Апоел Беер Шева триумфира с титлата в Израел: Българинът Йоан Стоянов сред шампионите

Апоел Беер Шева официално се окичи със златните медали в първенството, а сред героите на сезона е и българският национал Йоан Стоянов. Тимът си осигури шампионската корона още преди последния кръг, след като надделя с впечатляващ резултат 4:2 над Макаби Тел Авив в истински футболен спектакъл.

В предпоследния кръг на шампионата напрежението бе осезаемо, но Апоел Беер Шева демонстрира характер и класа, за да се поздрави с решаващата победа. Докато основният конкурент за титлата – Бейтар Йерусалим, се препъна с нулево равенство срещу Апоел Петах Тиква, червено-белите събраха актив от 79 точки. Така, с четири пункта аванс пред Бейтар, титлата вече е сигурна, независимо от развоя на последния кръг.

Макар да бе възпрепятстван от сериозна травма през по-голямата част от сезона, Йоан Стоянов успя да се завърне на терена и да запише участие в пет ключови срещи. Българският полузащитник вече може да се похвали с първа шампионска титла в израелския елит – постижение, което със сигурност ще остане в историята на родния футбол.

Любопитен факт е, че още в началото на сезона Апоел Беер Шева преживя горчиво разочарование, отпадайки от Левски София в първия квалификационен кръг на Лига Европа след драматична серия от дузпи.