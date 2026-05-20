Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Бизнесменът Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", показаха ми моя визитка, на която пише "Очистете го"

Бизнесменът Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", показаха ми моя визитка, на която пише "Очистете го"

20 Май, 2026 09:12 2 753 57

  • бизнесмен-
  • йоаким каламарис-
  • убийство-
  • нотариус

Мартин Божанов-Нотариуса е единственият, който явно „плати сметката”, за да може да покрият следите на тази хайка. Затова явно е неговото покушение е било нужно

Бизнесменът Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", показаха ми моя визитка, на която пише "Очистете го" - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бизнесменът професор Йоаким Каламарис, който подаде сигнал през 2024 година, че бил обект на изнудване и рекет от страна на група, гравитираща около убития Мартин Божанов-Нотариуса, разказа повече подробности около въпросния случай в ефира на „Здравей, България” по "Нова телевизия".

Той сподели, че "тези хора са ни поръчали във времето, те не са само силни, а недосегаеми".

"Покани ме един приятел, показа ми моята визитка и на нея пише - "очистете го", допълни още Каламарис.

Той каза, че е имал договор с инвеститори за изграждане на жилищен комплекс, след което става ясно, че съсед пуска непрекъснато жалби срещу бъдещия проект. В същото време инвеститорът се оттегля, тъй като не е изпълнил нито един от поетите предварително ангажименти.

„На ниво предварителен договор ние се явяваме като измамници за нещо, което някой друг не е изпълнил”, допълни той.

Каламарис е забелязал „странни неща - много хора, които са свързани с контрабанда на горива, известни в България, с големи фирми, които търгуват с гласове, които се занимават с търговия на марихуана, в енергийния сектор”. Тогава става ясно, че Каламарис е получил обвинение от прокуратурата да не напуска страната и парична гаранция, за да не бъде арестуван. Бизнесменът разбира, че става дума за схема, свързана с Нотариуса, когато са се появили определени лица, които да предлагат извънсъдебни споразумения. На въпроса кои са били тези посредници, той отговори: „Много хора. Божанов изпращаше емисари”.

„Божанов е единственият, който явно „плати сметката”, за да може да покрият следите на тази хайка. Затова явно е неговото покушение е било нужно, той беше основният централен нападател”, допълни още бизнесменът.

Също така подчерта, че съседът, който е пускал жалби, и съивеститорите са имали един и същи адвокат – партньорът на Нотариуса – Велимир Атанасов.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    8 34 Отговор
    да бяха те очистили ся да не те гледаме

    Коментиран от #14

    09:15 20.05.2026

  • 2 Пич

    15 19 Отговор
    Това е, което дебелият грък казва!!! А това което не казва е - Ако не правиш тъмни и непочтени сделки, никой не може да те изнудва!!!

    Коментиран от #5, #16

    09:15 20.05.2026

  • 3 3 милиарда лева

    40 0 Отговор
    е декларираното имущество на магистрати!
    Някои от тях са с по 20 апартамента!

    09:16 20.05.2026

  • 4 киро

    42 0 Отговор
    90% от съдии и магистрати са буквално за есене .

    09:16 20.05.2026

  • 5 Бай Ху (By Who)

    13 10 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Много точно казано господин Пич. Този господин не ми изглежда чиста вода ненапита.

    09:17 20.05.2026

  • 6 хубавия елен

    6 11 Отговор
    северните варвари го обесчестили

    09:18 20.05.2026

  • 7 Абе да бе

    8 16 Отговор
    И защо не те очистиха?

    Коментиран от #17, #20

    09:20 20.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Герги

    20 2 Отговор
    Ако има Независима Съдебна Система,чорапа може да се разплете,но как да стане като магистратите са зависими един от друг...един да си отвори устата и срещу него ще започне помия защото и той е правил компромис със съвестта си...това са го правили всички....гаранция.

    09:28 20.05.2026

  • 10 у нас бизнеса и сигналаджиите с

    11 0 Отговор
    сигналистите са масово явление . показаха 7-8 трагични истории . все някакви замесени . измами . тълкувачи . схеми . кръгове от сметкаджии . демек кмета на района контролира бизнеса с партията и по известните топени през годините господари на съдебната власт . те назначавали удобни срещу услуги .. гешевия преследва арабаджиевата . главния бил замесен в стотици повлиявания наредени от сметкаджии . а не ги разкривали щото спирали и потулвали конспирациите . търговия с награди от по добри постове . когато хванат някой с много повлиявания и схеми със десетки свидетели и доказателства и го махат . или на друга служба директор . както в мултигруп . някой бос от сигорността потулва поръчкови убийства и изнудвания, рекет . махат го и отива в мултигруп на двойна заплата . кат петроханските проследители и хижари лагеристи .

    Коментиран от #57

    09:29 20.05.2026

  • 11 гост

    6 5 Отговор
    изключително много грешен народ коментира ...вижда се по коментарите..за българина е най добре да има анархия...

    09:30 20.05.2026

  • 12 Смърфиета

    9 5 Отговор
    Йоаким Каламарас, с честни сини очи, да виждате нещо новозаветно в него? Гръцки тсифут. Ами Божанов? Май пак цифут. Видял бил много неща, търговци на марихуана, в енергетиката. Ако е видял търговци на марихуана, законът е категоричен. Трябва да подаде сигнал. Само ,че вехтозаветният Каламарас е част от външните тайни операции на една вехтозаветна държавица.

    Коментиран от #25

    09:31 20.05.2026

  • 13 жалка история кат на жрица магистралка

    1 3 Отговор
    един го бяха чукали с чукче по главата . не казаха какви неща е стопирал и какъв рекет е искал . дали има яхта и хотел в гърция . но има такива тъмни неща в тоя бизнес . хората си живеят нечестно . стария каламаридис 90 тук добре е строил и са го топели също . сега 30 г по късно и синът му тук е бос . ако е загубил пари това за него е минус . баща му с банковите сметки бълха го е ощипала . гръцкото море било по хубаво . другия път да строи гръцко море в бургас . да ходят софянци на хубав курорт . не помашки дубай .

    Коментиран от #22

    09:39 20.05.2026

  • 14 ха ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    иза теб нямада плачем

    09:41 20.05.2026

  • 15 КУБРАТ

    4 5 Отговор
    жалки коментари на жалки хора

    Коментиран от #18, #31

    09:47 20.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Абе да бе":

    Язък!

    09:53 20.05.2026

  • 18 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "КУБРАТ":

    Беги бе Ханку брат.

    09:53 20.05.2026

  • 19 Ах Ох

    3 4 Отговор
    Каламарис си е търсил съдружник Октоподис, ахахахахахаааа 🤣🐙🖕

    09:55 20.05.2026

  • 20 Смърфиета

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Абе да бе":

    Защото е отказъл на Христос да си почине пред къщата му и не искал да му даде ена потири неро да утоли жаждата си на пътя за Голгота, и Христос го е прокълнал да обикаля до Второто Си пришествие.

    09:58 20.05.2026

  • 21 007 лиценз ту кил

    3 4 Отговор
    "На ниво предварителен договор ние се явяваме като измамници".

    А по принцип какви бяхте?

    Коментиран от #28

    10:00 20.05.2026

  • 22 Асан Ибримов Омеров

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "жалка история кат на жрица магистралка":

    И какво не му е помашкото на Дубай моля?

    10:00 20.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 предлагам

    3 2 Отговор
    Предлагам новата власт да даде на концесия МВР на германци и съдилищата на холандци. За три години ще станем Швейцария.

    Коментиран от #34

    10:01 20.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Професор,

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Този скаридис":

    А не знае какво е хайка и какво шайка!
    У нас с рушвет всичко се постига!

    Коментиран от #51

    10:02 20.05.2026

  • 27 ТИГО

    2 3 Отговор
    То е завист ,плюнки ,а какво правите като сте некадърни !Плюете и хейтите ,войнстваща некадърност

    10:04 20.05.2026

  • 28 Смърфиета

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "007 лиценз ту кил":

    Един от най-смислените коментари тук. Само ще добавя, че този тип измамници са и чужди агенти. Ще сме били привличали инвиститори. Привличайте, ама на Българска фондова борса! Там привличайте инвеститори! Аман от строители, бетон и презастрояване!

    10:04 20.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ТИГО

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "КУБРАТ":

    Завист само завист ,синдрома на простият ! Некадърни мишоци църкащи у дома пред "Капките" на по бира !Всички и всеки им е виновен ,те са ангели и професори! Никой няма да каже "Аз съм тъпо изпълнение с купена книжка"

    Коментиран от #35

    10:09 20.05.2026

  • 32 Абе да бе

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Ама само интернета ли му пуснахте или му пуснахте и още нещо?

    Коментиран от #36

    10:12 20.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 007 лиценз ту кил

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "ПЪЛНИ Глупости":

    50 лева.

    10:16 20.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 този бот

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Смърфиета":

    изтрещя

    Коментиран от #46

    10:21 20.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 то какви плюсове и минуси има за един

    3 1 Отговор
    прокурор у нас . когато вземе пари за 3 коли и 5 имота за услуга . пострадалия се оценява дали е вреден или е полезен . после се гледа ще има ли последици за прокурора . дали подлежи на наказание . и какво . така се ориентира дали да участва . а доверие как да има . ако го предадат . имаше съдя за 5 бона го хванаха . натоплили го бяха . писково е . по филмите схемите ги хваща фебере . има дедективи дето са разбили по 20 схеми . не сами . подслухват . плащат на информатори . заплашват със съд . решават коя схема да разкрият . друга не я пипат .

    10:24 20.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Смърфиета

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Професор,":

    Не знам как са те направили професор, ако смяташ, че у нас с рушвет всичко се постига.
    У нас има два вида рушвети:
    1. Рентабилен рушвет. При този вид рушвет се постига добър или частичен резултат.
    2. Нерентабилен рушвет. При тази рушветна форма, последиците са от негативни до фатални.

    Коментиран от #54

    10:28 20.05.2026

  • 52 ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Смърфиета":

    розовна батерии

    Коментиран от #53

    10:28 20.05.2026

  • 53 Смърфиета

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "ха ха ха":

    Ами върви, купи си и си го постави.

    10:48 20.05.2026

  • 54 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Смърфиета":

    В случая, този инвестира в политически риск и се е специализирал в търговия с влияние, посредством нерентабилни рушвети. Достатъчно пазарно ли звучи?

    10:50 20.05.2026

  • 55 за да е недосегаем прокурора

    1 0 Отговор
    явно има подкрепа . ако краде и изнудва някой ще се рабере . я някой ще му види парите я някой ще го натопи . да си траят с години е явно че всичко е било потилвано и скривано . като явна тайна . всички са знаели но отстояват мястото си . а ако божанеца е спечелил нещо . как да разберем . каламарис нямал 200 бона за рушвет . затънал . прокурора е жив и здрав . пари не е вземал . загубил само партньора си божанеца . на ружа нищо не и конфискуваха . на тукашните 200 мафиоти парите след кат ги убиха отидоха в жените им . нищо не се конфискува .

    10:51 20.05.2026

  • 56 алахулю фишер

    0 0 Отговор
    а бе има нещо гнило в Дания

    11:31 20.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове