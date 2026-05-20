Ким Кардашиян шокира с признание: Пия по 35 хапчета на ден

Ким Кардашиян разкри, че ежедневно приема около 35 хранителни добавки като част от стриктния си режим за здраве и дълголетие.

45-годишната бизнесдама направи признанието по време на участието си в подкаста Good Hang, воден от Ейми Полър.

„Вероятно приемам около 35 добавки на ден“, заяви Кардашиян, като уточни, че ги разпределя на три приема през деня – подробност, която видимо изненада водещата.

Основателката на SKIMS признава, че понякога изпитва затруднения с режима си, особено когато става дума за рибено масло.

„В един момент си казах, че повече не мога с тези капсули. Бях стигнала до умора от хапчета“, разказва тя. След направени кръвни изследвания обаче лекарите установили промени в показателите ѝ и тя се върнала към добавките.

Ким Кардашиян дори се пошегува, че би предпочела да получава необходимите вещества чрез ежедневна интравенозна терапия по пътя към работа.

Разговорът в подкаста засегна и темата за костната плътност и биологичното стареене – области, към които семейство Кардашиян проявява все по-голям интерес през последните години.

Ким разкри, че тя, майка ѝ Крис Дженър и сестрите ѝ редовно използват DEXA скенер – технология за измерване на костната плътност и телесния състав. По думите ѝ мобилен екип посещава затворения жилищен комплекс, в който живее семейството, а процедурата трае само няколко минути.

Интересът на фамилията към теми като дълголетие, биологична възраст и превантивна медицина е все по-видим и в риалити поредицата The Kardashians по Hulu.

В епизод от 2024 г. членовете на семейството сравняваха резултатите си след тестове за биологична възраст. Тогава Клоуи Кардашиян разкри, че според медицинските изследвания биологичната ѝ възраст е 28 години, въпреки че реалната ѝ възраст е била 40.

Ким Кардашиян, която по това време е била на 43 години, получила резултат за биологична възраст от 34 години. В типичния си конкурентен стил тя признава, че е била раздразнена от по-добрите показатели на сестра си.

Участието на Кардашиян в подкаста обаче предизвика и смесени реакции онлайн. Част от феновете на Ейми Полър изразиха недоволство от присъствието на риалити звездата в предаването, като някои коментари в YouTube определиха избора ѝ като „неуместен“.

В последните години Ким Кардашиян все по-активно изгражда образ не само на телевизионна знаменитост, но и на предприемач, фокусирана върху здравето, уелнес културата и тенденциите в борбата със стареенето. Освен модния бизнес със SKIMS, тя инвестира в козметични и wellness проекти и често споделя подробности за личните си режими за хранене, тренировки и възстановяване.