Италия гледа и към Манчини

20 Май, 2026 16:00 382 0

Към момента обаче Конте е водещият кандидат, като италианецът е готов да се раздели с Наполи в края на сезона

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Роберто Манчини остава вариант за треньорския пост в италианския национален отбор, въпреки че Антонио Конте е фаворит. Италия ще обяви новия селекционер след президентските избори в местната футболна централа на 22 юни.

Според вестник Gazzetta dello Sport, „мечтаният човек“ за позицията е Пеп Гуардиола, който предстои да напусне Манчестър Сити след десет години в английския клуб. Към момента обаче Конте е водещият кандидат, като италианецът е готов да се раздели с Наполи в края на сезона.

Както Gazzetta, така и Corriere dello Sport все още включват Манчини сред основните варианти, като Corriere дори предполага, че бившият треньор на „адзурите“ би приел по-ниска заплата - около 2 милиона евро на сезон, за да се върне начело на състава.

Клаудио Раниери и старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри също са свързвани с позицията.

Роберто Манчини спечели с Италия Европейското първенство през 2021-а, но не успя да класира отбора за Световното първенство следващата година. Той се оттегли през август 2023-а.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

