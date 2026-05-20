Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пеп Гуардиола: Манчестър Сити се раздаде докрай, Арсенал заслужи титлата

Пеп Гуардиола: Манчестър Сити се раздаде докрай, Арсенал заслужи титлата

20 Май, 2026 08:50 500 1

  • манчестър сити-
  • пеп гуардиола-
  • арсенал-
  • висша лига-
  • шампион-
  • футбол-
  • борнемут-
  • микел артета-
  • сезон 2026

Труден финал на сезона за "гражданите"

Пеп Гуардиола: Манчестър Сити се раздаде докрай, Арсенал заслужи титлата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити и Борнемут завършиха при резултат 1:1, което официално подпечата триумфа на Арсенал кръг преди края на първенството във Висшата лига на Англия. След последния съдийски сигнал мениджърът на "гражданите" Пеп Гуардиола не скри емоциите си и направи откровен анализ на представянето на своя отбор.

"О, какъв двубой! Очаквахме трудности и те не закъсняха. Борнемут разполагаше с цели 12 дни за подготовка, докато ние имахме само три и то след изтощително пътуване. Въпреки това, момчетата се бориха като лъвове," сподели испанският специалист. "В началото на второто полувреме бяхме близо до гол – Нико О'Райли имаше отличен шанс, а ситуацията с Ерлинг Холанд и засада заслужаваше по-внимателен преглед от VAR. За съжаление, не успяхме да наложим нужния натиск и изравнихме твърде късно. Така е във футбола – понякога просто не се получава."

Гуардиола не пропусна да отдаде заслуженото на новия шампион: "Играчите на Манчестър Сити се раздадоха докрай през целия сезон, борейки се с всички сили до последния съдийски сигнал. Бяхме на крачка от върха. Поздравявам Арсенал, Микел Артета и целия им екип – те заслужиха титлата с много труд и постоянство. Шапки долу за тях!"

Пеп Гуардиола: Манчестър Сити се раздаде докрай, Арсенал заслужи титлата

На въпрос за собственото си бъдеще начело на "небесносините", Гуардиола отговори с типичната си откровеност: "Имам още една година от договора си. От опит знам, че когато медиите започнат да спекулират по време на сезона, това рядко води до нещо добро. Първо ще разговарям с президента на клуба – решенията се взимат заедно. Ще седнем, ще обсъдим и тогава ще стане ясно. Засега мога да кажа само, че съм изключително щастлив да бъда част от този невероятен клуб."


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    0 2 Отговор
    Никакъв треньор не е този, но поне намира достойнство да каже добра дума за противника! Пеп е единственият треньор, който не е създал играчи, а беше създаден от играчите си! Триото Меси, Шави и Иниеста откри благодарение на стила си на къси и бързи пасове и много техника модела Тики Така! Не Пеп, тези тримата само така можеха и действаше ефективно! Пеп си повярва, че той го е открил и опита да го приложи в Байерн!! Като резултат разпадна един мощен отбор спечелил требъла преходния сезон!! Замина си от там без да остави следа и похарчи милиарди от петрол за една шампионска лига докато гения Клоп вдигна цената на Пуул с 500% и постигна същото! В общи линии с бюджетите с които разполагаше маса треньори щяха да постигнат същото, а много други щяха и да го задминат!! Така и не видяхме Тики Така в друг отбор освен в Барселона, което само доказва,че това беше стил на трима гении , а не на един човек попаднал на правилното място в правилното време!

    09:14 20.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове