 и 2025/26 остава около 400 милиона евро, което е огромна цифра за клуб, който продължава да сменя посоката почти всяко лято.

Сред най-фрапиращите сделки остава трансферът на Артур от Барселона за 80 милиона евро в размяната с Миралем Пянич.

Последният голям провал според италианските медии е Лоис Опенда, привлечен за 46 милиона евро, но далеч от очакванията.

В списъка със спорни решения влиза и Душан Влахович. Сърбинът беше купен от Фиорентина за около 85 милиона евро с бонусите, отбеляза 66 гола, но договорът му изтича скоро и Юве рискува да го загуби без трансферна сума.

Сериозни въпросителни има и около Дъглас Луис. Бразилецът пристигна през 2024 година срещу 38 милиона евро плюс правата на Илинг и Баренечеа, а само година по-късно вече беше преотстъпван обратно във Висшата лига.

Сега вниманието е насочено към новия силен човек в спортното управление Дамян Комоли. Джон Елкан вече му е гласувал доверие, но напрежението около клуба остава огромно.

Пропускане на Шампионската лига би означавало загуби между 70 и 80 милиона евро, което може да доведе до нова мащабна реорганизация.

Единствената сигурна фигура към момента изглежда Джорджо Киелини, чиято роля в клуба ще става все по-важна в следващите месеци.