Един от най-коментираните футболисти в света полудя по Дара

Един от най-коментираните футболисти в света - Джош Кавало, изригна в социалните мрежи със суперлативи за Дара след грандиозната ѝ победа в юбилейното 70-и издание на песенния конкурс Евровизия.

Австралиецът, който влезе в историята като първия активен футболист на високо ниво, разкрил открито хомосексуалната си ориентация през 2021 година, остана впечатлен от шоуто на родната звезда във Виена.

"Беше феноменална. Какъв диамант!", написа в социалните мрежи 26-годишният футболист на английския Стамфорд.