Новини
Любопитно »
Ким Кардашиян шокира с признание: Пия по 35 хапчета на ден

Ким Кардашиян шокира с признание: Пия по 35 хапчета на ден

20 Май, 2026 16:31 931 13

  • ким кардашиян-
  • риалити звезда-
  • добавки-
  • витамини-
  • хапчета-
  • здраве

Феновете на риалити звездата останаха потресени от броя витамини и добавки, които тя приема ежедневно

Ким Кардашиян шокира с признание: Пия по 35 хапчета на ден - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян разкри, че ежедневно приема около 35 хранителни добавки като част от стриктния си режим за здраве и дълголетие.

45-годишната бизнесдама направи признанието по време на участието си в подкаста Good Hang, воден от Ейми Полър.

„Вероятно приемам около 35 добавки на ден“, заяви Кардашиян, като уточни, че ги разпределя на три приема през деня – подробност, която видимо изненада водещата.

Основателката на SKIMS признава, че понякога изпитва затруднения с режима си, особено когато става дума за рибено масло.

„В един момент си казах, че повече не мога с тези капсули. Бях стигнала до умора от хапчета“, разказва тя. След направени кръвни изследвания обаче лекарите установили промени в показателите ѝ и тя се върнала към добавките.

Ким Кардашиян дори се пошегува, че би предпочела да получава необходимите вещества чрез ежедневна интравенозна терапия по пътя към работа.

Разговорът в подкаста засегна и темата за костната плътност и биологичното стареене – области, към които семейство Кардашиян проявява все по-голям интерес през последните години.

Ким разкри, че тя, майка ѝ Крис Дженър и сестрите ѝ редовно използват DEXA скенер – технология за измерване на костната плътност и телесния състав. По думите ѝ мобилен екип посещава затворения жилищен комплекс, в който живее семейството, а процедурата трае само няколко минути.

Интересът на фамилията към теми като дълголетие, биологична възраст и превантивна медицина е все по-видим и в риалити поредицата The Kardashians по Hulu.

В епизод от 2024 г. членовете на семейството сравняваха резултатите си след тестове за биологична възраст. Тогава Клоуи Кардашиян разкри, че според медицинските изследвания биологичната ѝ възраст е 28 години, въпреки че реалната ѝ възраст е била 40.

Ким Кардашиян, която по това време е била на 43 години, получила резултат за биологична възраст от 34 години. В типичния си конкурентен стил тя признава, че е била раздразнена от по-добрите показатели на сестра си.

Участието на Кардашиян в подкаста обаче предизвика и смесени реакции онлайн. Част от феновете на Ейми Полър изразиха недоволство от присъствието на риалити звездата в предаването, като някои коментари в YouTube определиха избора ѝ като „неуместен“.

В последните години Ким Кардашиян все по-активно изгражда образ не само на телевизионна знаменитост, но и на предприемач, фокусирана върху здравето, уелнес културата и тенденциите в борбата със стареенето. Освен модния бизнес със SKIMS, тя инвестира в козметични и wellness проекти и често споделя подробности за личните си режими за хранене, тренировки и възстановяване.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    9 0 Отговор
    На естроген е от 7 годишна, коги почнаха да ловят мъх кайсийте.

    16:36 20.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лост

    3 0 Отговор
    И ходя на WC на 3 дена.

    16:41 20.05.2026

  • 4 ДУША ЕЛА ДА ТИ ДАМ

    3 0 Отговор
    ОТ МОЯ СОПОЛИВИЯ КОНЦЕНТРИРАН ГЕЛ .

    16:41 20.05.2026

  • 5 почвам да я оплаквам

    4 0 Отговор
    еми така е комплекси не се лекуват лесно…

    16:46 20.05.2026

  • 6 Сила

    4 0 Отговор
    Най важното пропускаш сестро , на важното хапче ....гинкото на д-р Тошков !!!

    16:54 20.05.2026

  • 7 .....

    4 0 Отговор
    Тая и фенове ли имала😴😴

    16:54 20.05.2026

  • 8 Курдашнан

    3 0 Отговор
    Пия по 35 протеинови шотове на ден

    16:56 20.05.2026

  • 9 Ме боли осветителното тяло

    3 0 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    16:57 20.05.2026

  • 10 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Тъпотията е безплатна ,затова е навсякъде

    17:02 20.05.2026

  • 11 ТУЛОВИЩЕТО

    2 0 Отговор
    ТРЯБВА ДА ПИЕ И ДА ЯДЕ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО, ЗА ДА СИ ЗАПАЗИ ФОРМИТЕ

    17:11 20.05.2026

  • 12 баластра

    0 0 Отговор
    ГМО храните имат липса на всякакви ценни хранителни в-ва. Прибутаха ви ги, за да се тъпчите с добавки.

    17:23 20.05.2026

  • 13 Хахаха

    0 0 Отговор
    Некви смотаняци се дървят на това чучело! Хахаха...

    17:27 20.05.2026