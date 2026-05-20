Ашраф Хакими се завръща за големия финал срещу Арсенал

20 Май, 2026 14:42 330 0

Мароканската звезда на ПСЖ отново на линия за решаващия сблъсък в Шампионската лига

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След седмици на напрежение и неизвестност, Ашраф Хакими – капитанът на националния отбор на Мароко и ключова фигура в защитата на Пари Сен Жермен – официално се завръща в състава за финала на Шампионската лига срещу Арсенал. Дългоочакваният двубой ще се проведе на 30 май, а новината бе потвърдена от френското издание „Екип“.

Десният бек, който често е определян като един от най-добрите на своя пост в световния футбол, получи неприятна травма на бедрото по време на първия полуфинал срещу Байерн Мюнхен. Почти три седмици Хакими бе извън терена, но сега, само десет дни преди най-важния мач за сезона, той вече тренира наравно със съотборниците си. Усилията му да се възстанови навреме се увенчаха с успех, което вдъхва допълнителна увереност на парижани.

Докато феновете на ПСЖ ликуват за завръщането на Хакими, тревога буди състоянието на Усман Дембеле – носител на „Златната топка“ и водещ нападател на тима. Французинът получи мускулна контузия на десния прасец по време на последния мач срещу ФК Париж. Медицинският щаб на шампионите прави всичко възможно, за да го подготви за финала, където ПСЖ ще се опита да защити трофея си и да запише името си със златни букви в историята на европейския клубен футбол.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

