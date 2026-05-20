Бизнесменът Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", показаха ми моя визитка, на която пише "Очистете го"

Бизнесменът професор Йоаким Каламарис, който подаде сигнал през 2024 година, че бил обект на изнудване и рекет от страна на група, гравитираща около убития Мартин Божанов-Нотариуса, разказа повече подробности около въпросния случай в ефира на „Здравей, България” по "Нова телевизия".

Той сподели, че "тези хора са ни поръчали във времето, те не са само силни, а недосегаеми".

"Покани ме един приятел, показа ми моята визитка и на нея пише - "очистете го", допълни още Каламарис.

Той каза, че е имал договор с инвеститори за изграждане на жилищен комплекс, след което става ясно, че съсед пуска непрекъснато жалби срещу бъдещия проект. В същото време инвеститорът се оттегля, тъй като не е изпълнил нито един от поетите предварително ангажименти.

„На ниво предварителен договор ние се явяваме като измамници за нещо, което някой друг не е изпълнил”, допълни той.

Каламарис е забелязал „странни неща - много хора, които са свързани с контрабанда на горива, известни в България, с големи фирми, които търгуват с гласове, които се занимават с търговия на марихуана, в енергийния сектор”. Тогава става ясно, че Каламарис е получил обвинение от прокуратурата да не напуска страната и парична гаранция, за да не бъде арестуван. Бизнесменът разбира, че става дума за схема, свързана с Нотариуса, когато са се появили определени лица, които да предлагат извънсъдебни споразумения. На въпроса кои са били тези посредници, той отговори: „Много хора. Божанов изпращаше емисари”.

„Божанов е единственият, който явно „плати сметката”, за да може да покрият следите на тази хайка. Затова явно е неговото покушение е било нужно, той беше основният централен нападател”, допълни още бизнесменът.

Също така подчерта, че съседът, който е пускал жалби, и съивеститорите са имали един и същи адвокат – партньорът на Нотариуса – Велимир Атанасов.