Пеп Гуардиола: Манчестър Сити се раздаде докрай, Арсенал заслужи титлата

Манчестър Сити и Борнемут завършиха при резултат 1:1, което официално подпечата триумфа на Арсенал кръг преди края на първенството във Висшата лига на Англия. След последния съдийски сигнал мениджърът на "гражданите" Пеп Гуардиола не скри емоциите си и направи откровен анализ на представянето на своя отбор.

"О, какъв двубой! Очаквахме трудности и те не закъсняха. Борнемут разполагаше с цели 12 дни за подготовка, докато ние имахме само три и то след изтощително пътуване. Въпреки това, момчетата се бориха като лъвове," сподели испанският специалист. "В началото на второто полувреме бяхме близо до гол – Нико О'Райли имаше отличен шанс, а ситуацията с Ерлинг Холанд и засада заслужаваше по-внимателен преглед от VAR. За съжаление, не успяхме да наложим нужния натиск и изравнихме твърде късно. Така е във футбола – понякога просто не се получава."

Гуардиола не пропусна да отдаде заслуженото на новия шампион: "Играчите на Манчестър Сити се раздадоха докрай през целия сезон, борейки се с всички сили до последния съдийски сигнал. Бяхме на крачка от върха. Поздравявам Арсенал, Микел Артета и целия им екип – те заслужиха титлата с много труд и постоянство. Шапки долу за тях!"

На въпрос за собственото си бъдеще начело на "небесносините", Гуардиола отговори с типичната си откровеност: "Имам още една година от договора си. От опит знам, че когато медиите започнат да спекулират по време на сезона, това рядко води до нещо добро. Първо ще разговарям с президента на клуба – решенията се взимат заедно. Ще седнем, ще обсъдим и тогава ще стане ясно. Засега мога да кажа само, че съм изключително щастлив да бъда част от този невероятен клуб."