Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси готви чистка: Шаби Алонсо освобождава шестима

Челси готви чистка: Шаби Алонсо освобождава шестима

20 Май, 2026 08:06 860 1

  • челси-
  • треньор-
  • шаби алонсо-
  • футболисти-
  • филип йоргенсен-
  • тосин адарабиойо-
  • беноа бадиашил-
  • аксел дисаси-
  • лиъм делап-
  • алехандро гарначо

Испанският специалист иска да реорганизира възможно най-бързо отбора

Челси готви чистка: Шаби Алонсо освобождава шестима - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Челси се подготвя за сериозни промени през лятото, а според английския „Daily Mail“ новият треньор Шаби Алонсо вече е определил шестима футболисти, с които клубът е готов да се раздели.

Сред имената в списъка са вратарят Филип Йоргенсен, защитниците Тосин Адарабиойо, Беноа Бадиашил и Аксел Дисаси, както и нападателите Лиъм Делап и Алехандро Гарначо.

Най-сериозен интерес към момента предизвиква името на Дисаси. Френският централен защитник вече беше свързван с Милан през зимния трансферен прозорец, а според информациите „росонерите“ продължават да следят внимателно ситуацията му.

Очаква се през следващите седмици Челси официално да започне работа по изходящите трансфери, тъй като Шаби Алонсо иска да намали групата и да изгради отбора по свой модел още преди старта на подготовката.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мегабездарник

    5 1 Отговор
    и некадърник!!!

    08:20 20.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове