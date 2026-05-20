Челси готви чистка: Шаби Алонсо освобождава шестима

Челси се подготвя за сериозни промени през лятото, а според английския „Daily Mail“ новият треньор Шаби Алонсо вече е определил шестима футболисти, с които клубът е готов да се раздели.

Сред имената в списъка са вратарят Филип Йоргенсен, защитниците Тосин Адарабиойо, Беноа Бадиашил и Аксел Дисаси, както и нападателите Лиъм Делап и Алехандро Гарначо.

Най-сериозен интерес към момента предизвиква името на Дисаси. Френският централен защитник вече беше свързван с Милан през зимния трансферен прозорец, а според информациите „росонерите“ продължават да следят внимателно ситуацията му.

Очаква се през следващите седмици Челси официално да започне работа по изходящите трансфери, тъй като Шаби Алонсо иска да намали групата и да изгради отбора по свой модел още преди старта на подготовката.