ЦСКА без Исак Соле във финала за Купата на България

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Двубоят на "Васил Левски" започва в 19:00 часа.
Извън разширения състав на "червените" остана Исак Соле.
Групата на ЦСКА:
Вратари: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов
Защитници: 2. Пастор, 19. Иван Турицов, 17. Анхело Мартино, 5. Лумбард Делова, 4. Адриан Лапеня, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 3. Андрей Йорданов
Халфове: 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето’о, 10. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими
Нападатели: 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЙДЕ АРМЕЙЦИ ПОБЕДА !
Коментиран от #4
15:20 20.05.2026
2 Коко
15:35 20.05.2026
3 Внос / Износ
Днес ЦСКА ще победи със Сигурност! Стигаме нова селекция ,нов стадион и печелим Лигата през следващия сезон!
15:37 20.05.2026
4 Левски 1914
До коментар #1 от "АЙДЕ АРМЕЙЦИ ПОБЕДА !":Пустите армейци станали тирейци!
15:37 20.05.2026
5 Артилерист
15:42 20.05.2026