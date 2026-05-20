Виктория Томова преодоля първото препятствие в квалификациите на "Ролан Гарос"

Виктория Томова се класира за втория кръг на квалификациите на Откритото първенство на Франция.

Първата ракета на България при жените победи с 6:2, 4:6, 6:2 28-годишната испанка Ирене Бурийо, която заема 228-о място в световната ранглиста. Срещата продължи два часа и 19 минути.



Това беше четвърти мач между двете тенисистки, като българката е спечелила всички двубои помежду им.



Във втория кръг на квалификациите Томова, която стартира турнира като №161 в света, ще играе срещу поставената под №16 в пресявките и №125 в световната ранглиста Полина Кудерметова (Узбекистан). Тя е по-малката сестра на Вероника Кудерметова, четвъртфиналистка на Ролан Гарос през 2022 година.



Томова допусна пробив още в първия гейм на мача, но веднага отговори с рибрейк. След 2:2 българката спечели четири поредни гейма и след 6:2 поведе в резултата.

Испанката пропиля аванс от пробив в началото на втората част, но стигна до нов брейк за 2:1, след което удържа преднината си и изравни резултата в сетовете след 6:4.

Българката поведе с 4:1 в третия решаващ сет, а след още един пробив в края стигна до крайния успех.