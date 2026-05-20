ЦСКА без Исак Соле във финала за Купата на България

20 Май, 2026 15:15 710 5

Стана ясно групата за срещата с Локо Пд

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Двубоят на "Васил Левски" започва в 19:00 часа.

Извън разширения състав на "червените" остана Исак Соле.

Групата на ЦСКА:

Вратари: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов

Защитници: 2. Пастор, 19. Иван Турицов, 17. Анхело Мартино, 5. Лумбард Делова, 4. Адриан Лапеня, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 3. Андрей Йорданов

Халфове: 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето’о, 10. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими

Нападатели: 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 АЙДЕ АРМЕЙЦИ ПОБЕДА !

    Отговор
    КУПАТА Е НАША !!

    Коментиран от #4

    15:20 20.05.2026

  • 2 Коко

    Отговор
    ЦСКА умря.Само Марек.

    15:35 20.05.2026

  • 3 Внос / Износ

    Отговор
    Исак Соле не издържа на конкуренцията и отпадна психически! Вероятно ще бъде продаден или преотстъпен в някой турски отбор?
    Днес ЦСКА ще победи със Сигурност! Стигаме нова селекция ,нов стадион и печелим Лигата през следващия сезон!

    15:37 20.05.2026

  • 4 Левски 1914

    Отговор

    До коментар #1 от "АЙДЕ АРМЕЙЦИ ПОБЕДА !":

    Пустите армейци станали тирейци!

    15:37 20.05.2026

  • 5 Артилерист

    Отговор
    Навремето командващия виетнамската армия ген. Зиап е поставил въпроса за атака на последната силно укрепена, дълбоко, нагъсто и отвсякъде минирана френска крепост на доброволен принцип. Когато е изкомандвал: "Който е съгласен...", целият хиляден строй направил КРАЧКА НАПРЕД. Впоследствие смели храбреци са се жертвали върху мините, проправяйки пътя към победата. Сега и за вас ситуацията е такава, армейци. НАПРЕД И УМНАТА!

    15:42 20.05.2026

