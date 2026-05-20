Бизнесменът Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", показаха ми моя визитка, на която пише "Очистете го"

Бизнесменът професор Йоаким Каламарис, който подаде сигнал през 2024 година, че бил обект на изнудване и рекет от страна на група, гравитираща около убития Мартин Божанов-Нотариуса, разказа повече подробности около въпросния случай в ефира на „Здравей, България” по "Нова телевизия".
Той сподели, че "тези хора са ни поръчали във времето, те не са само силни, а недосегаеми".
"Покани ме един приятел, показа ми моята визитка и на нея пише - "очистете го", допълни още Каламарис.
Той каза, че е имал договор с инвеститори за изграждане на жилищен комплекс, след което става ясно, че съсед пуска непрекъснато жалби срещу бъдещия проект. В същото време инвеститорът се оттегля, тъй като не е изпълнил нито един от поетите предварително ангажименти.
„На ниво предварителен договор ние се явяваме като измамници за нещо, което някой друг не е изпълнил”, допълни той.
Каламарис е забелязал „странни неща - много хора, които са свързани с контрабанда на горива, известни в България, с големи фирми, които търгуват с гласове, които се занимават с търговия на марихуана, в енергийния сектор”. Тогава става ясно, че Каламарис е получил обвинение от прокуратурата да не напуска страната и парична гаранция, за да не бъде арестуван. Бизнесменът разбира, че става дума за схема, свързана с Нотариуса, когато са се появили определени лица, които да предлагат извънсъдебни споразумения. На въпроса кои са били тези посредници, той отговори: „Много хора. Божанов изпращаше емисари”.
„Божанов е единственият, който явно „плати сметката”, за да може да покрият следите на тази хайка. Затова явно е неговото покушение е било нужно, той беше основният централен нападател”, допълни още бизнесменът.
Също така подчерта, че съседът, който е пускал жалби, и съивеститорите са имали един и същи адвокат – партньорът на Нотариуса – Велимир Атанасов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Някои от тях са с по 20 апартамента!
До коментар #2 от "Пич":Много точно казано господин Пич. Този господин не ми изглежда чиста вода ненапита.
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":иза теб нямада плачем
17 Смърфиета
До коментар #7 от "Абе да бе":Язък!
До коментар #15 от "КУБРАТ":Беги бе Ханку брат.
До коментар #7 от "Абе да бе":Защото е отказъл на Христос да си почине пред къщата му и не искал да му даде ена потири неро да утоли жаждата си на пътя за Голгота, и Христос го е прокълнал да обикаля до Второто Си пришествие.
А по принцип какви бяхте?
До коментар #13 от "жалка история кат на жрица магистралка":И какво не му е помашкото на Дубай моля?
До коментар #23 от "Този скаридис":А не знае какво е хайка и какво шайка!
У нас с рушвет всичко се постига!
28 Смърфиета
До коментар #21 от "007 лиценз ту кил":Един от най-смислените коментари тук. Само ще добавя, че този тип измамници са и чужди агенти. Ще сме били привличали инвиститори. Привличайте, ама на Българска фондова борса! Там привличайте инвеститори! Аман от строители, бетон и презастрояване!
До коментар #15 от "КУБРАТ":Завист само завист ,синдрома на простият ! Некадърни мишоци църкащи у дома пред "Капките" на по бира !Всички и всеки им е виновен ,те са ангели и професори! Никой няма да каже "Аз съм тъпо изпълнение с купена книжка"
До коментар #25 от "ПЪЛНИ Глупости":Ама само интернета ли му пуснахте или му пуснахте и още нещо?
До коментар #33 от "ПЪЛНИ Глупости":50 лева.
До коментар #26 от "Професор,":Не знам как са те направили професор, ако смяташ, че у нас с рушвет всичко се постига.
У нас има два вида рушвети:
1. Рентабилен рушвет. При този вид рушвет се постига добър или частичен резултат.
2. Нерентабилен рушвет. При тази рушветна форма, последиците са от негативни до фатални.
До коментар #46 от "Смърфиета":розовна батерии
До коментар #52 от "ха ха ха":Ами върви, купи си и си го постави.
До коментар #51 от "Смърфиета":В случая, този инвестира в политически риск и се е специализирал в търговия с влияние, посредством нерентабилни рушвети. Достатъчно пазарно ли звучи?
