Един от най-коментираните футболисти в света полудя по Дара

20 Май, 2026 15:45 2 604 18

Австралиецът остана впечатлен от шоуто на родната звезда във Виена

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един от най-коментираните футболисти в света - Джош Кавало, изригна в социалните мрежи със суперлативи за Дара след грандиозната ѝ победа в юбилейното 70-и издание на песенния конкурс Евровизия.

Австралиецът, който влезе в историята като първия активен футболист на високо ниво, разкрил открито хомосексуалната си ориентация през 2021 година, остана впечатлен от шоуто на родната звезда във Виена.

"Беше феноменална. Какъв диамант!", написа в социалните мрежи 26-годишният футболист на английския Стамфорд.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евровизионер

    34 4 Отговор
    Нищо неочаквани, всички кавали са бангаранга!

    15:47 20.05.2026

  • 2 .....

    22 2 Отговор
    Кво прави шоубизнеса,за пет минути ставаш широко известен пред голяма маса.

    15:49 20.05.2026

  • 3 Астролог

    18 2 Отговор
    Тепърва светът за нас ще научава и дълго "с отворена уста ще остава" !

    15:50 20.05.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    20 12 Отговор
    Всички са луди по късокраката Дара!
    💋🦍🤣🥳👍

    Коментиран от #18

    15:50 20.05.2026

  • 5 Всички са луди по Дарина вече

    28 2 Отговор
    След снощното посрещане на Дарина Йотова от няколко хиляди жензита...

    Коментиран от #16

    15:53 20.05.2026

  • 6 Рая ( от парламента )

    18 0 Отговор
    Футболиста да си удари две шикирии, и ще му мине! Ако го мързи, да идва при кака си!

    15:55 20.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сатана Z

    21 6 Отговор
    Етноса ни е на приключване

    Коментиран от #14

    15:57 20.05.2026

  • 9 хумор

    11 1 Отговор
    Това ли е най-новият подвиг на Дара - да подлуди човека и сега може да го вкарат в лудница. Малко милост бе, Дара, не подлудявай човеко.

    16:01 20.05.2026

  • 10 баба ранга

    7 1 Отговор
    то наша дара с ритнитопкофци не играе

    16:07 20.05.2026

  • 11 Сталин

    10 4 Отговор
    Селяния простотия тотален дебилизъм безмозъчни зомбита ,Дара

    16:08 20.05.2026

  • 12 Мале,мале

    7 1 Отговор
    А отбора му Смамфорд е от 7 и осма футболни лиги в Англия.

    16:12 20.05.2026

  • 13 Киро Надъврения

    1 5 Отговор
    Иска да я мушка в ауспуха.Тя за друго и не става.

    16:38 20.05.2026

  • 14 Глеб Жиглов

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Жалкия ти животец ще премине пред клавиатурата .

    16:47 20.05.2026

  • 15 Съчинение по картинка

    3 0 Отговор
    Написал две изречения, журналистите съчиниха цял роман

    16:53 20.05.2026

  • 16 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всички са луди по Дарина вече":

    Виждали сме , гавазин от НСО , по джапанки и плажни шорти захвърли трибагреника на боклука в Росенец , не помниш ли ???!!!???
    Сигурно още му плащаме по 5 000 евро заплата на месец да дреме некъде на сенка ....

    16:58 20.05.2026

  • 17 Тома

    1 0 Отговор
    Харесвам му фамилията на този юнак

    17:07 20.05.2026

  • 18 Кики Мучева

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    да ама има хубави очи под брадичката, и много я сърби между големите палци на ходилата

    17:23 20.05.2026

